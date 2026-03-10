DAX Prognose heute (10.03.2026): DAX aktuell über 23.700 Punkten - Chance auf weitere Erholung?

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.920 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Die Aufwärtsimpulse hatten teilweise einen moderaten, aber kontinuierlichen Charakter. Das Kaufinteresse hat bis in den Abend angehalten. Zu Wochenbeginn wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst in einer engen Box seitwärts, im späten Handel konnte der Index deutlich zulegen. Der DAX ging bei 23.807 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell stabil über 23.700 Punkten

Der Index ist bei 23.699 Punkten in den Handel gestartet und konnte sich nach dem starken Rücksetzer zum Wochenbeginn wieder stabilisieren.

Technisches Bild leicht verbessert

Im Stundenchart hat sich der DAX über der SMA20 etabliert. Bleibt der Index darüber, könnte sich die Erholung in Richtung 24.000 Punkte und darüber fortsetzen.

Seitwärts bis leicht aufwärts erwartet

Für den heutigen Handelstag liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 Prozent. Die erwartete Handelsspanne bewegt sich zwischen etwa 23.550 und 23.960 Punkten.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete gestern bei 22.920 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits früh das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine stetige Aufwärtsbewegung ein. Die Aufwärtsimpulse verliefen moderat, blieben aber über den gesamten Handelstag hinweg stabil. Das Kaufinteresse hielt bis in den Abend an.

Trotz dieser Erholung wurde zum Wochenbeginn erneut ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bewegte sich der Markt zunächst seitwärts in einer engen Handelsspanne, bevor im späten Handel noch einmal deutliche Zugewinne verbucht wurden. Der Index ging schließlich bei 23.807 Punkten aus dem Handel.

Gewinner und Verlierer im DAX

Per Xetra-Schluss vom 09.03.2026 notierten 9 Aktien im Plus, während 31 Werte Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner:

Bayer +3,58 Prozent

Rheinmetall +2,19 Prozent

GEA Group +2,13 Prozent

Schwächste Werte:

Continental −3,64 Prozent

Porsche Automobilholding −3,46 Prozent

Beiersdorf −3,27 Prozent

DAX Chartanalyse – Technischer Blick auf den Markt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Prognose im Stundenchart

Der DAX startete gestern unter der SMA20 (23.550 Punkte). Im Verlauf des Vormittags gelang es dem Index jedoch, diese Marke zu überwinden und sich darüber zu etablieren. Später wurde auch die SMA50 (23.459 Punkte) überschritten.

Am Abend näherte sich der Index dem 23,6 % Retracement, bevor es im Frühhandel wieder zu einem kleineren Rücksetzer kam.

Das kurzfristige Chartbild hat sich damit etwas stabilisiert. Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Mögliche Szenarien:

Bullisches Szenario

Stabilisierung über der SMA20

Anstieg über das 23,6 % Retracement

mögliche Fortsetzung der Erholung in Richtung SMA200 (24.306 Punkte)

Bärisches Szenario

Rückfall unter die SMA50

erneuter Fokus auf die Unterseite

Kurzfristige Einschätzung: neutral

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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild war der DAX zu Wochenbeginn unter alle drei wichtigen Durchschnittslinien gefallen. Die anschließende Gegenbewegung führte den Index wieder über das 23,6 % Retracement und zurück an die SMA20 (23.601 Punkte).

Im späteren Handel gelang es den Bullen schließlich, diese Marke wieder zurückzuerobern.

Entscheidend für das kurzfristige Chartbild wird nun sein:

Stabilisierung über der SMA20

anschließende Dynamik nach oben

Gelingt dies, könnte der Index weiter in Richtung SMA50 (24.205 Punkte) steigen.

Sollte der DAX jedoch erneut unter die SMA20 fallen, wäre eine neue Schwächephase möglich, die erneut das gestrige Tagestief ansteuern könnte.

Kurzfristige Einschätzung: bärisch / neutral

DAX aktuell: Ausblick auf den Handel am 10.03.2026

Der DAX startete heute bei 23.699 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index:

779 Punkte über der ersten Notierung des Vortages

108 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

DAX Prognose heute – mögliche Szenarien

Bullisches Szenario

Sollte sich der DAX über 23.699 Punkten stabilisieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:

23.721/23

23.739/41

23.760/62

23.777/79

23.796/98

23.812/14

23.835/37

23.851/53

23.870/72

23.886/88

23.909/11

23.926/28

Darüber hinaus wären weitere Anlaufziele möglich:

23.940/42

23.960/62

23.979/81

24.000

24.015/17

24.031/33

24.052/54

24.078/80

24.097/99

24.115/17

24.128/30

24.148/50

24.166/68

24.180/82

24.202/04

24.222/24

24.239/41

24.255/57

Bärisches Szenario

Kann sich der DAX nicht über 23.699 Punkten halten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

23.666/64

23.647/45

23.627/25

23.605/03

23.585/83

23.571/69

23.552/50

23.533/31

23.518/16

23.499/97

23.482/80

23.465/63

23.448/46

23.429/27

23.414/12

Unterhalb dieser Marke wären weitere Ziele möglich:

23.399/97

23.380/78

23.364/62

23.343/41

23.328/26

23.310/08

23.290/88

23.274/72

23.255/53

23.238/36

23.220/18

23.198/96

23.180/78

23.156/54

23.138/36

23.115/13

Wichtige Marken im DAX

Widerstände

23.795

23.846/88

23.944

24.004/71/83

24.163

24.205

Unterstützungen

23.658/01

23.592/50/06

23.459/41

23.390/32/06

23.170/01

22.925

22.788

DAX Prognose: Erwartete Handelsspanne

Auf Basis des aktuellen Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

23.888 / 23.962 bis 23.625 / 23.552 Punkte

Marktstimmung: Fear-and-Greed-Index

Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt weiterhin defensiv.

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 27 und befindet sich damit im Bereich Fear.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 33 (Fear)

Vor einem Monat: 51 (Neutral)

Vor einem Jahr: 17 (Extreme Fear)

Extremwerte unter 30 zeigen häufig eine starke Risikoaversion am Markt. Historisch können solche Phasen kurzfristig auch die Grundlage für eine Gegenbewegung nach oben bilden.

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