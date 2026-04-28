Börse Aktuell: Novartis Aktie unter Druck nach schwachen Quartalszahlen 2026

Das Wichtigste in Kürze Schwache Quartalszahlen belasten die Novartis Aktie

Generika-Druck bleibt zentrales Problem

Technisch angeschlagen, aber überverkauft

Börse Aktuell: Novartis Aktie nach Quartalszahlen unter Druck Die Novartis Aktie steht im Fokus der Börse Aktuell, nachdem der Pharmakonzern seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht hat. Die Zahlen blieben hinter den Erwartungen von Investoren und Analysten zurück. ► Novartis WKM: 904278 | ISIN: CH0012005267 | Ticker: NOVN Der Umsatz lag bei 13,11 Milliarden USD und fiel damit im Jahresvergleich um 1%. Gleichzeitig wurde die Markterwartung von 13,40 Milliarden USD verfehlt. Auch beim operativen Kernergebnis enttäuschte Novartis: Dieses sank im Jahresvergleich um 12% auf 4,9 Milliarden USD, während der Markt rund 5,1 Milliarden USD erwartet hatte. Patentverluste belasten die Novartis Aktie Hauptgrund für die schwache Entwicklung der Novartis Aktie ist der Verlust der Marktexklusivität bei mehreren Schlüsselmedikamenten. Besonders stark betroffen sind: Entresto: Umsatzrückgang um 42% auf 1,31 Milliarden USD

Promacta: Rückgang um 66%

Tasigna: Rückgang um 59% Durch die zunehmende Konkurrenz durch Generika erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2026 eine Umsatzlücke von rund 4 Milliarden USD. Ausblick bleibt stabil trotz schwachem Start Trotz des schwachen Jahresauftakts hält das Management an seiner Prognose fest. Novartis rechnet weiterhin mit einem leichten Umsatzwachstum im Jahresvergleich sowie einem leichten Rückgang beim operativen Kernergebnis. Der Fokus liegt dabei auf neuen Wachstumstreibern wie Kisqali, Pluvicto, Kesimpta, Scemblix und Leqvio. Diese Medikamente sollen die Verluste durch Generika zumindest teilweise ausgleichen. Zudem könnten neue Studiendaten in der zweiten Jahreshälfte zu einer Anhebung der mittelfristigen Prognosen führen. Für den Zeitraum bis 2030 erwartet Novartis weiterhin ein jährliches Umsatzwachstum von 5% bis 6% (währungsbereinigt). Politische Risiken bleiben ein Belastungsfaktor Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor für die Novartis Aktie bleibt die US-Preispolitik. Insbesondere der sogenannte Most Favored Nation-Mechanismus könnte Druck auf die Medikamentenpreise ausüben. Laut CEO Vas Narasimhan wird sich der volle Effekt dieser Regelung in den kommenden 18 Monaten zeigen. Aktuell betrifft sie vor allem das Medicaid-Segment, das etwa 5 bis 10% des Umsatzes ausmacht. Nach Veröffentlichung der Zahlen reagierte die Aktie mit einem Kursrückgang von rund 4% und notiert seit Jahresbeginn nahezu unverändert. Technische Analyse: Novartis Aktie im überverkauften Bereich Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Aus technischer Sicht zeigt die Novartis Aktie eine deutliche Abschwächung ihres zuvor intakten Aufwärtstrends. Dieser hatte den Kurs von etwa 88 CHF auf über 132 CHF Anfang 2026 geführt. Der jüngste Kursrutsch führte zu einem Bruch wichtiger Unterstützungszonen, wobei der Preis auf rund 111,18 CHF gefallen ist. Besonders relevant: RSI(14) bei 28,63: klar im überverkauften Bereich

Historisch folgten auf ähnliche Niveaus häufig Erholungsbewegungen

Nächste Unterstützung: ca. 108 CHF

Wichtige Zielzone nach unten: rund 97 CHF

Widerstand bei einer Erholung: etwa 116 CHF Fazit: Börse Aktuell bleibt vorsichtig bei der Novartis Aktie Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich die Novartis Aktie in einer Übergangsphase befindet. Während kurzfristig Belastungen durch Patentverluste dominieren, könnte mittelfristig das Wachstum neuer Medikamente für Stabilisierung sorgen. Anleger bleiben vorerst vorsichtig, insbesondere angesichts regulatorischer Risiken und schwacher kurzfristiger Dynamik. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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