KEY TAKEAWAYS

Sollte es heute im Handel zu einem Richtungswechsel kommen, so könnte die Aktie das GAP von gestern auf der Oberseite (1.734,80 EUR) schließen und dann weiter aufwärts an die beiden Durchschnittslinien laufen. In den letzten Handelstagen hat sich das Papier ausgesprochen schwer getan über diese beiden Linien zu laufen und wurde hier immer wieder abgewiesen.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

DAX Verlierer – Rheinmetall Aktie mit größtem Tagesverlust

Im gestrigen Handel (07.08.2025) verzeichneten 32 DAX-Aktien Kursgewinne, während 8 Werte Verluste hinnehmen mussten. DAX Verlierer Nummer eins war dabei die Rheinmetall Aktie mit einem kräftigen Rückgang von 6,59 % per Xetra-Schluss. Auf den weiteren Plätzen folgten die Deutsche Telekom (-4,66 %) und Siemens Energy (-2,13 %).

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Chartanalyse Rheinmetall Aktie – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einem Rücksetzer im Februar konnte die Rheinmetall Aktie dynamisch zulegen und zwischenzeitlich ein Hoch bei 1.477,70 EUR markieren. Nach einer Korrektur auf den Bereich um 1.300 / 1.270 EUR folgte eine Erholung bis über die SMA20 (aktuell 1.767,63 EUR). Ein neues Hoch bei 1.495,20 EUR wurde jedoch direkt abverkauft.

Im weiteren Verlauf gelang der Anstieg auf ein Jahreshoch von 1.937,50 EUR, ehe die Aktie unter die SMA20 fiel und an die SMA50 (1.770,00 EUR) zurücksetzte. Nach einer kurzzeitigen Erholung über beide gleitenden Durchschnitte wurde gestern mit einem Gap Down die Marke von 1.650 EUR unterschritten.

Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Bleibt der Schlusskurs unter SMA20/SMA50, droht ein weiterer Rückgang in Richtung des offenen Gaps bei 1.487,70 EUR. Ein bullischer Impuls könnte entstehen, falls das gestrige Gap auf der Oberseite bei 1.734,80 EUR geschlossen wird.

Chartanalyse Rheinmetall Aktie – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im mittelfristigen Bild bewegt sich die Rheinmetall Aktie seit Wochen seitwärts, mit häufigen Richtungswechseln zwischen SMA20 (1.729,17 EUR) und SMA50 (1.754,08 EUR). Jüngst fiel der Kurs unter die SMA200 (1.762,55 EUR) und scheiterte mehrfach am Widerstand darüber.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Bild bärisch mit Ziel 1.487,70 EUR. Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA50/SMA200 könnte die technische Lage aufhellen.

Prognose und wichtige Marken

Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart: bärisch

Tagesprognose: abwärts

Widerstände: 1.724,01 / 1.729,17 / 1.731,72 / 1.754,08 / 1.762,55 / 1.767,63 / 1.770,00 / 1.777,31

Unterstützungen: 1.630,00 / 1.552,10 / 1.487,70 (Gap)

Fazit

Die Rheinmetall Aktie führt aktuell die Liste der DAX Verlierer an. Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt, und weitere Rücksetzer sind möglich, sofern keine Erholung über die entscheidenden gleitenden Durchschnitte gelingt. Trader sollten insbesondere die Zonen um SMA20/SMA50 und das Gap bei 1.487,70 EUR im Blick behalten.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: