DAX Verlierer: Bayer Aktie - Tagesgewinne abverkauft, rote Tageskerze

Per Xetra Schluss notierten gestern (14.05.2025) 17 Aktien im Plus, 23 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegten Bayer, die mit einem Abschlag von 9,66 Prozent gehandelt wurden, Zalando gab um 2,22 Prozent nach, Siemens Energy verbilligten sich um 2,00 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Bayer ► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Die Bayer Aktie (BAYN) hat gestern per Xetra Schluss um 9,66 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust. Am Vortag hat die Aktie noch die Liste der Gewinner angeführt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist 2024 übergeordnet bis Ende September seitwärts gelaufen. Nach einer kleineren Erholung im Oktober gab das Wertpapier dann deutlicher nach. Es ging im November an das Jahrestief (18,40 EUR). Das Papier konsolidierte bis Anfang des Jahres, konnte sich nachfolgend aber deutlicher erholen und wieder an und über die 24 EUR-Marke laufen. Diese Bewegungen lassen sich im Chart sehr gut nachvollziehen. Die Bewegung ist Anfang März ausgelaufen. Das Papier schwankte nachfolgend in einer engen Box seitwärts, gab aber wieder Substanz ab. Im Zuge der einsetzenden Schwäche ist die Aktie im April an die 18,60 EUR gelaufen, konnte sich von hier aus dynamisch erholen. Es ging am Vortag im Rahmen eines GAP up über die 25 EUR-Marke, wobei die Tagesgewinne abverkauft worden sind und die Tageskerze einen roten Kerzenkörper hat. Im Handel gestern wurde der Tagesschluss vom Vortag bestätigt, eine weitere, lange Tageskerze folgt.

Das Papier ist im Rahmen der letzten Erholung im März an die SMA200 (aktuell bei 23,64 EUR) gelaufen, wurde hier aber abgewiesen. Es ging wieder unter die SMA20 (aktuell bei 22,82 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 22,70 EUR). Das Wertpapier hat vom Jahrestief Schwung geholt und ist wieder an die SMA200 gelaufen, hatte aber erneut erkennbare Probleme weiter zu laufen. Mit dem GAP up am Vortag konnte sich die Aktie zwar etwas von der SMA200 entfernen, dass der Kerzenkörper aber rot eingefärbt ist, trübte den bullischen Interpretationsansatz. Diese Wahrnehmung hat sich im Handel gestern bestätigt. Es ging im Rahmen der Schwäche wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurück; der Tagesschluss wurde unter der SMA20 / SMA50 festgestellt.

Damit hat sich das Tageschart wieder eingetrübt. Der Ausbruch über die SMA200 kann verbindlich als Fehlausbruch interpretiert werden, insbesondere dann, wenn der Tagessschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte sich dies einstellen, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter abwärts in Richtung der 20 EUR-Marke gehen. Sollte diese Marke unterschritten werden, so könnte sich die Schwäche weiter bis an das Jahrestief fortsetzen.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder über die SMA50 / SMA20 gehen. Denkbar ist, dass die SMA200 erneut angelaufen werden könnte, wobei es abzuwarten bleibt, ob die Bewegung erneut über diese Durchschnittslinie geht.

Bayer Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bärisch

++++++++++++++ Anzeige+++++++++++++++

Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist die Aufwärtsbewegung bis Ende Februar noch besser nachzuvollziehen. Die Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen, nach dem Überqueren der SMA200 (aktuell bei 22,48 EUR), immer im Bereich der SMA20 (aktuell bei 23,91 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 23,26 EUR) stabilisieren. Es ist gut erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien bei Schwäche immer ein guter Support gewesen sind. Im Rahmen des GAP down ist die Aktie unter diese beiden Linien gerutscht und hat im weiteren Handelsverlauf auch die SMA200 aufgegeben. Vom Jahrestief ging es wieder dynamisch über alle drei Durchschnittslinien, wobei diese Aufwärtsbewegung im Handel gestern wieder abverkauft worden ist. Es ging im Rahmen der Schwäche unter die SMA200 zurück, wobei die Aktie unter dieser Linie aus dem Handel gegangen ist.

Damit hat sich das Chartbild wieder bärisch eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA2000 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Sollte es heute wieder über die SMA200 gehen, so muss das Wertpapier, um den Charteindruck etwas zu entspannen, auch über die SMA50 laufen. Bullisch aufhellen würde sich das Chart aber erst dann, wenn es das Papier es schafft, sich auch über der SMA20 zu etablieren. Es bleibt abzuwarten, ob sich heute zum einen eine Erholung einstellt, zum anderen ob es die Aktie schafft, wieder über die SMA50 zu laufen.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: