DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust – Analyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy Aktie größter DAX Verlierer

Trend bleibt trotz Rücksetzer intakt

Weiteres Aufwärtspotenzial möglich

Per Xetra-Schluss vom 27.04.2026 notierten 16 Aktien im Plus, während 24 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den auffälligsten DAX Verlierern gehörte die Siemens Energy Aktie, die mit einem Minus von 5,21 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich Hannover Rück (-2,93 Prozent) und Merck (-2,72 Prozent). Die Siemens Energy Aktie (ENR) stand damit klar am Ende der DAX-Tabelle und rückte besonders in den Fokus der Anleger. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR ⚡ Key Takeaways Siemens Energy Aktie größter DAX Verlierer: Mit -5,21 Prozent stellte die Aktie den schwächsten Wert im DAX und stand klar am Ende der Tagesperformance.

Mit -5,21 Prozent stellte die Aktie den schwächsten Wert im DAX und stand klar am Ende der Tagesperformance. Trend bleibt trotz Rücksetzer intakt: Die Siemens Energy Aktie notiert weiterhin über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50) - das Chartbild bleibt bullish.

Die Siemens Energy Aktie notiert weiterhin über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50) - das Chartbild bleibt bullish. Weiteres Aufwärtspotenzial möglich: Solange die Aktie über der SMA20 bleibt, sind neue Hochs über 192 EUR sowie Kursziele bei 205 EUR und 215 EUR realistisch. Siemens Energy Aktie: Chartcheck im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Oktober 2025 markierte die Siemens Energy Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und der Kurs in Richtung 95 EUR zurückfiel. Seit Ende November zeigte sich jedoch eine stabile Aufwärtsbewegung mit kontinuierlich neuen Hochs. Das Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR wurde zunächst korrigiert, jedoch blieben die Rücksetzer moderat. Zu Beginn des Jahres setzte sich der Aufwärtstrend fort. Rückgänge wurden regelmäßig als Kaufgelegenheit genutzt. Nach dem Hoch bei 171,55 EUR kam es zu stärkeren Gewinnmitnahmen, wodurch die Aktie unter die Marke von 140 EUR fiel. Nach einer längeren Konsolidierung konnte sich die Siemens Energy Aktie in den letzten zwei Handelswochen wieder erholen. Wichtig: Stabilisierung im Bereich der SMA50 (aktuell 159,49 EUR)

Rückkehr über SMA20 (164,14 EUR) und SMA50

Etablierung oberhalb beider Durchschnittslinien Bewertung Tageschart Das Chartbild bleibt bullish. Solange die Siemens Energy Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Mögliche Kursziele: 192,00 EUR (aktuelles Jahreshoch)

205,00 EUR

215,00 EUR Unterstützungen: SMA20 als kurzfristiger Support

SMA50 als wichtige Absicherung

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das positive Szenario gefährden. YouTube Trading Videos Siemens Energy Aktie: Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich ebenfalls ein stabiler Trend. Die SMA200 (156,52 EUR) fungierte zuletzt als verlässliche Unterstützung. Auch die SMA20 (176,64 EUR) und SMA50 (167,78 EUR) haben die Aufwärtsbewegung klar unterstützt. Die Aktie konnte sich mehrfach an diesen Linien stabilisieren und anschließend weiter steigen. Der aktuelle Rücksetzer führte den Kurs zurück in Richtung SMA20. Bewertung 4h-Chart Stabilisierung an der SMA20 könnte erneuten Anstieg auslösen

Ziel bleibt erneut das Jahreshoch

Darüber Fortsetzung des übergeordneten Trends möglich Ein Bruch unter die SMA20 könnte die SMA50 ins Spiel bringen. Kritisch wird es erst bei einem Rückfall unter die SMA200. DAX Verlierer im Fokus: Ausblick für die Siemens Energy Aktie Trotz der Einstufung als DAX Verlierer bleibt das übergeordnete Bild der Siemens Energy Aktie positiv. Die Korrektur wirkt aktuell eher technisch als trendbestimmend. Kurzfristige Prognose: aufwärts

Übergeordnete Einschätzung: bullish Wichtige Marken der Siemens Energy Aktie Widerstände: 177,95 EUR

185,15 EUR

192,00 EUR

197,50 EUR

205,00 EUR Unterstützungen: 176,64 EUR

167,78 EUR

164,14 EUR

162,66 EUR

159,49 EUR

156,52 EUR

148,90 EUR (Gap)

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