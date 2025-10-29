DAX Verlierer: Symrise Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Schwäche nach Erholung – Charttechnische Konsolidierung

Technische Analyse: SMA20 & SMA50 im Fokus

Kurzfristig bärisch, langfristig stabil

Die Symrise Aktie gehörte am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, zu den größten DAX-Verlierern. Mit einem Minus von 4,53 % stand der Duft- und Aromenhersteller am Ende der Tagesperformance. Anleger fragen sich nun: Handelt es sich um eine kurzfristige Korrektur oder um ein Warnsignal? Und: Sollte man jetzt Symrise Aktien kaufen? ► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Kürzel: SY1.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Schwäche nach Erholung – Charttechnische Konsolidierung

Nach einer kurzen Erholung über die 100-Euro-Marke im Frühjahr kam es im Juni zu deutlichen Abgaben. Im September erreichte die Symrise Aktie ihr Tief bei rund 72 Euro. Anschließend erholte sich der Kurs, bevor es zuletzt wieder einen Rücksetzer auf 76 Euro gab.

Im Tageschart ist der Rückgang unter die SMA20 (77,67 €) ein technisches Warnsignal, das auf kurzfristige Schwäche hindeutet. 📊 Technische Analyse: SMA20 & SMA50 im Fokus

Die Aktie fiel im gestrigen Handel unter die SMA20 (77,67 €) und SMA50 (78,94 €), konnte aber intraday Anschlusskäufe verzeichnen. Sollte sich die Symrise Aktie wieder über die SMA50 bewegen, wäre ein Anstieg bis zum offenen GAP bei 79,74 € denkbar.

Bleibt der Kurs jedoch unter diesen Marken, droht eine Ausweitung der Korrektur bis zum Jahrestief um 72 € . ⚠️ Kurzfristig bärisch, langfristig stabil

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Titel rutschte auch hier unter SMA20 (80,02 €) und SMA50 (78,16 €). Solange sich die Aktie nicht zurück über diese Marken schiebt, bleibt die kurzfristige Tendenz bärisch.

Langfristig bleibt Symrise jedoch ein solider Qualitätswert, getragen von der stabilen Nachfrage in der Nahrungsmittel-, Kosmetik- und Duftstoffindustrie. Symrise Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧭 Fazit: Symrise Aktie – Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen? Die Symrise Aktie zeigt derzeit ein technisch eingetrübtes Bild, bleibt aber fundamental attraktiv. Sollte sich der Kurs in den kommenden Tagen wieder über die SMA20 und SMA50 schieben, wäre ein erneuter Aufwärtsimpuls in Richtung 80 € realistisch.

Langfristig orientierte Anleger könnten den aktuellen Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit betrachten, um die Aktie zu kaufen, während Trader auf Kaufsignale über 78,50 € warten sollten. 4-Stunden-Chart – kurzfristige Symrise Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

