DAX Verlierer: Fresenius Medical Care Aktie - In den Bereich der 45 EUR zurückgesetzt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Per Xetra Schluss notierten gestern (21.07.2025) 27 Aktien im Plus, 13 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Fresenius Medical Care, die mit einem Abschlag von 1,55 Prozent gehandelt wurden, Sartorius VZ gab um 1,37 Prozent nach, Rheinmetall verbilligten sich um weitere 1,12 Prozent.

Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME

Die Commerzbank Aktie (CBK) hat gestern per Xetra Schluss 2,39 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Dem Anteilsschein gelang Anfang August bei 32,50 EUR eine Stabilisierung und zunächst eine moderate Erholung. Im September / Oktober konsolidierte die Aktie in einer Box von 3 EUR. Nach einem weiteren, diesmal kleineren Rücksetzer Ende Oktober, konnte sich das Wertpapier im weiteren Handelsverlauf dynamisch und vor allem deutlich erholen. Anfang Dezember kam es zu einer weiteren Konsolidierung, Mitte Januar erfolgte der nächste Aufwärtsschub. Das Hoch Ende Januar bei 48,31 EUR wurde nachfolgend im Februar wieder abverkauft. Das Papier setzte bis Mitte März zurück und konnte sich dann wieder in Richtung der 46 EUR-Marke erholen. Anfang April machte sich Schwäche breit und auch die Vola nahm zu. Die Aktie formatierte bei 39,43 EUR das Jahrestief und konnte sich nachfolgend wieder bis an die 44,80 EUR-Marke erholen, gab hier aber wieder nach, um mit Schwung aufwärtszulaufen. Die Aufwärtsbewegung hat die Aktie bis an die 54 EUR getragen. Dieses Hoch wurde abverkauft, das Papier setzte nachfolgend wieder in den Bereich der 45 EUR zurück. Die folgende moderate Erholung hatte aber keine Substanz.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 44,69 EUR) Anfang November angelaufen wurde. Diese Durchschnittslinie wurde in der KW 15/2025 erneut angelaufen. Die Lunte der Tageskerze lief unter diese Linie, der Kerzenkörper konnte sich darüber halten. Die folgende Erholungsbewegungen fanden zunächst an der SMA20 (aktuell bei 47,24 EUR) / SMA50 (aktuell bei 48,96 EUR) ihr Ende. Anfang Mai ging es mit Schwung über die SMA50. Im Rahmen der Schwäche ist die Aktie wieder unter die SMA20 gefallen, konnte sich zunächst im Dunstkreis dieser Linie festsetzen. Weitere Schwäche ging unter die SMA50. Zwar konnte sich das Papier nachfolgend etwas erholen. Diese endete im Bereich der SMA20 / SMA50. Von hier aus orientierte sich die Aktie wieder in Richtung Süden. In den letzten Handelswochen haben Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen dominiert.

Damit hat sich das Tageschart eingetrübt. Das Papier steht jetzt vor der Herausforderung, dass es sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 gehen muss, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Beide Linien waren in den letzten Handelsmonaten übergeordnete eine Barriere, die Aktie hatte es zwar vermocht, sich über diese Linien zu schieben, ist aber immer wieder in den Dunstkreis dieser Linie zurückgefallen. Sollte es das Papier es schaffen, sich über der SMA50 zu etablieren, so wäre es wesentlich, dass die Aktie die Kraft hat sich nachfolgend dynamisch aufwärtszuschieben. Gelingt es diese Kursmuster abzubilden, so könnte es erneut in Richtung des Jahreshochs gehen. Darüber könnte der Anteilsschein wieder in Richtung 63 / 70 EUR laufen.

Sollte sich die Schwäche weiter fortsetzen, so könnte das Wertpapier in Richtung der SMA200 laufen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollte die Aktie spätestens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Sollte diese Linie per Tagesschluss aufgegeben werden, so würde sich das Chartbild verbindlich bärisch eintrüben, wenn der Anteilsschein nachfolgend auch den Kontakt verliert. Dies könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche weiter in Richtung des Jahrestiefs 2024 fortsetzen könnte. Die Relevanz der SMA200 kann aus dem Tageschart sehr gut herausgelesen werden.

Die Fresenius Medical Care Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie bis Mitte März im Dunstkreis aller drei Linien gelaufen ist. Erst nachdem das Jahrestief formatiert war, ging es mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Das Jahreshoch wurde abverkauft, das Wertpapier hat nachfolgend bis unter die SMA200 (aktuell bei 48,08 EUR) zurückgesetzt, konnte sich zunächst im Dunstkreis derer festsetzten. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die Kraft nicht ausgereicht hat, sich hier zu halten. In den letzten Handelstagen dominierte erneut Schwäche das Kursgeschehen.

Das Papier notiert aktuell unter der SMA20 (aktuell bei 46,28 EUR). Solange das der Fall ist, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Ein denkbares Anlaufziel auf der Unterseite hat in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden.

Sollte es dem Wertpapier gelingen, einen Richtungswechsel abzubilden, so könnte eine Entlastungsbewegung zunächst bis an die SMA20 gehen. Sollte die Aktie über diese Linie laufen, so bleibt abzuwarten, ob es auch gelingt, die SMA50 (aktuell bei 47,16 EUR) bzw. die SMA200 zu nehmen. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild erst wieder, wenn der Anteilsschein sich über der SMA200 etabliert hat.

Die Fresenius Medical Care Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

Widerstände

45,91 (GAP)

45,93

46,28

46,31

47,16

47,19

47,24

48,08

48,96

49,10

Unterstützungen

45,31

44,47 (GAP)

39,43

