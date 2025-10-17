DAX Verlierer: Merck Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Merck als größter DAX Verlierer

Technische Schwäche im Chartbild

Entscheidende Unterstützungszonen im Fokus

Einleitung Die Merck Aktie war am 16. Oktober 2025 der größte DAX Verlierer. Während der Leitindex insgesamt leicht im Plus schloss, musste Merck fast 4 % abgeben. Technisch betrachtet befindet sich die Aktie in einer kritischen Phase – Anleger fragen sich: Könnte die aktuelle Schwäche eine Kaufchance oder der Beginn einer tieferen Korrektur sein? ► Merck ISIN: DE0006599905 | WKN: 659990 | Ticker: MRK.DE ✅ Drei Key Takeaways 📊 Merck als größter DAX Verlierer Schlusskurs: -3,97 % per Xetra

Auch Hannover Rück (-2,16 %) und Münchener Rück (-2,07 %) verloren deutlich

Schwäche signalisiert anhaltende Unsicherheit im defensiven Pharma- und Chemiesektor 📉 Technische Schwäche im Chartbild Die Merck Aktie bewegt sich seit Monaten in einem Abwärtstrend

Wichtige Durchschnittslinien: SMA20 bei 114,00 EUR SMA50 bei 111,14 EUR SMA200 bei 121,05 EUR

Nach einem Anstieg über die SMA200 im September scheiterte die Aktie dort und fiel wieder zurück 🧭 Entscheidende Unterstützungszonen im Fokus Kurzfristige Unterstützung: SMA50 bei 111 EUR

Bricht diese Zone, droht ein Test der 100-EUR-Marke

Erholungsszenario: Bei Schlusskurs über der SMA20 könnte die Aktie wieder Richtung 120 EUR laufen 📊 Technische DAX Analyse: Merck Aktie im Überblick Kennzahl / Indikator Wert / Info Schlusskurs (16.10.25) -3,97 % SMA20 114,00 EUR SMA50 111,14 EUR SMA200 121,05 EUR Nächste Unterstützung 110,89 / 104,65 / 100,65 EUR Widerstände 113,22 / 116,30 / 121,05 EUR Prognose neutral / bärisch Merck Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Merck Aktie – kurzfristig DAX Verlierer, langfristig interessant? Die Merck Aktie steht technisch unter Druck und notiert nahe wichtiger Unterstützungen. Kurzfristig überwiegt die bärische Tendenz, insbesondere bei Bestätigung weiterer roter Tageskerzen. Mittel- bis langfristig könnte die Aktie jedoch für Anleger interessant werden, sobald sich eine Bodenbildung abzeichnet. Wer auf Erholung spekuliert, sollte einen Schlusskurs über der SMA20 abwarten, bevor er die Aktie kauft. Merck Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.