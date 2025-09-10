KEY TAKEAWAYS Der Tagesschluss von gestern sollte heute nicht bestätigt werden. Stellt sich diese Forderung ein, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder an und über die SMA50 gehen. Das Tageschart würde sich aber erst aufhellen, wenn es das Papier es geschafft hat, sich belastbar über der SMA20 zu etablieren. ► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW Dax Verlierer am 09.09.2025 – BMW führt die Liste an Zum Xetra-Schluss am 09.09.2025 notierten 17 Aktien im Plus, während 23 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der Dax Verlierer stand die BMW-Aktie, die um 4,00 % nachgab. Ebenfalls im roten Bereich: Commerzbank mit –2,12 % und Brenntag mit –2,02 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die BMW-Aktie belegte damit den letzten Platz im DAX 40 Ranking und war der größte Tagesverlierer. Chartanalyse BMW – warum die Aktie unter Druck steht Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich ein schwankendes Bild: Das Jahrestief 2024 lag bei 65,24 EUR, das 2025er Tief bei 62,96 EUR.

Nach einer Erholung über 80 EUR kam es im Mai zu Gewinnmitnahmen.

Ein neues Jahreshoch bei 91,66 EUR konnte nicht gehalten werden.

Gestern fiel die Aktie dynamisch unter die SMA50 (86,09 EUR). Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, ist Vorsicht geboten. Weitere Rücksetzer in Richtung der SMA200 (79,26 EUR) sind möglich. Dax Verlierer im 4h-Chart – BMW vor entscheidender Marke Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart lässt sich die Schwäche bestätigen: Die SMA20 bei 88,42 EUR verhinderte eine nachhaltige Erholung.

Aktuell testet die Aktie die SMA200 bei 83,21 EUR.

Ein Unterschreiten könnte weitere Verluste in Richtung 80 EUR nach sich ziehen. Die kurzfristige Prognose bleibt neutral, solange keine Rückeroberung der SMA20 gelingt. Blick auf die Deutsche Telekom Aktie Während BMW zu den deutlichen Dax Verlierern zählt, richtet sich der Blick vieler Anleger auch auf die Deutsche Telekom Aktie. Sie gilt als defensiver Wert im DAX und profitiert von stabilen Dividenden sowie einem soliden Geschäftsmodell. Gerade in Phasen, in denen klassische Industrie- und Auto-Aktien wie BMW unter Druck geraten, suchen Investoren nach Alternativen. Die Deutsche Telekom Aktie könnte dabei für Stabilität im Depot sorgen. Fazit – Chancen und Risiken für Anleger BMW: kurzfristig schwach, im Chart deutet vieles auf weitere Abgaben hin.

Dax Verlierer: zeigen, wo aktuell die größten Unsicherheiten im Markt liegen.

Deutsche Telekom Aktie: bleibt ein potenziell stabilisierender Faktor im DAX-Portfolio. Anleger sollten die weitere Entwicklung genau beobachten: Hält die SMA200 bei BMW, könnte eine Erholung einsetzen. Parallel dazu bleibt die Telekom-Aktie ein interessanter Kandidat für langfristige Investoren. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.