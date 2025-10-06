DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy unter den DAX-Verlierern

Chartanalyse zeigt stabile Aufwärtstendenz

Technische Einschätzung bleibt bullisch

Einleitung Die Siemens Energy Aktie (WKN: ENER6Y) zählte am Freitag (03.10.2025) zu den größten DAX-Verlierern. Der Kurs gab um 1,75 % nach und schloss den Handelstag schwächer. Trotz kurzfristiger Schwäche zeigt der Chart jedoch weiterhin bullische Tendenzen. Anleger fragen sich: Sollte man jetzt Siemens Energy Aktien kaufen oder lieber auf eine Korrektur warten? ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Siemens Energy unter den DAX-Verlierern Aktie verliert 1,75 % im Freitagshandel.

Kurzfristige Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf bis 110,25 EUR .

Rücksetzer erfolgte nach einer bullischen Wochenbewegung – Korrektur auf hohem Niveau. 📊 Chartanalyse zeigt stabile Aufwärtstendenz Aktie notiert über der SMA20 (96,90 EUR) und SMA50 (95,57 EUR) .

Mehrfach erfolgreiche Stabilisierung an den gleitenden Durchschnitten.

Übergeordnetes Ziel laut Chartanalyse: 120 bis 135 EUR bei Bestätigung des Aufwärtstrends. 💡 Technische Einschätzung bleibt bullisch Tages-Chart : Aufwärtstrend intakt, solange der Kurs über der SMA20 bleibt.

4-Stunden-Chart : Bestätigt das positive Momentum über der SMA20 (101,80 EUR) .

Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Siemens Energy Aktie – Aktien kaufen oder lieber warten? Die Siemens Energy Aktie zeigt trotz kurzfristiger Schwäche ein robustes charttechnisches Bild. Solange sich die Notierungen über der SMA20 halten, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Rücksetzer könnten sich für langfristig orientierte Anleger als Kaufchance erweisen. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, sollte auf eine Bestätigung über dem Jahreshoch bei 110,25 EUR warten, bevor er Aktien kauft. Siemens Energy Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

