DAX Verlierer: Brenntag 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze DAX Verlierer: Brenntag schwächster Wert trotz freundlichem Markt

Tageschart: Abwärtstrend intakt – Erholungen werden verkauft

4h-Chart: Entscheidungszone – Risiko bei Rückfall unter Durchschnitte

Die Brenntag Aktie gehörte am 18.12.2025 zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex und führte die Liste der DAX Verlierer an. Mit einem Abschlag von –0,70 % per Xetra-Schluss blieb der Chemikalienhändler deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Während der DAX insgesamt freundlich tendierte, kämpft die Brenntag Aktie weiterhin mit einem übergeordneten Abwärtstrend. Anleger fragen sich nun, ob die jüngste Stabilisierung ausreicht – oder ob neue Tiefs drohen. ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR.DE 🚀 Key Takeaways 🏴‍☠️ 1. DAX Verlierer: Brenntag schwächster Wert trotz freundlichem Markt Der Handelstag zeigte ein klares Missverhältnis zwischen Index und Einzelwerten: 32 DAX-Aktien im Plus, nur 8 im Minus

Brenntag Aktie: –0,70 % (größter Tagesverlust im DAX)

Mercedes-Benz Group: –0,67 %

BASF: –0,62 % Damit bestätigt sich die relative Schwäche der Brenntag Aktie. Trotz freundlicher Gesamtmarktbedingungen konnten die Käufer keinen nachhaltigen Druck nach oben aufbauen – ein klassisches Zeichen für einen strukturell schwachen Titel. 📊 2. Tageschart: Abwärtstrend intakt – Erholungen werden verkauft Der Blick auf den Tageschart zeichnet ein klares Bild: Jahreshoch im März bei 68,70 EUR , seither deutlicher Abverkauf

Seit Anfang Juni stabiler Abwärtskanal

Erholungen endeten regelmäßig im Bereich 63 EUR

Seit Oktober nur leichte Stabilisierung, keine nachhaltige Trendwende Technisch auffällig ist die Rolle der gleitenden Durchschnitte: SMA50 (48,72 EUR) fungierte mehrfach als Widerstand

Rücksetzer führten regelmäßig zurück an und unter die SMA20 (49,14 EUR) Zwar konnte die Aktie zuletzt sowohl die SMA20 als auch die SMA50 kurzzeitig überwinden, doch bislang fehlt das Momentum, um sich klar nach oben abzusetzen. Die übergeordnete Daily-Prognose bleibt neutral, mit klarer Abwärtstendenz. ⏱️ 3. 4h-Chart: Entscheidungszone – Risiko bei Rückfall unter Durchschnitte Im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine kritische Phase: Mehrfaches Scheitern an der SMA200 (49,35 EUR) im Oktober & November

Aktuell Bewegung über SMA20, SMA50 und SMA200

Kerzenkörper jedoch klein → fehlende Überzeugung Bullisches Szenario: Nachhaltige Bewegung über 51,30 EUR

Aufhellung des 4h-Charts

Potenzial in Richtung 53–55 EUR Bärisches Szenario: Rückfall unter SMA50

Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Tests des Dezember-Tiefs

Fortsetzung der Seitwärts- bis Abwärtsbewegung Die 4h-Prognose bleibt neutral, mit erhöhtem Risiko auf der Unterseite. Brenntag Aktie: Tageschart-Analyse & aktuelle Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Brenntag Aktie bleibt DAX Verlierer mit Vorsichtssignal Die Brenntag Aktie bestätigt ihre Rolle als DAX Verlierer. Trotz kurzfristiger Stabilisierungsversuche bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt. Erholungen verlieren schnell an Kraft, während entscheidende Widerstände weiterhin nicht nachhaltig überwunden werden. 🟢 Chancen Gute Unterstützung durch eng liegende Durchschnitte

Mögliches kurzfristiges Rebound-Szenario

Bullisches Signal erst über 51,30 EUR 🔴 Risiken Abwärtstrend seit Juni unverändert

Rückfall unter SMA50 würde Druck erhöhen

Gefahr eines Tests der Dezember-Tiefs Fazit:

