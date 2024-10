DAX Verlierer-Aktie: Symrise - GAP down unter die 112 EUR-Marke

Gestern (24.10.2024) notierten 23 Aktien auf der Gewinnerseite, 17 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Symrise mit einem Abschlag von 2,99 Prozent, Deutsche Bank gab um 2,42 Prozent nach, Merck verbilligten sich erneut um 2,02 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Donnerstag - Symrise

► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1

Die Symrise Aktie (SY1) hat gestern 2,99 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten kontinuierlich aufwärtsschieben können. Nach Anstiegen setzte das Wertpapier zurück, um nachfolgend den nächsten Aufwärtsmove abzubilden. Im August setzte der Anteilsschein unter die 110 EUR-Marke zurück, um nachfolgend zunächst moderat, Ende August dann dynamischer aufwärtszulaufen. Der Aufwärtsdruck hat bis zu Monatsbeginn angehalten. Das Papier setzte zunächst moderat zurück. Nach einer kleineren Zwischenerholung stellte sich breite Schwäche ein. Das Wertpapier setzte im Handel gestern mit einem GAP down unter die 112 EUR-Marke zurück. Damit hat das Papier innerhalb von 8 Handelstagen gut 10 EUR oder 9 Prozent an Substanz verloren

Die Rücksetzer im Juli gingen unter die SMA20 (aktuell bei 119,59 EUR) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 118,91 EUR), die Aktie konnte sich im Handelsverlauf aber wieder über beide Durchschnittslinien zurückschieben. Im August ging es einige Tag an der SMA50 seitwärts weiter dann erfolgte die erwähnte Aufwärtsbewegung. Die SMA50 war damit ein guter Support gewesen. Die SMA20 war im Oktober allerdings keine belastbare Unterstützung. Der Aktie gelang es zunächst nur sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. In den letzten Handelstagen ging es dynamisch abwärts an und unter die SMA50.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart eingetrübt und ist nur noch als neutral zu interpretieren. Wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts gehen. Es könnte zunächst in Richtung des GAP close (115,25 EUR) gehen. Darüber könnte die Aktie dann übergeordnet wieder an die SMA50 / SMA20 laufen.

Wird der Tagesschluss heute aber bestätigt, so könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbares Anlaufziel könnte die SMA200 (aktuell bei 109,19 EUR) sein. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte die Aktie spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie lässt sich aus dem Tageschart sehr gut herauslesen.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Das Wertpapier hat im August in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 117,33 EUR) zurückgesetzt. Im Chart ist gut herauszulesen, dass diese Durchschnittslinie übergeordnet ein guter Support gewesen ist. Es ging an dieser Linie entlang, die Aktie konnte sich dann nachfolgend über die anderen beiden Linien schieben und dort festsetzen. Es ging zunächst im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 117,05 EUR) aufwärts. Das Papier konnte sich im weiteren Handelsverlauf an der SMA20 bzw. an der SMA50 (aktuell bei 118,94 EUR) stabilisieren. Beide Linien wurden aber im Zuge der Schwäche der letzten Handelstage aufgegeben. Kritisch ist auch, dass die SMA200, die zuletzt ein guter Support gewesen ist, aufgegeben wurde. Aktuell notiert das Papier deutlich unter dieser Linie.

Das 4h Chart ist bärisch zu interpretieren. Zum einen ist die Aktie unter die SMA200 gefallen, die keine große Unterstützung gewesen ist, zum anderen hat die SMA20 die SMA200 von oben durchlaufen. Solange das Papier unter der SMA20 / SMA200 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite könnten die 109 EUR sein.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 bzw. an die SMA200 gehen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: