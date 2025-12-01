Rheinmetall Prognose: DAX Verlierer am Freitag – Chartanalyse & Ausblick

- Rheinmetall war größter DAX Verlierer
Die Aktie konnte im Juni ein Hoch formatieren. Die Notierungen liefen nachfolgend etwas zurück, das Papier hat sich in eine Seitwärtsbox begeben, die Ende Juli nach Süden aufgelöst worden ist. Der Anteilsschein schaffte es erst in der zweiten Augusthälfte die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel abzubilden. Seit Ende August konnte das Wertpapier wieder deutlich zulegen und an ein neues Jahreshoch (2.002 EUR) laufen. Das neue Hoch hat allerdings keine neuen Käufer in den Markt gebracht. Vielmehr hat das Papier im Rahmen der Gewinnmitnahmen an Substanz verloren, ist unter die SMA20 (aktuell bei 1.674,03 EUR) gefallen und hat auch die SMA50 (aktuell bei 1.765,59 EUR) im Rahmen von weiterer Schwäche aufgegeben. Zwar konnte die Aktie die SMA50 noch einmal anlaufen, es ging aber nur mit dem Docht über diese Durchschnittslinie. Der Kerzenkörper wurde unter der SMA50 ausgebildet. Von hier aus hat die Aktie wieder in den Rückwärtsgang geschaltet und ist mit einem GAP down unter die SMA200 (aktuell bei 1.631,47 EUR) gefallen und hat sich nachfolgend unter dieser Linie etabliert.
► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
✅ Drei Key Takeaways
-
Rheinmetall war größter DAX Verlierer am Freitag mit einem Rückgang von 2,21 % und zeigte deutliche Schwäche im Marktumfeld.
-
Die Charttechnik bleibt klar bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart notiert die Aktie unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/50/200).
-
Solange kein Re-Break über die SMA200 gelingt, bleiben fallende Kurse bis 1.374 EUR oder sogar 1.236 EUR wahrscheinlicher als eine nachhaltige Erholung.
Am Freitag, dem 28.11.2025, schlossen im Xetra-Handel 30 DAX-Aktien im Plus, während 10 Werte Verluste verzeichneten. Am Ende der Performance-Tabelle rangierte Rheinmetall, das mit einem Minus von 2,21 Prozent als größter DAX Verlierer des Tages hervorging. Dahinter folgten Daimler Truck Holding (-1,54 %) und Qiagen (-0,78 %).
DAX Verlierer: Rheinmetall (RHM) – deutlicher Tagesverlust
Die Rheinmetall-Aktie fiel per Xetra-Schluss um 2,21 % und führte damit die Liste der schwächsten DAX-Werte an. Die Kursentwicklung wirft die Frage nach der aktuellen Rheinmetall Prognose und der charttechnischen Ausrichtung auf.
Chartcheck – Rheinmetall Prognose im Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Juni konnte Rheinmetall zunächst ein markantes Hoch ausbilden. Anschließend bewegte sich die Aktie in einer Seitwärtsrange, die Ende Juli nach unten verlassen wurde. Erst in der zweiten Augusthälfte gelang eine Stabilisierung und ein Richtungswechsel.
Seit Ende August legte der Kurs kräftig zu und erreichte ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR. Dieses Hoch löste jedoch keine Anschlusskäufe aus. Im Gegenteil:
-
Rücksetzer führten den Kurs unter die SMA20 (ca. 1.674 EUR) und
-
anschließend unter die SMA50 (ca. 1.765 EUR).
Ein erneuter Versuch, die SMA50 zu übersteigen, scheiterte: Nur der Docht bewegte sich über die Linie – der Kerzenkörper blieb darunter.
Besonders kritisch:
Die Aktie fiel per Gap-down unter die SMA200 (1.631 EUR) und etablierte sich unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie. Zwar folgten einige moderat positive Tage, doch zum Wochenschluss gab Rheinmetall erneut Gewinne ab.
Interpretation der Lage – Rheinmetall Prognose Daily
Solange Rheinmetall unter der SMA200 schließt, bleibt das Chartbild bärisch.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
-
1.374,90 EUR
-
1.236,10 EUR
Erholungen könnten zunächst das offene Gap bei 1.634 EUR schließen. Erst oberhalb dieser Marke wäre eine Ausdehnung bis zur SMA200 denkbar.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch
Chartcheck – Rheinmetall Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Anfang September stabilisierte sich die Aktie kurzfristig im Bereich der SMA200 (ca. 1.779 EUR). Mehrere Aufsetzer führten zum zwischenzeitlichen Ausbruch nach oben. Rücksetzer wurden zunächst an der SMA20 (1.502 EUR) aufgefangen.
Nach Erreichen des neuen Allzeithochs rutschte Rheinmetall jedoch wieder unter die SMA20 und die SMA50 (1.635 EUR). Der erneute Kontakt mit der SMA200 bot keinen Halt, der Kurs fiel deutlich darunter.
Im späteren Verlauf gelang zwar ein Rücklauf über die SMA200, jedoch ohne nachhaltige Etablierung darüber. Die anschließende Schwäche führte den Kurs dynamisch unter alle drei gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200).
Aktuell befindet sich die Aktie klar unter der SMA20, was die bärische Tendenz bestätigt.
Interpretation 4h Chart – Rheinmetall Prognose
Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte eine Erholung einleiten – potenziell mit Zielrichtung SMA50.
Solange Rheinmetall jedoch unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiter fallender Kurse hoch.
Übergeordnete Einschätzung 4h Chart: bärisch
Tagesprognose: abwärts
Widerstände & Unterstützungen – Übersicht für die Rheinmetall Prognose
Widerstände
-
1.486,94
-
1.500,75
-
1.502,83
-
1.634,00 (Gap)
-
1.635,63
-
1.647,03
-
1.659,54
-
1.765,59
-
1.779,62
Unterstützungen
-
1.466,70 (Gap)
-
1.374,90
-
1.236,10
-
1.223,10
Fazit – Rheinmetall Prognose: DAX Verlierer mit belastetem Chartbild
Die Rheinmetall Aktie zeigt sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart ein angeschlagenes und bärisches Bild. Der Titel bleibt unter Druck, solange die Marke der SMA200 nicht zurückerobert wird. Die bisherige Schwäche passt in das Bild des größten DAX Verlierers am Freitag.
Kurzfristig bleibt die Rheinmetall Prognose negativ, mit klar definierten Unterstützungen auf der Unterseite und zentralen Erholungshürden auf der Oberseite.
