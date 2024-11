DAX Verlierer-Aktie: Vonovia - Entlastungsbewegungen haben keine Substanz

Die Vonovia Aktie (VNA) hat gestern im Xetra Handel 2,44 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

► Der DAX 40 Verlierer am Montag - Vonovia

► Vonovia WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker: VNA

Die Vonovia Aktie (VNA) hat gestern im Xetra Handel 2,44 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie ist vom Hoch (30,21 EUR) Mitte Mai zunächst zurückgefallen, konnte sich im Juni aber im Bereich der 26 EUR stabilisieren. Das Papier lief einige Wochen in einer engen Box seitwärts weiter. Die Notierungen zogen im weiteren Handelsverlauf dann wieder an. Nach einer weiteren kleinen Korrektur im Juni stellte sich wieder Kaufdruck ein, der die Aktie zunächst zurück in den Bereich der 29,00 / 29,50 EUR brachte. Weiteres Kaufinteresse schob die Aktie zunächst moderat, in den in den folgenden Handelstagen dynamisch nach Norden. Vonovia konnte im Zuge dessen ein Hoch (31,72 EUR) formatieren, das aber nachfolgend abverkauft wurde. Die Verluste haben sich in Grenzen gehalten und diese konnten rasch wieder kompensiert werden. Nach einem kleineren Rücksetzer hat die Aktie, Anfang Oktober, ein neues Jahreshoch (33,91 EUR) formatiert. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Es stellten sich zwar moderate Entlastungsbewegungen ein, diese hatten aber keine Substanz. In den letzten Handelswochen hat Schwäche das Kursgeschehen dominiert.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Mai zunächst wieder über die SMA20 (aktuell bei 31,32 EUR) schieben konnte. Nachdem das Hoch im Mai formatiert war, konnte die SMA20 zunächst den Rücksetzer stabilisieren. Nach einer kleineren Aufwärtsbewegung ging es dann sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 31,96 EUR). Dem Wertpapier gelang es aber Ende Juli wieder über SMA50 und nachfolgend auch über die SMA20 zu laufen und sich über dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA50 / SMA20 im weiteren Handelsverlauf ein guter Support gewesen sind. Die Schwäche, die übergeordnet seit Anfang Oktober besteht, führte die Aktie unter die SMA20 als auch unter die SMA50. Das Wertpapier hat sich in den letzten Handelswochen unter der SMA20 etabliert.

Damit hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt. Die Tageskerze gestern war ausgeprägt, die Aktie ist am Tagestief aus dem Handel gegangen. Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Rücksetzer könnten übergeordnet bis an die SMA200 (aktuell bei 28,51 EUR) laufen. Wird diese Durchschnittslinie erreicht, so sollten die Aktie spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Kann sich das Wertpapier bereits vor dem Anlaufen der SMA200 stabilisieren und erholen, so könnten die Aufwärtsimpulse bis an die SMA20 gehen. Ob diese Linie allerdings in den kommenden Handelstagen angelaufen wird, bleibt abzuwarten.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Das Papier ist bis Mitte August übergeordnet seitwärts gelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier sich dann zunehmender Nachfrage erfreuen konnte. Es ging nachfolgend sukzessive weiter aufwärts. Es stellten ab Oktober Rücksetzer ein, die zwar teilweise zurückgekauft wurden, aber keine Substanz hatten. Die Aktie hat im Rahmen der Schwäche zunächst die SMA50 (aktuell bei 31,24 EUR) und nachfolgend die SMA20 (aktuell bei 30,49 EUR) aufgegeben. Die SMA200 (aktuell bei 28,51 EUR) konnte zunächst etwas Unterstützung bieten, der Abgabedruck war aber nachfolgend ausgeprägt, sodass sich das Wertpapier unter dieser Linie festgesetzt hat.

Aktuell notiert das Wertpapier deutlich unter der SMA20. Im Handel gestern haben die Rücksetzer noch einmal an Fahrt gewonnen. Das 4h Chart ist angeschlagen und bärisch zu interpretieren. Solange das Papier unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar, die zunächst in den Bereich der 28,51 EUR und sollte diese Marke nicht halten, weiter bis an das Juli Tief gehen könnten.

Erholungen, die sich einstellen könnten, haben die Perspektive zunächst an die SMA20 zu laufen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so bleibt aber abzuwarten, ob die Aktie die Kraft hat, sich auch über diese Linie zu schieben und festzusetzen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

