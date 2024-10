DAX Verlierer: Infineon - Aktie kämpft um 30-EUR-Marke

Gestern (16.09.2024) standen per Xetra Schluss 16 Aktien auf der Gewinnerseite, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Infineon mit einem Abschlag von 2,40 Prozent den letzten Platz. Sartorius gab um 2,05 Prozent nach, Brenntag verbilligten sich um 1,67 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Montag - Infineon

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

Die Infineon Aktie (IFX) hat gestern um 2,40 Prozent nachgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust* ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Der Anteilsschein ist übergeordnet in den letzten Monaten seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Bereich der 38,75 / 39,30 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 30 EUR-Marke bis Ende Juli im Zuge von Rücksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang Mai deutlicher erholen konnte, es aber nicht geschafft hat, sich bis an das Dezember Hoch (39,28 EUR) zu schieben. Die Versuche sind erkennbar, es hat das Momentum gefehlt, um dieser Marke anzulaufen. Nachdem es über Wochen nicht weitergegangen ist, hat die Aktie Mitte Juni deutlicher zurückgesetzt. Zwar konnte nach der Stabilisierung eine Erholung abgebildet werden, diese wurde nachfolgend aber abverkauft. Die Rücksetzer gingen wieder in den Bereich der 30 EUR-Marke zurück. Anfang August ist die Aktie deutlich unter die 30 EUR-Marke gefallen, konnte sich aber nachfolgend wieder erholen und an und über diese Marke laufen. Im Zuge der Erholungsbewegungen ist es wieder in den Bereich der 32,50/33,00 EUR gegangen. In den letzten Handelstagen machte sich erneute und auch deutliche Schwäche breit. Das Wertpapier ist im Zuge der Abgaben unter die wichtige 30 EUR-Marke gefallen.

Die Rücksetzer im Juni konnten sich jeweils im Bereich der SMA20 (aktuell bei 30,89 EUR) stabilisieren. Diese Linie war längere Zeit ein guter Support gewesen. Nachdem diese Linie per Tagesschluss aufgegeben wurde, ging es mit Dynamik unter die SMA50 (aktuell bei 31,69 EUR) bis an die SMA200 (aktuell bei 33,84 EUR), die als Support zunächst gut gehalten hat, nachfolgend, nach der Erholung an die 36 EUR-Marke wurde diese aufgegeben. Die Erholungen im August gingen wieder über die SMA20 und fanden an der SMA50 ihr Ende. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass das Wertpapier nicht über die SMA50 gekommen ist; trotz mehrfacher Versuche. Die Rücksetzer im weiteren Handelsverlauf gingen wieder an und unter die SMA20. Unter dieser Durchschnittslinie hat sich das Wertpapier auch festgesetzt.

Damit hat sich das Tageschart eingetrübt. Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie per Tagesschluss zunächst wieder über der 30 EUR-Marke festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts an und über die SMA20 gehen. Sollte die SMA20 per Tagesschluss genommen werden können, so könnten sich sukzessive weitere Erholungen einstellen, die zurück an die SMA50 bzw. übergeordnet an die SMA200 gehen könnten. Wird die SMA200 angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob es im ersten Anlauf klappt, über diese Durchschnittslinie zu laufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie im Januar als auch im Februar ein Brett war.

Gelingt diese Bewegung aber nicht und etabliert sich die Aktie per Tagesschluss unter der 30 EUR-Marke bzw. unter der SMA20, so wären weitere Abgaben denkbar, die bis an Jahrestief, bzw. an das Oktober Tief 2023 (27,03 EUR) gehen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet ist das Papier seit Anfang August bis Anfang September kontinuierlich aufwärtsgelaufen. Die Impulse waren überschaubar und hatten einen moderaten Charakter. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Die gesamten Gewinne wurden dann innerhalb weniger Tage wieder abgegeben. Es ging im Zuge der Schwäche an und unter die wichtige Marke bei 30 EUR.

Im Zuge der Erholung konnte sich die Aktie zunächst wieder über die SMA20 (aktuell bei 29,20 EUR) schieben und sich dort auch festsetzen. Es ging übergeordnet an dieser Linie weiter aufwärts. Rücksetzer konnten sich zunächst immer im Dunstkreis dieser Linie erholen, was sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Die Rücksetzer, die sich zu Monatsanfang eingestellt haben gingen nicht nur unter die SMA20, sondern auch unter die SMA50 (aktuell bei 30,77 EUR). Die Erholungen, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, gingen an die SMA20. Im Chart ist gut zu erkennen, dass sich der Anteilsschein redlich bemüht über diese Linie zu kommen.

Ob sich die Aktie von der SMA20 nach Norden lösen kann, bleibt abzuwarten. Für die Aufwärtsbewegung bedarf es in unseren Augen Dynamik und Momentum. Sollte sich dies einstellen, so könnte es wieder aufwärts an die SMA50 gehen.

Bleibt der Nachfrageschub aber aus, so besteht die Gefahr, dass es, im Zweifel auch kurzfristig, an das Jahrestief gehen könnte. Wird diese Marke angelaufen, so hat die Aktie in diesem Bereich die Chance, einen Doppelboden zu formatieren.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

