DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Die Rheinmetall Aktie gehörte am Montag (27.10.2025) zu den größten Verlierern im DAX und verlor 2,0 % im Xetra-Handel. Nach einer beeindruckenden Rallye bis auf über 2.000 EUR scheint der Titel derzeit in einer Konsolidierungsphase zu stecken. Anleger fragen sich: Ist der Rücksetzer nur eine Atempause oder der Beginn einer tieferen Korrektur? Und lohnt sich jetzt ein Einstieg, um Rheinmetall Aktien zu kaufen? ► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Kürzel: RHM ✅ Drei Key Takeaways 📉 Technische Schwäche nach Allzeithoch Nach dem Jahreshoch bei 2.002 EUR setzte eine Gewinnmitnahme ein.

Die SMA20 (1.836,89 EUR) und SMA50 (1.809,81 EUR) wurden nach unten durchbrochen – ein kurzfristig bärisches Signal .

Solange sich die Aktie unterhalb dieser Linien bewegt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. ⚙️ Mögliche Kursziele und Unterstützungen Im Tageschart liegt die nächste wichtige Unterstützung bei 1.689,40 EUR (GAP) .

Fällt die Aktie darunter, wäre ein Rückgang bis 1.558,60 EUR denkbar.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und SMA20 würde das Chartbild wieder bullisch stimmen. 💡 Langfristige Perspektiven bleiben stark Trotz kurzfristiger Schwäche bleibt Rheinmetall als Rüstungs- und Technologiekonzern einer der größten Profiteure steigender Verteidigungsausgaben.

Die Nachfrage nach Munition, Panzern und Luftverteidigungssystemen ist weiterhin hoch.

Rücksetzer könnten sich daher als strategische Kaufgelegenheit für langfristige Investoren erweisen. 📊 Technische Übersicht zur Rheinmetall Aktie Kennzahl / Bereich Wert / Bedeutung Aktueller Kurs 1.780 EUR Widerstände 1.809 / 1.836 / 1.860 EUR Unterstützungen 1.700 / 1.689 / 1.558 EUR Trend (Daily) neutral Trend (4h-Chart) bärisch Prognose (kurzfristig) abwärtsgerichtet Rheinmetall Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Rheinmetall Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten? Die Rheinmetall Aktie befindet sich derzeit in einer Konsolidierung, die nach der starken Rallye nicht ungewöhnlich ist. Charttechnisch ist Vorsicht angebracht, solange die Kurse unter SMA50 und SMA20 notieren.

