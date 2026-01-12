Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme gab der Index zunächst moderat nach und lief bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Kaufinteresse ein, die den Index an ein neues Allzeithoch geschoben haben. Zwar setzte der DAX nachfolgend etwas zurück, die Bullen schafften es erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Damit hat der Index in diesem Jahr noch keinen Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 25.301 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX bleibt technisch bullisch

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX über den relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv mit weiterem Aufwärtspotenzial. 25.194 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke

Die Zone um 25.194 Punkte ist heute zentral für den weiteren Verlauf. Oberhalb davon überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, unterhalb steigt das Risiko für Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen. Marktstimmung neutral, Chancen überwiegen leicht

Der Fear-and-Greed-Index signalisiert eine neutrale Anlegerstimmung, während das Setup eine 60 % Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liefert. Erwartet wird ein seitwärts bis leicht aufwärtsgerichteter Handel innerhalb der definierten Tagesrange.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel am Freitag (09.01.2026)

Der DAX startete am Freitagmorgen bei 25.194 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem moderaten Rücksetzer zu Handelsbeginn bewegte sich der Index bis zum Mittag in einer engen Seitwärtsrange. Am Nachmittag setzte deutliches Kaufinteresse ein, das den DAX auf ein neues Allzeithoch führte.

Trotz eines zwischenzeitlichen Rücklaufs schafften es die Bullen erneut, einen Xetra-Tagesgewinn auszuweisen. Bemerkenswert: Der DAX hat im laufenden Jahr weiterhin keinen einzigen Xetra-Tagesverlust verzeichnet. Auch nachbörslich dominierte Aufwärtsdynamik. Der Index ging bei 25.301 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel.

Marktbreite im DAX

Zum Xetra-Schluss notierten 25 Aktien im Plus, 15 Titel schlossen im Minus.

Top-Gewinner:

SAP: +3,01 %

Volkswagen Vz.: +2,71 %

Scout24: +2,44 %

Schwächste Werte:

Commerzbank: −2,06 %

MTU: −2,02 %

Allianz: −1,85 %

DAX Prognose: Technische Daten im Überblick

Kennzahl 09.01.2026 08.01.2026 Tageshoch 25.302 25.243 Tagestief 25.129 25.043 Xetra-Schluss 25.258 25.126 Tagesschluss 25.301 25.202 Tagesrange (Punkte) 173 200

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Chartanalyse DAX – Prognose im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Freitagmorgen unter der SMA20 (25.262 Punkte). Mit Start des Xetra-Handels setzte der Index zunächst bis an die SMA50 (25.197 Punkte) zurück und konnte sich von dort aus dynamisch wieder über die SMA20 schieben.

Auch der Rücksetzer am Nachmittag lief exakt bis zur SMA50 und wurde dort klar gekauft. Im Frühhandel setzte der DAX erneut auf die SMA20 auf.

DAX Prognose 1h-Chart:

Bullisch , solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bleibt

Mögliche Anlaufziele: Allzeithoch 25.490/515 Punkte 25.675/90 Punkte



Ein Stundenschluss unter der SMA20 würde Schwächepotenzial bis zur SMA50 eröffnen. Ein Bruch der SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben bis zur SMA200 (24.818 Punkte) wahrscheinlicher machen.

Einschätzung 1h-Chart – DAX Prognose: bullisch

DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat sich der DAX bereits Ende Dezember über die SMA20 (25.173 Punkte) geschoben und ist seitdem konsequent an dieser Linie nach oben gelaufen. Rücksetzer wurden zuverlässig gekauft.

Solange der DAX oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild klar bullisch.

Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis zur SMA50 bei 24.865 Punkten ermöglichen. Um die bullische Struktur nicht zu gefährden, sollte Schwäche spätestens im Bereich der SMA20 enden.

Einschätzung 4h-Chart – DAX Prognose: bullisch

DAX aktuell: Ausblick für Montag, 12.01.2026

Der DAX startete heute Morgen bei 25.252 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index:

+58 Punkte über der ersten Vorbörse vom Freitag

−49 Punkte unter dem Wochen- und Tagesschluss vom Freitagabend

DAX Prognose: Long- & Short-Szenarien

Long-Szenario (bullisch)

Kann sich der DAX über 25.252 Punkte halten, sind folgende Anlaufziele wahrscheinlich:

25.265/67 → 25.288/90 → 25.307/09 → 25.326/28 → 25.345/47 → 25.360/62 → 25.377/79 → 25.391/93 → 25.404/06 → 25.423/25 → 25.442/44 Punkte

Oberhalb davon:

25.459/61 → 25.477/79 → 25.495/97 → 25.509/11 → 25.524/26 → 25.543/45 → 25.560/62 → 25.577/79 → 25.591/93 → 25.608/10 → 25.629/31 → 25.647/49 → 25.666/68 → 25.674/76 → 25.683/85 → 25.702/04 Punkte

Short-Szenario (bärisch)

Kann sich der DAX nicht über 25.252 Punkte halten, ergeben sich folgende Abwärtsziele:

25.235/33 → 25.216/14 → 25.196/94 → 25.173/71 → 25.152/50 → 25.131/29 → 25.108/06 → 25.090/88 → 25.075/73 → 25.058/56 → 25.041/39 → 25.020/18 Punkte

Darunter:

24.997/95 → 24.978/76 → 24.964/62 → 24.945/43 → 24.932/30 → 24.915/13 → 24.897/95 → 24.877/75 → 24.861/59 → 24.844/42 → 24.827/25 → 24.810/08 → 24.790/88 → 24.775/73 Punkte

DAX Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

25.261 · 25.303/53 · 25.473 · 25.592 · 25.697 · 25.784

Unterstützungen:

25.211 · 25.197/73 · 25.085/17 · 24.972/16 · 24.865/22/18 · 24.760/06 · 24.639

Marktstimmung: Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 51 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.

Vor einer Woche: 44 (Fear)

Vor einem Monat: 32 (Fear)

Vor einem Jahr: 31 (Fear)

Werte über 50 gelten als bullish, unter 50 als bearish. Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 deuten häufig auf mögliche Trendwenden hin.

Zusammenfassung – DAX Prognose heute

DAX aktuell weiterhin in stabiler Aufwärtsstruktur

Kurzfristige DAX Prognose: seitwärts / aufwärts

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange: 25.307 / 25.379 bis 25.171 / 25.039 Punkte

Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag

DER DEUTSCHE INDEX

