DAX Verlierer: MTU Aktie - Range Begrenzung auf der Unterseite rückt in den Fokus

Per Xetra Schluss notierten gestern (20.02.2025) 15 Aktien im Plus, 25 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte MTU die mit einem Abschlag von 4,85 Prozent gehandelt wurden, Rheinmetall gab um 4,80 Prozent nach, Airbus verbilligte sich um 2,67 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Heidelberger Materials ► MTU WKN: A1DAHH | ISIN: DE000D1DHHO | Ticker: MTX.DE

Die MTU Aktie (MTX) hat gestern per Xetra Schluss 4,85 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich bis Anfang April 2024 zunächst sukzessive aufwärtsschieben. Nach einem kleineren Rücksetzer ging es über mehrere Handelswochen seitwärts weiter. Ende Juni stellte sich wieder deutliches Kaufinteresse ein. Die MTU Aktie konnte sich im Zuge dessen deutlicher erholen. Das Hoch bei 278,80 EUR wurde direkt wieder abverkauft. Der Abgabedruck war aber überschaubar. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Es ging es mit einem GAP up über die 300 EUR-Marke und von hier aus, Anfang Dezember, an ein neues Hoch (332,50 EUR). Nachfolgend war der Handel von moderaten Gewinnmitnahmen geprägt. Das Papier setzte Anfang Januar noch einmal etwas zurück, um Schwung zu nehmen, um ein neues Hoch (350,10 EUR) zu formatieren. Es stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese waren aber erneut überschaubar. Die Aktie konnte sich wieder im Bereich der 320 EUR stabilisieren und erholen. Diese Erholung wurde in den letzten drei Handelstagen wieder abverkauft. Die Aktie setzte gestern deutlich und vor allem dynamisch unter die 320 EUR-Marke zurück.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in der letzten Handelswoche zwar unter die SMA20 (aktuell bei 330,81 EUR) gelaufen ist, sich aber immer wieder im Bereich der SMA50 (aktuell bei 327,37 EUR) erholen konnte. Es ging wieder über die SMA20, allerdings hat sich das Wertpapier bisher nicht überzeugend lösen können. Im Handel gestern wurden beide Durchschnittslinien aufgegeben. Es ging deutlich unter die SMA50, unter der die Aktie auch aus dem Tageshandel gegangen ist.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt. Die Aktie muss heute unbedingt versuchen einen Richtungswechsel abzubilden. Dies würde bedeuten, dass der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt wird. Gelingt es dies abzubilden, so könnte es im Zuge von Erholungsbewegungen wieder an die SMA50 bzw. die SMA20 gehen. Aufhellen würde sich das Tageschart erst wieder mit einem Tagesschluss über der SMA20, der am Folgetag bestätigt wird.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber bestätigt, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 283,10 EUR) gehen. Diese Durchschnittslinie wurden in den letzten 12 Monaten nicht ein einziges Mal angelaufen, somit sollte die Aktie bereits deutlich vorher einen Richtungswechsel abbilden.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich ab Juli 2024 sukzessive und moderat aufwärtsschieben konnte. Ende Juli hatte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung an die 278,80 EUR eingestellt, die aber direkt wieder abverkauft wurde. Der Anteilsschein konnte sich aber erneut im Bereich der SMA20 (aktuell bei 333,31 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 310,07 EUR) stabilisieren. Es ging bis Mitte Oktober an diesen beiden Durchschnittslinien aufwärts. Das Wertpapier konnte sich im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung von diesen beiden Linien lösen und über die 300 EUR-Marke laufen und sich darüber festsetzen. Nach einer längeren Seitwärtsphase ging es Mitte Januar dann mit Schwung an ein neues Hoch, was aber direkt wieder abverkauft wurde. Im Zuge dessen ist der Anteilsschein wieder an die, bzw. unter die SMA20 / SMA50 gerutscht. Die Schwäche setzte sich nachfolgend fort. Es ging gestern im Handel an und unter die SMA200 (aktuell bei 324,18 EUR), unter der sich der Anteilsschein auch festgesetzt hat

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Solange es die Aktie es nicht schafft, sich wieder über die SMA200 zu schieben und zu etablieren, solange könnte die Schwäche sich weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele könnten die 308,50 EUR, die 298,10 EUR bzw. übergeordnet die 285/83 EUR sein.

Sollte sich das Wertpapier heute im Handel aber erholen können, so könnte zunächst die SMA200 angelaufen werden. Es muss aber abgewartet werden, ob das Papier sich auch über diese Durchschnittslinie schieben und festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte sich die weitere Erholung in Richtung der SMA50 / SMA20 gehen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bearish

