Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse heute (12.01.2026) – Ausblick, Marken & Szenarien

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.541 Punkten. Der Index konnte sich bereits am Vormittag erholen und über die 25.600 Punkte-Marke laufen und sich hier etablieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es zunächst dynamisch abwärts an das 23,6 % Retracement. Der Rücksetzer wurde direkt zurückgekauft. Es ging im weiteren Handelsverlauf weiter aufwärts. Das Kaufinteresse hat auch im späten Handel noch angehalten. Erst kurz vor Handelsschluss kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Neutraler Grundton mit leichter Aufwärtsneigung:
Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart bleibt die Nasdaq Prognose neutral. Solange sich der Index oberhalb der Zone um 25.525/25.576 Punkte stabilisieren kann, überwiegen leicht bullische Chancen.
-
Technisch entscheidende Durchschnittslinien:
Die SMA20 und SMA50 sind kurzfristig die Schlüssellinien. Eine Rückeroberung und Etablierung darüber würde die Nasdaq Analyse klar aufhellen, während ein Bruch der SMA50 das Risiko einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA200 erhöht.
-
Klar definierte Handelszonen und Tagesrange:
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.680/25.750 Punkten auf der Oberseite und 25.397/25.155 Punkten auf der Unterseite. Innerhalb dieser Spanne ist mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel zu rechnen.
Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.541 Punkten. Bereits im Vormittagshandel konnte sich der Index erholen, die Marke von 25.600 Punkten zurückerobern und sich darüber etablieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag setzte zunächst eine dynamische Abwärtsbewegung bis an das 23,6 %-Retracement ein, die jedoch umgehend zurückgekauft wurde.
Im weiteren Handelsverlauf dominierte wieder Kaufinteresse. Dieses hielt bis in den späten Handel an, ehe es kurz vor Handelsschluss zu moderaten Gewinnmitnahmen kam. Der Wochenschluss fiel insgesamt konstruktiv aus.
Rückblick – Nasdaq Entwicklung der letzten Handelstage
|Kennzahl
|09.01.
|08.01.
|Tageshoch
|25.835
|25.667
|Tagestief
|25.470
|25.419
|Tagesschluss
|25.782
|25.530
|Range (Punkte)*
|356
|248
*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Grün = höher als Vortag, Rot = niedriger als Vortag
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (kurzfristig)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen oberhalb der SMA200 (25.524 Punkte) sowie im Umfeld der SMA20 (25.658 Punkte). Der Stundenchart zeigt, dass sich der Index zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten stabilisieren und dynamisch erholen konnte.
Der nachmittägliche Rücksetzer führte den Nasdaq kurzzeitig unter diese Durchschnittslinien, wurde jedoch vollständig zurückgekauft. In der Folge gelang ein Anstieg über die SMA50 (25.697 Punkte), wo sich der Index zum Wochenschluss etablierte.
Im Frühhandel zeigt sich jedoch erneut Schwäche. Der Nasdaq ist wieder unter die SMA20 und SMA50 gerutscht, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat.
Mögliche Szenarien (1h-Chart):
-
Bullisches Szenario:
Stabilisierung und Rücklauf über SMA50 und SMA20. Bei einem bestätigten Stundenschluss über dem Freitags-Hoch wären Anschlussbewegungen in Richtung 25.980/26.010 Punkte sowie 26.180/26.205 Punkte möglich.
-
Bärisches Szenario:
Setzt sich die Schwäche fort, könnte der Nasdaq erneut die SMA200 bzw. das 23,6 %-Retracement anlaufen. Ein Stundenschluss darunter erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben bis 25.225/25.210 Punkte oder 25.050/25.030 Punkte.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (übergeordnet)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (25.393 Punkte) wieder über die SMA20 (25.615 Punkte) und die SMA50 (25.525 Punkte) schieben. Die Aufwärtsbewegung endete im Bereich von 25.842 Punkten, wo Gewinnmitnahmen einsetzten.
