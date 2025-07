💲Dollar stoppt Abverkauf nach Äußerungen von Bessent zum Finanzministerium: „Kein Grund für Powell, zurückzutreten“

Der USD-Index hat den gestrigen Ausverkauf gestoppt, der durch gemischte Kommentare der US-Regierung zum offiziellen Ende der Handelsverhandlungen ausgelöst worden war (USDIDX: +0,03 %). Die Stimmung wurde durch die jĂŒngsten Äußerungen des US-Finanzministers stabilisiert, der erneut versuchte, die MĂ€rkte angesichts der Spannungen zwischen Trump und Powell zu beruhigen. Scott Bessent erklĂ€rte, er sehe „keinen Grund, warum Powell [als Vorsitzender der Federal Reserve] zurĂŒcktreten sollte]“. Damit milderte der Finanzminister seine zuvor geĂ€ußerte Forderung, Powell solle die AktivitĂ€ten der Fed ĂŒber geldpolitische Angelegenheiten hinaus ĂŒberprĂŒfen. Diese Äußerungen beziehen sich auf VorwĂŒrfe der Trump-Regierung, das Renovierungsprojekt des Federal Reserve-GebĂ€udes sei finanziell nicht tragbar. In den letzten Tagen hat die Renovierung als möglicher Grund fĂŒr Trumps Entlassung Powells fĂŒr Kontroversen gesorgt – vorausgesetzt, es wurde ein Verbrechen begangen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bessent Ă€ußerte sich auch zu den laufenden Handelsverhandlungen mit China und sagte, diese seien in eine „ganz neue Phase eingetreten”. Nach Angaben des US-Finanzministers könnten die GesprĂ€che mit Peking bis zum 12. August verlĂ€ngert werden, und in den kommenden Tagen werde eine „Reihe neuer Handelsabkommen” bekannt gegeben. Der USDIDX kehrte nach dem Interview mit Scott Bessent zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt ĂŒber 10 Perioden (EMA10, gelb) zurĂŒck. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.25. Zeithistorie gemĂ€ĂŸ der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator fĂŒr zukĂŒnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche WĂ€hrungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.    GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials fĂŒr alle AnfĂ€nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswÀhlen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswÀhlen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 18: Verluste an der Börse managen und begrenzen! - Alles zum Risikomanagement  Â

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuĂ€ndern oder zu ergĂ€nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, EinschĂ€tzung, Idee oder Prognose Ă€ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von WĂ€hrungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere WĂ€hrung als die offizielle WĂ€hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansĂ€ssig ist bzw in welcher WĂ€hrung das Handelskonto gefĂŒhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prĂŒft nicht, ob eine Anlageentscheidung fĂŒr die Kunden steuerlich gĂŒnstig ist. Die steuerliche Behandlung hĂ€ngt von den persönlichen VerhĂ€ltnissen eines Kunden ab und kann kĂŒnftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS fĂŒr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.