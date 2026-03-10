Börse aktuell: Marktbericht Börse – Geopolitik, Asien-Rallye und Rohstoffe im Fokus

Die Börse aktuell zeigt ein gemischtes Bild zum Start in den Handelstag. US-Indexfutures legen leicht um rund 0,2 % zu, nachdem Donald Trump Hinweise auf ein mögliches baldiges Ende des Krieges im Iran gegeben hat.

Europäische Kontrakte stehen dagegen weiterhin unter Druck. Futures auf den EU50 verlieren rund 0,4 %, was auf eine weiterhin vorsichtige Stimmung an den europäischen Märkten hindeutet.

Geopolitik bleibt zentraler Faktor für die Börse

Laut Donald Trump könnte der Krieg im Iran bald beendet werden. Die militärischen Fortschritte der USA lägen bereits deutlich vor dem ursprünglich geplanten Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen.

Gleichzeitig warnte der US-Präsident den Iran davor, den Ölfluss durch die Straße von Hormus zu blockieren. Sollte dies geschehen, drohten die Vereinigten Staaten mit einer deutlichen Eskalation der Angriffe mit dem Ziel einer vollständigen Zerstörung der iranischen Infrastruktur.

Diese geopolitischen Entwicklungen bleiben ein zentraler Treiber für die Börse aktuell sowie für Rohstoffe und Währungen.

Asienmärkte mit kräftigen Gewinnen

Der Marktbericht Börse zeigt eine deutlich positive Entwicklung in der asiatisch-pazifischen Region.

Auslöser sind neben den geopolitischen Signalen auch starke Exportdaten aus China.

KOSPI: +5,5 % - Handel zeitweise ausgesetzt

Nikkei 225: +2,9 %

HSCEI (China): +1,5 %

Die starke Dynamik verdeutlicht eine deutliche Verbesserung der Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten.

Japan überrascht mit starkem Wirtschaftswachstum

Japans BIP für das vierte Quartal 2025 wurde deutlich nach oben revidiert.

Wachstum: 1,3 % im Jahresvergleich (zuvor 0,1 %)

Unternehmensinvestitionen: +1,3 % im Quartalsvergleich (Prognose: 0,2 %)

Reallöhne: +1,4 % – erster Anstieg seit 13 Monaten

Die Daten stärken Erwartungen auf eine mögliche Zinserhöhung in Japan. Der USDJPY fällt im Zuge dessen um rund 0,15 %.

Chinas Außenhandel mit Rekordüberschuss

Auch aus China kommen starke Wirtschaftsdaten. Der Handelsüberschuss für Januar und Februar 2026 erreichte 213,62 Mrd. USD und lag damit deutlich über der Prognose von 177,4 Mrd. USD.

Exporte: +21,8 % im Jahresvergleich

Handel mit EU: +19,9 %

Handel mit ASEAN: +20,3 %

Handel mit USA: −16,9 %

Parallel dazu stieg die Inflation auf 1,3 %. Die starken Daten könnten darauf hindeuten, dass Peking kurzfristig auf zusätzliche Konjunkturmaßnahmen verzichtet.

Geldpolitik in Australien bleibt unsicher

RBA-Vertreter Andrew Hauser sprach von einer „intensiven Debatte“ über die künftige Geldpolitik bei der nächsten Sitzung der australischen Notenbank.

Ein zentrales Risiko bleibt ein möglicher Energieschock infolge des Iran-Konflikts. Gleichzeitig verbesserten sich die australischen Konsumklima-Daten.

Devisenmarkt stabilisiert sich

Am Devisenmarkt konsolidiert der Dollar nach der jüngsten Rallye.

Dollar-Index: nahezu unverändert

AUDUSD: +0,34 %

EURUSD: stabil bei 1,163

Die steigende Risikobereitschaft stützt vor allem Rohstoffwährungen wie den australischen Dollar.

Rohstoffe: Öl und Edelmetalle im Aufwind

Der Marktbericht Börse zeigt auch deutliche Bewegungen bei Rohstoffen.

Nach der extremen Volatilität der vergangenen Sitzung steigen die Ölpreise erneut:

Brent: +4 % auf etwa 93,60 USD

WTI: +1,65 %

Auch Edelmetalle profitieren von der Pause im Dollar-Anstieg.

Gold: +0,45 % auf 5.176 USD je Unze

Silber: +1,7 % auf 89,22 USD

Kryptowährungen setzen Aufwärtstrend fort

Auch der Kryptomarkt zeigt sich freundlich.

Bitcoin: +1,9 % und nähert sich erneut der Marke von 70.000 USD

Ethereum: +2 % auf etwa 2.045 USD

Die steigende Risikobereitschaft an den globalen Märkten unterstützt derzeit auch digitale Vermögenswerte.

Fazit – Börse aktuell

Der Marktbericht Börse zeigt aktuell eine Verbesserung der globalen Risikostimmung, getragen von geopolitischen Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Konflikts und starken Wirtschaftsdaten aus Asien. Gleichzeitig bleiben Ölpreise, Geldpolitik und geopolitische Risiken zentrale Faktoren für die weitere Entwicklung der Finanzmärkte.