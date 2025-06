DAX Verlierer: Airbus Aktie - Wieder über die 160 EUR-Marke geschoben

Per Xetra Schluss notierten gestern (05.06.2025) 25 Aktien im Plus, 15 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Airbus, die mit einem Abschlag von 2,49 Prozent gehandelt wurden, Symrise gab um 1,39 Prozent nach, Adidas verbilligten sich um 0,73 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Airbus ► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

Die Airbus Aktie (AIR) hat gestern per Xetra Schluss um 2,49 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust. Am Vortag führte die Aktie noch die Liste der Gewinner an.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Anfang Oktober 2024 konnte sich das Papier vom Tief lösen und sukzessive aufwärtslaufen. Es stellten sich Erholungsbewegungen ein, die von moderaten Abgaben gefolgt wurden. Die Aktie konnte im Dezember letzten Jahres über die 150 EUR-Marke laufen und sich hier auch festsetzen. Bis Anfang März ging es übergeordnet aufwärts. Nachdem das Jahreshoch (177,28 EUR) formatiert war, setzte das Wertpapier zunächst moderat zurück. Anfang April ging es mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Die Aktie schaffte es sich im Bereich der 130 EUR zu stabilisieren. Die Verluste wurden in den folgenden Handelswochen sukzessive kompensiert. Das Papier konnte sich im Rahmen der Erholungsbewegung wieder über die 160 EUR-Marke schieben.

Es ging im Rahmen des dynamischen Rücksetzers unter die SMA200 (aktuell bei 150,92 EUR), die keinerlei Unterstützung im Rahmen der Schwäche geboten hat, aber auch keine wesentliche Barriere im Zuge der Erholung war. Die Aktie konnte sich nach dem Überwinden dieser Durchschnittslinie nachfolgend auch über die SMA50 (aktuell bei 154,42 EUR) schieben. Die Rücksetzer, die sich nachfolgend eingestellt haben konnten sich jeweils an der SMA20 (aktuell bei 161,79 EUR) erholen. Dies lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen.

Aktuell notiert die Aktie über der SMA20. Solange sich das Papier per Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie halten kann, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Kann sich das Wertpapier über dieser Marke festsetzen, so könnte es darüber an die 190/92 EUR bzw. an die 205/07 EUR gehen.

Rücksetzer könnten sich, wie zuletzt, an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht, so könnte darunter die SMA50 als auch die SMA200 eine Unterstützung bieten. Wesentlich unter die SMA200 sollte es in den kommenden Handelswochen nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Airbus Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie nach dem Rücksetzer im April wieder deutlicher erholen konnte. Es lässt sich aus dem Chart auch gut herauslesen, dass die SMA20 (aktuell bei 164,85 EUR) in den letzten Handelstagen und -wochen ein belastbarer Support bei Schwäche gewesen ist. Die Rücksetzer konnten sich vielfach an dieser Durchschnittslinie erholen. Zuletzt hat die SMA50 (aktuell bei 162,37 EUR) noch zusätzlich gestützt.

Auch diese Zeitebene kann aktuell bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 bzw. der SMA50 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht, so könnte die SMA200 (aktuell bei 157,92 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte das Papier spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

