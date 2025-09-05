DAX Verlierer: Sartorius im Fokus 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Am 4. September 2025 zeigte sich der deutsche Leitindex durchwachsen: Während 29 Werte im Plus lagen, zählten 11 Titel zu den DAX Verlierern. An der Spitze der Tagesverlierer stand Sartorius, die Aktie verlor über 3 %. In unserer DAX Heute Prognose schauen wir genauer auf die charttechnische Lage und die möglichen Szenarien für den Handelstag ► Sartorius WKN: 716560 | ISIN: DE0007165607 | Ticker: SRT.DE ✅ Drei Key Takeaways 🚨 Sartorius als größter DAX Verlierer Tagesverlust: -3,26 % per Xetra-Schluss

Schwächephase setzt sich fort, Aktie kämpft mit wichtigen Chartmarken

Weitere Abgaben möglich, wenn Unterstützung bei 151,40 € fällt 📊 Charttechnische Lage angespannt Sartorius scheiterte mehrfach an der SMA200 (177,42 €)

Rücksetzer unter die SMA20 (159,72 €) deuten auf anhaltenden Abwärtstrend hin

Potenzielle Kursziele: 151,40 € (Gap), 135,20 € (Jahrestief), im Worst Case 120 € 🎯 DAX Heute Prognose – bärische Tendenz Übergeordnete Einschätzung: bärisch

Tagesprognose: weitere Schwäche wahrscheinlich