Zum Wochenschluss gelang es den Bullen erneut, den Index über der SMA20 zu etablieren. Im aktuellen Frühhandel notiert der Nasdaq jedoch wieder an bzw. unter dieser Linie.
Technische Einordnung:
-
Ein Rücksetzer bis zur SMA50 ist möglich und technisch unkritisch, sofern dort Stabilisierung einsetzt.
-
Wird die SMA50 aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA200.
-
Eine nachhaltige Rückeroberung der SMA20 und ein Ausbruch über das Freitags-Hoch würden das Chartbild wieder klar bullisch aufhellen.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral
Nasdaq Prognose für heute – Handelsausblick
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.576 Punkten und damit rund 35 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.
Long-Szenario:
Hält sich der Index oberhalb von 25.576 Punkten, ergeben sich sukzessive Anlaufziele bei:
25.593/95 · 25.611/13 · 25.628/30 · 25.644/46 · 25.660/62 · 25.678/80 · 25.697/99
Darüber hinaus:
25.715/17 · 25.732/34 · 25.750 · 25.769/71 · 25.786/88 · 25.807/09 · 25.825/27 · 25.844/46 · 25.863/65 · 25.880/82 · 25.895/97 · 25.911/13 · 25.927/29 · 25.950/52
Short-Szenario:
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.576 Punkten etablieren, sind Abgaben in Richtung folgender Marken möglich:
25.557/55 · 25.534/32 · 25.517/15 · 25.498/96 · 25.480/78 · 25.463/61 · 25.448/46 · 25.430/28 · 25.415/13 · 25.399/97 · 25.381/79 · 25.359/57 · 25.343/41 · 25.329/27
Darunter:
25.312/10 · 25.292/90 · 25.276/74 · 25.260/58 · 25.244/42 · 25.222/20 · 25.206/04 · 25.188/86 · 25.173/71 · 25.157/55 · 25.139/37
Wichtige Nasdaq Unterstützungen und Widerstände
Widerstände:
25.597 · 25.615/58 · 25.711/35/54 · 25.841 · 26.025/49
Unterstützungen:
25.525/24 · 25.419 · 25.393/51 · 25.098/35 · 24.972
Zusammenfassung der Nasdaq Prognose
Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.680 / 25.750 Punkten auf der Oberseite und 25.397 / 25.155 Punkten auf der Unterseite.
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist neutral mit leichter Aufwärtsneigung. Solange sich der Index über der Zone um 25.525/25.576 Punkte hält, bestehen höhere Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.
Ist die Nasdaq Analyse kurzfristig bullisch oder bärisch?
Kurzfristig ist die Nasdaq Analyse neutral. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der SMA20 und SMA50 würde das Chartbild bullisch aufhellen, während ein Bruch der SMA50 die Abwärtsrisiken erhöht.
Welche Marken sind für den Nasdaq heute besonders wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 25.597, 25.615/58 und 25.841 Punkten. Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 25.525/24, 25.419 und 25.393/51 Punkten.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?
Für heute wird eine Nasdaq Tagesrange zwischen 25.680/25.750 Punkten auf der Oberseite und 25.397/25.155 Punkten auf der Unterseite erwartet.
Wann würde sich das Nasdaq Chartbild deutlich verbessern?
Eine klare Verbesserung des Chartbildes tritt ein, wenn sich der Nasdaq über dem Hoch vom Freitag etabliert und die Bewegung per Stundenschluss bestätigt wird.
Was spricht aktuell für steigende Nasdaq Kurse?
Die hohe Rückkaufbereitschaft nach Rücksetzern und die leicht höhere Bull-Wahrscheinlichkeit von 55 % sprechen aktuell für eine moderate Aufwärtsbewegung.
Wann steigt das Risiko weiterer Abgaben im Nasdaq?
Das Risiko nimmt zu, wenn sich der Index per Stundenschluss unter dem 23,6 %-Retracement etabliert. In diesem Fall könnten Abgaben bis in den Bereich 25.225/25.050 Punkte folgen.
