- DAX aktuell bleibt strukturell bullisch
- 25.252 Punkte sind die kurzfristige Schlüsselmarke
- Seitwärts-/Aufwärtsszenario mit leichtem Vorteil für die Bullen
Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme gab der Index zunächst moderat nach und lief bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Kaufinteresse ein, die den Index an ein neues Allzeithoch geschoben haben. Zwar setzte der DAX nachfolgend etwas zurück, die Bullen schafften es erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Damit hat der Index in diesem Jahr noch keinen Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 25.301 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX bleibt technisch bullisch
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX über den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv mit weiterem Aufwärtspotenzial.
-
25.194 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke
Die Zone um 25.194 Punkte ist heute zentral für den weiteren Verlauf. Oberhalb davon überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, unterhalb steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen.
-
Marktstimmung neutral, Chancen überwiegen leicht
Der Fear-and-Greed-Index signalisiert eine neutrale Anlegerstimmung, während das Setup eine 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liefert. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht aufwärtsgerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange.
DAX aktuell: Rückblick auf den Handel am Freitag (09.01.2026)
Der DAX startete am Freitagmorgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem moderaten Rücksetzer zu Handelsbeginn bewegte sich der Index bis zum Mittag in einer engen Seitwärtsrange. Am Nachmittag setzte deutliches Kaufinteresse ein, das den DAX auf ein neues Allzeithoch führte.
Trotz eines zwischenzeitlichen Rücklaufs schafften es die Bullen erneut, einen Xetra-Tagesgewinn auszuweisen. Bemerkenswert: Der DAX hat im laufenden Jahr weiterhin keinen einzigen Xetra-Tagesverlust verzeichnet. Auch nachbörslich dominierte Aufwärtsdynamik. Der Index ging bei 25.301 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel.
Marktbreite im DAX
Zum Xetra-Schluss notierten 25 Aktien im Plus, 15 Titel schlossen im Minus.
Top-Gewinner:
-
SAP: +3,01 %
-
Volkswagen Vz.: +2,71 %
-
Scout24: +2,44 %
Schwächste Werte:
-
Commerzbank: −2,06 %
-
MTU: −2,02 %
-
Allianz: −1,85 %
DAX Prognose: Technische Daten im Überblick
|Kennzahl
|09.01.2026
|08.01.2026
|Tageshoch
|25.302
|25.243
|Tagestief
|25.129
|25.043
|Xetra-Schluss
|25.258
|25.126
|Tagesschluss
|25.301
|25.202
|Tagesrange (Punkte)
|173
|200
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Chartanalyse DAX – Prognose im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte am Freitagmorgen unter der SMA20 (25.262 Punkte). Mit Start des Xetra-Handels setzte der Index zunächst bis an die SMA50 (25.197 Punkte) zurück und konnte sich von dort aus dynamisch wieder über die SMA20 schieben.
Auch der Rücksetzer am Nachmittag lief exakt bis zur SMA50 und wurde dort klar gekauft. Im Frühhandel setzte der DAX erneut auf die SMA20 auf.
DAX Prognose 1h-Chart:
-
Bullisch, solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bleibt
-
Mögliche Anlaufziele:
-
Allzeithoch
-
25.490/515 Punkte
-
25.675/90 Punkte
-
Ein Stundenschluss unter der SMA20 würde Schwächepotenzial bis zur SMA50 eröffnen. Ein Bruch der SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben bis zur SMA200 (24.818 Punkte) wahrscheinlicher machen.
Einschätzung 1h-Chart – DAX Prognose: bullisch
DAX Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat sich der DAX bereits Ende Dezember über die SMA20 (25.173 Punkte) geschoben und ist seitdem konsequent an dieser Linie nach oben gelaufen. Rücksetzer wurden zuverlässig gekauft.
Solange der DAX oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild klar bullisch.
Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis zur SMA50 bei 24.865 Punkten ermöglichen. Um die bullische Struktur nicht zu gefährden, sollte Schwäche spätestens im Bereich der SMA20 enden.
Einschätzung 4h-Chart – DAX Prognose: bullisch
DAX aktuell: Ausblick für Montag, 12.01.2026
Der DAX startete heute Morgen bei 25.252 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index:
-
+58 Punkte über der ersten Vorbörse vom Freitag
-
−49 Punkte unter dem Wochen- und Tagesschluss vom Freitagabend
DAX Prognose: Long- & Short-Szenarien
Long-Szenario (bullisch)
Kann sich der DAX über 25.252 Punkte halten, sind folgende Anlaufziele wahrscheinlich:
25.265/67 → 25.288/90 → 25.307/09 → 25.326/28 → 25.345/47 → 25.360/62 → 25.377/79 → 25.391/93 → 25.404/06 → 25.423/25 → 25.442/44 Punkte
Oberhalb davon:
25.459/61 → 25.477/79 → 25.495/97 → 25.509/11 → 25.524/26 → 25.543/45 → 25.560/62 → 25.577/79 → 25.591/93 → 25.608/10 → 25.629/31 → 25.647/49 → 25.666/68 → 25.674/76 → 25.683/85 → 25.702/04 Punkte
Short-Szenario (bärisch)
Kann sich der DAX nicht über 25.252 Punkte halten, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
25.235/33 → 25.216/14 → 25.196/94 → 25.173/71 → 25.152/50 → 25.131/29 → 25.108/06 → 25.090/88 → 25.075/73 → 25.058/56 → 25.041/39 → 25.020/18 Punkte
Darunter:
24.997/95 → 24.978/76 → 24.964/62 → 24.945/43 → 24.932/30 → 24.915/13 → 24.897/95 → 24.877/75 → 24.861/59 → 24.844/42 → 24.827/25 → 24.810/08 → 24.790/88 → 24.775/73 Punkte
DAX Widerstände und Unterstützungen
Widerstände:
25.261 · 25.303/53 · 25.473 · 25.592 · 25.697 · 25.784
Unterstützungen:
25.211 · 25.197/73 · 25.085/17 · 24.972/16 · 24.865/22/18 · 24.760/06 · 24.639
Marktstimmung: Fear & Greed Index
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 51 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.
-
Vor einer Woche: 44 (Fear)
-
Vor einem Monat: 32 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 31 (Fear)
Werte über 50 gelten als bullish, unter 50 als bearish. Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 deuten häufig auf mögliche Trendwenden hin.
Zusammenfassung – DAX Prognose heute
-
DAX aktuell weiterhin in stabiler Aufwärtsstruktur
-
Kurzfristige DAX Prognose: seitwärts / aufwärts
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
-
Erwartete Tagesrange: 25.307 / 25.379 bis 25.171 / 25.039 Punkte
Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag
