DAX Verlierer: Qiagen - Korrektur in Aufwärtstrend

Per Xetra Schluss notierten gestern (23.01.2025) 35 Aktien im Plus, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Qiagen, die mit einem Abschlag von 1,61 Prozent gehandelt wurden, BMW gab um 0,87 Prozent nach, Infineon verbilligte sich um weitere 0,52 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Qiagen ► Qiagen: ISIN: NL0015001WM6 | WKN: A400D5 | Ticker: QGEN

Die Qiagen Aktie (QGEN) hat gestern per Xetra Schluss 1,61 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie ist in den letzten Monaten übergeordnet seitwärts gelaufen. Es ging in einer Box von 7 EUR hin und her. Die Kursphantasie war überschaubar. Es lässt sich aus dem Tageschart herauslesen, dass das Wertpapier immer mal wieder unter die SMA200 (aktuell bei 43,59 EUR) gelaufen ist, sich hier aber rasch erholen konnte, auf der anderen Seite wurden die Ausbrüche über die SMA20 immer wieder eingefangen. In den letzten Handelstagen ging es an der SMA20 (aktuell bei 45,29 EUR) seitwärts / aufwärts weiter. Die Aktie hat sich übergeordnet im Dunstkreis dieser Linie bewegt. Es ist Mitte Januar gelungen, etwas dynamischer aufwärtszulaufen, die Gewinne wurden in den letzten beiden Handelstagen wieder abgegeben. Das Wertpapier bewegt sich aktuell wieder auf die SMA20 zu.

Kann sich der Anteilsschein per Tagesschluss über der SMA20 halten, so könnte sich erneute Aufwärtsimpulse einstellen, die das Papier wieder in Richtung der 48/50 EUR schieben könnten. Erst mit einem Tagesschluss über der 50 EUR-Marke würde sich das Chartbild aufhellen. Als bullisch würde zu interpretieren sein, wenn sich das Papier über der dieser Marke verbindlich festsetzen kann. Es bleibt aber abzuwarten, ob das Papier im Augenblick überhaupt die Kraft hat in Richtung der 48 EUR zu laufen.

Geht es per Tagesschluss wieder unter die SMA20, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 44,25 EUR) bzw. die SMA200 einen zusätzlichen Support bieten. Wird die SMA20 per Tagesschluss aufgegeben, so würde die letzte Aufwärtsbewegung als Fehlausbruch zu interpretieren sein.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart kann die moderate Aufwärtsbewegung der letzten Handelswochen gut nachvollzogen werden. Es ging vom Tief im November in moderaten Impulsen aufwärts. Die Aktie konnte sich bis Mitte dieser Handelswoche um gut 20 Prozent erholen, gab Teile der Gewinne nachfolgend wieder ab. Das Papier notiert aktuell im Bereich der 45 EUR-Marke.

Im Dezember 2024 als auch in diesem Monat konnte sich das Wertpapier übergeordnet immer wieder im Bereich der SMA20 (aktuell bei 46,20 EUR) / SMA50 (aktuell bei 45,41 EUR) stabilisieren; Anfang Januar gelang die Aufwärtsbewegung, die von der SMA20 erfolgte. Im Rahmen der Abgaben gestern im Handel ging es wieder und unter die SMA20. Das Wertpapier konnte sich im Bereich der SMA50 stabilisieren, was im Chart auch gut erkennbar ist.

Die Aktie sollte kurzfristig versuchen, wieder über die SMA20 zu laufen und sich darüber zu etablieren. Sollte dies gelingen, so würde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es die Aktie es schafft, sich direkt weiter aufwärts in Richtung des Hochs zu schieben.

Gelingt der Move nicht und kann die SMA50 im Rahmen von Schwäche keinen ausreichenden Support bieten, so könnten sich Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 43,84 EUR) ausdehnen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollte sich spätestens hier ein Richtungswechsel einstellen. Eintrüben würde sich das Chartbild verbindlich, wenn es wieder unter die SMA200 geht und sich die Aktie unter dieser Linie festsetzt.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

