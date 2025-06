DAX Verlierer: Commerzbank Aktie - Lange rote Tageskerze

Per Xetra Schluss notierten gestern (25.06.2025) 9 Aktien im Plus, 31 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Commerzbank, die mit einem Abschlag von 5,45 Prozent gehandelt wurden, Deutsche Telekom gab um 3,22 Prozent nach, Symrise verbilligten sich um 2,85 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Commerzbank ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

Die Commerzbank Aktie (CBK) hat gestern per Xetra Schluss um 5,45 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier konnte sich im September bzw. im Oktober etwas erholen und über die 16 EUR-Marke laufen. Die Notierungen bröckelten nachfolgend aber wieder etwas ab. Erst Ende November konnte sich die Aktie berappeln. Es ging in den Folgewochen sukzessive aufwärts. Anfang März hat die Aufwärtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,19 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging zunächst moderat abwärts, nachfolgend nahm der Verkaufsdruck dynamisch zu. Es ging deutlich unter die 20 EUR-Marke, wobei der Rücksetzer an die 17,66 EUR direkt wieder zurückgekauft wurde. Nachfolgend konnte sich das Papier erholen sukzessive an immer neue Hochs laufen. Im Handel vorgestern wurde ein neues Jahreshoch (28,99 EUR) formatiert - im Handel gestern hat sich eine lange rote Tageskerze ausgebildet.

Es ist im Tageschart erkennbar, dass sich die Aktie im November an der SMA200 (aktuell bei 19,79 EUR) stabilisieren konnte, nachdem diese Linie auch im August bzw. im September eine belastbare Unterstützung gewesen ist. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung konnte sich das Papier über die SMA20 (aktuell bei 27,70 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 25,87 EUR) schieben und nachfolgend festsetzen. Diese Durchschnittslinie wurde erst Ende März wieder angelaufen. Die SMA20 hat im Rahmen der Schwäche aber keinen wirklichen Support geboten. Es ging unter die SMA20 und nachfolgend auch unter die SMA50. Die Aktie konnte aber einen Richtungswechsel abbilden. Die Verluste wurden in den letzten Handelswochen direkt wieder egalisiert. Das Papier konnte sich im Rahmen der Erholungsbewegung wieder über die SMA20 schieben und festsetzen. Die Abwärtsbewegung gestern ging unter diese Durchschnittslinie.

Jetzt kommt es darauf an, dass sich der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt wird, um die bullischen Ambitionen aufrecht zu erhalten. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte es im Zuge einer grünen Tageskerze wieder an und über die SMA20 gehen. Kann sich das Papier nachfolgend auch über dieser Durchschnittslinie festsetzen, so könnte es weiter aufwärts zu neuen Hochs gehen.

Wird der Tagesschluss von gestern heute im Handel aber bestätigt, so könnte es im Rahmen einer weiteren roten Tageskerze abwärts in Richtung der SMA50 gehen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden.

Commerzbank Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch / neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Das Papier ist Anfang April unter die SMA200 (aktuell bei 24,88 EUR) gelaufen, konnte sich aber direkt stabilisieren und wieder aufwärts über diese Durchschnittslinie laufen und sich nachfolgend auch darüber etablieren. Es ging weiter über die SMA20 (aktuell bei 28,01 EUR), und nach einigen Schwierigkeiten auch über die SMA50 (aktuell bei 27,83 EUR). Die Aktie konnte sich bis gestern an diesen beiden Linien aufwärtsschieben. Hat die SM20 mal nicht gehalten, so hat die SMA50 darunter einen Support geboten. Im Chart ist gut erkennbar, dass im Handel gestern sowohl die SMA20 als auch die SMA50 aufgegeben worden sind.

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, solange könnte sich die Schwäche in Richtung der SMA200 fortsetzen. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden.

Kann das Wertpapier bereits vorher eine Entlastungsbewegung abbilden, so könnte diese an die SMA20 bzw. die SMA50 gehen. Beide Durchschnittslinien waren in den letzten Handelswochen ein belastbarer Support gewesen. Vorstellbar somit, dass diese beiden Linien jetzt ein hartes Brett sein könnten. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich die Aktie wieder verbindlich über der SMA20 festgesetzt hat.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

Widerstände

27,52

27,70

27,83

28,01

28,99

35,84

44,19

Unterstützungen

26,80

26,78

25,05

20,95

17,66

