DAX Verlierer: Heidelberg Materials Aktie - Durchschnaufen in stark bullishem Modus

Per Handelsschluss notierten gestern (20.05.2025) 27 Aktien im Plus, 13 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Heidelberg Materials, die mit einem Abschlag von 1,97 Prozent gehandelt wurden, Allianz gab um 1,27 Prozent nach, Zalando verbilligten sich um 1,16 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Heidelberg Materials ► Heidelberg Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI.DE

Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) hat gestern per Xetra Schluss um 1,97 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Anfang August 2024 hat sich ein größerer Rücksetzer eingestellt, der deutlich unter die 90 EUR-Marke ging, aber mehr oder weniger direkt zurückgekauft wurde. Die Erholungsbewegung ist Anfang September ausgelaufen, moderarte Schwäche hat sich nachfolgend eingestellt. Das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der 90 EUR-Marke festzusetzen. Nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase ging es Anfang November deutlich und dynamisch aufwärts. Das Papier hat sich im Zuge der Aufwärtsbewegung über der 110 EUR-Marke festsetzen könnten. Die Aktie hat den Anstieg nachfolgend vergleichsweise lange konsolidiert und hat die Aufwärtsbewegung dann weniger dynamisch weiter fortgesetzt. Nach einem weiteren, kleinen Rücksetzer hat sich erneutes Kaufinteresse eingestellt. Die Aktie konnte die Aufwärtsbewegung Mitte Januar weiter fortsetzen. Das Papier ist nach dem GAP up Anfang März an immer neue Hochs gelaufen. Ende März konnte die Aktie ein Hoch bei 182,25 EUR formatieren, das aber im weiteren Handelsverlauf direkt abverkauft wurde. Erst Anfang April konnte sich das Papier bei 134,00 EUR stabilisieren und nachfolgend erholen. Im Tageschart ist die hohe Vola der letzten Handelswochen erkennbar. Das Papier konnte sich in den letzten Handelswochen deutlicher erholen und in den Bereich der 185 / 190 EUR laufen.

Im Rahmen der Entlastungsbewegung im April ist es wieder über die SMA50 (aktuell bei 170,40 EUR) und nachfolgend auch über die SMA20 (aktuell bei 179,19 EUR) gegangen. Das Papier konnte sich im weiteren Handelsverlauf über der SMA20 etablieren. Aktuell ist der Abstand zu dieser Durchschnittslinie veritabel.

Das Tageschart kann uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten die 199/201 EUR und übergeordnet die 235 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so würde diese als unkritisch zu interpretieren sein, solange sie sich im Dunstkreis der SMA20 erholen könnten. Sollte diese Durchschnittslinie per Tagesschluss nicht halten, so könnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten. Sollte diese Linie im Rahmen von Schwäche angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen. Die Relevanz der SMA50 lässt sich sehr gut und auch leicht aus dem Tageschart.

Heidelberg Materials Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullish

++++++++++++++ Anzeige+++++++++++++++

Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Seitwärtsbewegung im Dezember im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 186,97 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 181,79 EUR) stabilisieren. Beide Linien hatten ihre Anziehungskraft. Es ging nicht wesentlich über diese Linien, aber auch nicht wesentlich darunter. Ab Mitte Januar konnte sich das Papier sukzessive aufwärtsschieben. Es ging zwar einige Male zurück an die SMA20, das Papier hat es aber immer wieder geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Beide Durchschnittslinien, die SMA20 als auch die SMA50, wurden aber nachfolgend im Zuge von Schwäche aufgegeben. Die Aktie konnte sich im weiteren Handelsverlauf aber wieder über diese beiden Durchschnittslinien schieben und etablieren. Es ging, nach dem GAP up, Anfang März sukzessive aufwärts. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie im Rahmen der moderaten Schwäche an der SMA20 stabilisieren konnte, dann an das Hoch gelaufen ist. Die nachfolgend einsetzenden Rücksetzer gingen unter alle drei Durchschnittslinien, wobei es das Wertpapier geschafft hat sich im Rahmen der Erholung direkt wieder über die SMA200 (aktuell bei 164,21 EUR) als auch die SMA20 zu schieben. An der SMA50 ging es im Rahmen der Aufwärtsbewegung zunächst nicht direkt weiter, das Papier hat sich aber letztendlich auch von dieser Linie lösen und aufwärtslaufen können. In den letzten Handelswochen ging es im Rahmen von Schwäche immer wieder einmal an die SMA20, die als Support übergeordnet gehalten hat.

Damit ist auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Solange das Wertpapier über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Wird die SMA20 aber aufgegeben, so könnte es weiter abwärts in Richtung der SMA50 gehen. Sollte diese Durchschnittslinie aufgebeben werden, so würde sich das Chartbild eintrüben. Die Aktie könnte dann die offenen GAP´s bei 178,20 EUR, bei 173,60 und bei EUR 166,70 EUR schließen.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullish

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: