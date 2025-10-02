DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Die Rheinmetall Aktie gehörte am 01.10.2025 zu den schwächsten Werten im DAX heute. Mit einem Rückgang von -1,69 % stand der Rüstungskonzern auf dem letzten Platz der Index-Tabelle. Trotz der Schwäche im Tagesverlauf bleibt das übergeordnete Chartbild aber positiv. Anleger stellen sich die Frage: Ist der Rücksetzer eine Einstiegschance oder droht weiteres Abwärtspotenzial? ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Rheinmetall als DAX-Verlierer des Tages Schlusskurs: -1,69 % im Xetra-Handel

Rheinmetall war die schwächste Aktie im DAX heute

Konkurrenzwerte wie Scout24 (-1,03 %) und Daimler Truck (-0,54 %) ebenfalls schwächer 📊 Charttechnisches Bild bleibt bullisch Jahreshoch Anfang der Woche: 1.997 EUR

Solange der Kurs über der SMA20 (1.891 EUR) bleibt, bleibt das Bild positiv

Nächste Ziele: 2.210–2.345 EUR, Rücksetzer bis zur SMA50 (1.757 EUR) möglich ⏳ Intraday-Sicht: Entscheidung an Schlüsselmarken Stabilisierung zuletzt an der SMA200 (1.767 EUR)

Aktuell wichtiger Bereich: SMA20 bei 1.956 EUR

Fällt auch die SMA50 (1.916 EUR), droht ein Test der 1.800 EUR-Zone 📊 Fundamentaldaten zur Rheinmetall Aktie (Charttechnik) Kennzahl Wert Schlusskurs 01.10. -1,69 % Jahreshoch 1.997 EUR SMA20 1.891 EUR SMA50 1.757 EUR Widerstände 2.125 / 2.350 EUR Unterstützungen 1.916 / 1.891 EUR Rheinmetall Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Rheinmetall Aktie – kurzfristiger Rücksetzer, langfristig bullisch Die Rheinmetall Aktie zeigt sich im DAX heute schwach, bleibt aber im großen Bild aufwärtsgerichtet. Kurzfristig ist die Zone um 1.916–1.891 EUR entscheidend für die Stabilität. Solange diese Marken halten, könnten die Bullen bald einen neuen Angriff auf die Region um 2.200–2.350 EUR starten. Wer langfristig orientiert ist, kann den Rücksetzer als Chance betrachten – wer auf kurzfristiges Timing setzt, sollte die Unterstützungen im Auge behalten. Rheinmetall Aktie Chartanalyse – 4-Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

