DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze DAX Verlierer: Siemens Energy mit größtem Tagesverlust

Tageschart: Gewinnmitnahmen nach neuem Jahreshoch

4h-Chart: Kurzfristige Schwäche, Trend aber intakt

Die Siemens Energy Aktie stand am Freitag klar im Fokus der Anleger – allerdings von der negativen Seite. Trotz eines neu markierten Jahreshochs wurde der Titel im Handelsverlauf deutlich abverkauft und landete damit am Ende des Index. Siemens Energy war somit der klare DAX Verlierer des Tages.

In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die Gründe für den Kursrückgang, die charttechnische Lage sowie die kurzfristige Perspektive der Aktie. ► Siemens Energy WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR.DE 🚀 Key Takeaways 🔻 1. DAX Verlierer: Siemens Energy mit größtem Tagesverlust Am Freitag (12.12.2025) belegte die Siemens Energy Aktie (ENR) den letzten Platz im DAX: –3,73 % per Xetra-Schluss

Schwächster Wert im Index

Deutliche Underperformance trotz insgesamt ausgeglichenem Marktumfeld Ebenfalls schwach zeigten sich Deutsche Bank (–3,48 %) und Commerzbank (–2,35 %). Dennoch stach Siemens Energy klar als größter DAX Verlierer hervor. 📊 2. Tageschart: Gewinnmitnahmen nach neuem Jahreshoch Im Tageschart bleibt das übergeordnete Bild trotz des Rücksetzers konstruktiv: Seit April klarer Aufwärtstrend

Korrekturen wurden mehrfach für Käufe genutzt

Neues Jahreshoch bei 124,80 EUR, jedoch direkt abverkauft Auffällig: Schließung eines offenen GAPs

Tagesschluss nahe Tagestief

Aktie notiert weiterhin über der SMA20 (113,72 EUR) ➡️ Solange die SMA20 hält, bleibt die Chance auf neue Hochs bestehen.

➡️ Mögliche Ziele auf der Oberseite: 130 EUR, übergeordnet 148–152 EUR. Erst ein nachhaltiger Bruch der SMA50 (108,63 EUR) würde das Chartbild spürbar eintrüben. ⏱️ 3. 4h-Chart: Kurzfristige Schwäche, Trend aber intakt Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich die aktuelle Konsolidierung: Seit Oktober Seitwärtsphase um SMA20 (119,88 EUR) und SMA50 (114,55 EUR)

Ende November klarer Ausbruch über die SMA20

Am Freitag Rückfall unter die SMA20 mit 4h-Schluss darunter Nun wird entscheidend sein: 🔄 Rückeroberung der SMA20 → Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich

📉 Scheitern → Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA50 Solange sich die Aktie spätestens im Bereich der SMA50 stabilisiert, bleibt die übergeordnete Einschätzung bullisch bis neutral. Siemens Energy Aktie: Tageschart-Analyse & aktuelle Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Siemens Energy Aktie kurzfristig schwach – DAX Verlierer mit Perspektive Die Siemens Energy Aktie war am Freitag klarer DAX Verlierer, primär aufgrund kräftiger Gewinnmitnahmen nach einem neuen Jahreshoch. Trotz des deutlichen Tagesverlusts bleibt das übergeordnete Chartbild weiterhin konstruktiv. 🟢 Chancen Intakter übergeordneter Aufwärtstrend

Notierung über der SMA20 im Tageschart

Aufwärtspotenzial bis 130 EUR und darüber

Positive Tagesprognose (aufwärts) 🔴 Risiken Bestätigung der Schwäche unterhalb der SMA20 im 4h-Chart

Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA50

Erhöhte Volatilität nach starkem Vorlauf Fazit:

