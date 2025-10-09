DAX Verlierer: BMW Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Deutlicher Kursrückgang unter wichtige Chartmarken

Charttechnisch eingetrübtes Bild

Chancen und Risiken für Anleger

Einleitung Die BMW Aktie gehörte am Mittwoch zu den größten DAX-Verlierern und fiel um über 5 %. Nach einer längeren Aufwärtsphase belasteten Gewinnmitnahmen und technische Schwächesignale den Kurs deutlich. Anleger stellen sich nun die Frage: Ist die BMW Aktie aktuell ein Kauf oder droht weiteres Abwärtspotenzial? ► BMW ISIN: DE0005190003 | WKN: 519000 | Ticker: BMW.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Deutlicher Kursrückgang unter wichtige Chartmarken Die BMW Aktie verlor per Xetra-Schluss 5,03 % und war damit der größte DAX-Verlierer.

Im Tageschart zeigt sich ein Gap-down sowie zwei lange rote Kerzen – ein klares Schwächesignal.

Der Kurs testet aktuell die SMA200 bei 80,33 EUR, eine zentrale Unterstützung. 📊 Charttechnisch eingetrübtes Bild Trotz vorheriger Erholung bis zur 91,50-EUR-Marke konnte die Aktie keine neuen Hochs ausbilden.

Der Rückfall unter die SMA20 (84,61 EUR) und SMA50 (86,58 EUR) verschlechtert das technische Gesamtbild.

Bleibt die Aktie unter der SMA200, droht ein Rücksetzer in Richtung 70 EUR. ⚙️ Chancen und Risiken für Anleger Fundamental bleibt BMW ein stabiler Konzern mit soliden Margen – besonders im Luxussegment.

Technisch jedoch neutral bis bärisch: Nur ein nachhaltiger Rebound über 86 EUR würde das Chartbild wieder aufhellen.

Anleger, die BMW Aktien kaufen möchten, sollten eine Stabilisierung über der SMA50 abwarten. 📊 Fundamentaldaten zur BMW Aktie Kennzahl Wert / Info Kursverlust -5,03 % (Tagesverlust, 08.10.2025) SMA200 80,33 EUR SMA50 86,58 EUR SMA20 84,61 EUR Unterstützungen 77,02 / 75,42 / 73,44 EUR Widerstände 84,66 / 85,90 / 86,58 EUR BMW Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: BMW Aktie – Aktien kaufen oder noch warten? Die BMW Aktie zeigt nach der jüngsten Schwäche ein angeschlagenes technisches Bild. Während das Unternehmen operativ solide aufgestellt bleibt, sprechen kurzfristige Signale eher für Zurückhaltung. Erst ein klarer Rebound über die SMA50 (ca. 86 EUR) würde ein neues Kaufsignal liefern. Wer Aktien kaufen möchte, sollte also eine Bodenbildung abwarten – langfristige Anleger können gestaffelt einsteigen. BMW Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.