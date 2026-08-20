DAX Verlierer: MTU Aktie unter Druck – Chartanalyse & Ausblick

Zum Xetra-Schluss am Mittwoch (19.08.2026) notierten 23 Werte im Plus, während 17 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Am Ende der Tabelle landete die MTU Aktie, die sich mit einem Minus von 2,06 % als der größte DAX Verlierer des Handelstages präsentierte. Ebenfalls im Minus schlossen Hannover Rück (-1,72 %) und Airbus (-1,31 %). ► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways Tagesverlierer im DAX: Die Infineon Aktie war mit einem Kurssturz von 6,96 % der größte DAX Verlierer des Handelstages und bildet das klare Schlusslicht im Index.

Die war mit einem Kurssturz von der größte des Handelstages und bildet das klare Schlusslicht im Index. Technischer Trend eingetrübt: Das Chartbild hat sich durch den Rutsch unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20/SMA50) sowie ein erneutes GAP Down deutlich verschlechtert. Der 4h-Chart liefert ein bärisches Signal.

Das Chartbild hat sich durch den Rutsch unter wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20/SMA50) sowie ein erneutes GAP Down deutlich verschlechtert. Der 4h-Chart liefert ein bärisches Signal. Kritische Kursmarken: Auf der Unterseite droht bei erneuter Bestätigung des Abwärtstrends ein Rückfall bis zur SMA200 bei 52,03 EUR. Auf der Oberseite gedeckelt durch Widerstände bei 61,28–61,85 EUR (SMA50/20 & GAP). Chartcheck: MTU Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der deutliche Rücksetzer im November 2025 wurde von Investoren als attraktive Kaufgelegenheit genutzt. Das gestiegene Kaufinteresse schob die MTU Aktie (Ticker: MTX) bis Januar knapp über die Marke von 400 EUR. Das Hoch löste jedoch eine Welle von Gewinnmitnahmen aus: Dynamisch und mit starkem Momentum verlor das Papier innerhalb weniger Handelswochen gut 25 % an Wert. Erst im Bereich der 300 EUR konnte sich der Kurs stabilisieren und einen Boden formatieren. Eine darauffolgende Gegenbewegung führte bis an die 350-EUR-Marke, löste jedoch erneuten Verkaufsdruck aus, der den Titel weit unter 300 EUR drückte. Nach einer Zwischenerholung Anfang Mai folgte ein neues Jahrestief bei 266,10 EUR. Von dort aus startete die MTU Aktie eine deutliche Erholung: Der Kurs kletterte zurück über die 300-EUR-Marke.

Sowohl die SMA50 (aktuell bei 355,73 EUR) als auch die SMA20 (aktuell bei 366,55 EUR) wurden nach oben durchbrochen.

(aktuell bei 355,73 EUR) als auch die (aktuell bei 366,55 EUR) wurden nach oben durchbrochen. Im weiteren Verlauf stieg die Aktie über die SMA200 (aktuell bei 346,11 EUR) und erreichte in der Spitze die Marke von 385 EUR. Zuletzt setzten erneut Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs unter die SMA20 drückten. Der Tagesschluss wurde unter dieser Wichtigen Durchschnittslinie formatiert. Prognose & Szenarien (Tageschart) Bärisches Szenario: Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, droht eine weitere rote Tageskerze mit Abwärtspotenzial bis zur SMA50 (355,73 EUR) . Spätestens hier muss eine Drehung nach oben erfolgen, um die bullische Struktur aufrechtzuerhalten.

Bullisches Szenario: Bildet sich heute eine grüne Tageskerze und schließt der Kurs über der SMA20 (bestätigt am Folgetag), steigt die Wahrscheinlichkeit für ein Schließen des offenen GAPs bei 382,60 EUR sowie einen erneuten Anlauf auf die 385 EUR. Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch / Neutral YouTube Trading Videos Chartcheck: MTU Aktie im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem Jahrestief zeigte der Erholungstrend im 4h-Chart eine klare Struktur. Zwar gab es an der SMA200 (aktuell bei 342,12 EUR) kurzfristige Hürden, danach schob die SMA20 den Kurs jedoch weiter nach oben. Ende Juli gelangen dynamische Ausbrüche über die SMA20 (aktuell bei 377,47 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 372,13 EUR). In den letzten Handelstagen hat sich das Chartbild für den DAX Verlierer jedoch spürbar eingetrübt: Die SMA20 wurde mit einem GAP Down aufgegeben. Gestern fiel der Kurs auch unter die SMA50. Solange die MTU Aktie unter der SMA50 notiert, besteht das Risiko weiterer Abgaben in Richtung der SMA200 (342,12 EUR). Erst ein nachhaltiger Rebound über das offene GAP bei 382,60 EUR würde das Bild wieder aufhellen. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Neutral

Tagesprognose: Abwärts Wichtige Marken: Unterstützungen & Widerstände Widerstände (in EUR) Unterstützungen (in EUR) 382,60 (GAP) 355,73 (SMA50) 378,48 342,80 (GAP) 377,47 (SMA20 4h) 342,12 (SMA200 4h) 374,54 330,80 372,13 (SMA50 4h) 313,90 (GAP) 366,55 (SMA20 Tageschart) 305,00 (GAP) 364,73 DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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