DAX Verlierer: Symrise Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Symrise Aktie verliert an Momentum

Chartanalyse: Technisches Bild bleibt angeschlagen

Fundamentale Lage & Anlegerfokus

Die Symrise Aktie zählte am Freitag (31.10.2025) zu den größten Verlierern im DAX. Mit einem Abschlag von 2,26 % belegte der Duft- und Aromenhersteller den letzten Platz im Index. Nach einem schwachen Sommer und einer anhaltenden Korrektur fragen sich Anleger nun: Ist die Symrise Aktie nach dem Kursrücksetzer wieder interessant, um Aktien zu kaufen – oder droht weiterer Druck von der Charttechnik? ► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Kürzel: SY1.DE ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📉 Symrise Aktie verliert an Momentum Die Symrise Aktie (WKN: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999) gab zuletzt 2,26 % nach und war damit der größte DAX-Verlierer des Tages. Bereits seit Ende 2024 zeigt sich ein klarer Abwärtstrend. Nach einem Zwischenhoch im Juni nutzten viele Anleger die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Seither fiel der Kurs auf 72 EUR, womit sich das Papier wieder dem Jahrestief annähert. 2️⃣ ⚙️ Chartanalyse: Technisches Bild bleibt angeschlagen Im Tageschart zeigt sich ein bärisches Szenario: Solange die Aktie unter der SMA20 (77,42 EUR) notiert, bleibt die Gefahr weiterer Verluste hoch.

Wichtige Unterstützungen finden sich bei 70,90 EUR , 66,40 EUR und 60,52 EUR .

Nur ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (78,29 EUR) würde das Chartbild aufhellen.

Im 4-Stunden-Chart bleibt die Tendenz ebenfalls schwach: Nach einem „GAP down“ rutschte die Aktie unter alle gleitenden Durchschnitte. Kurzfristige Erholungen bis an die SMA20 sind möglich, dürften aber auf Widerstand stoßen. 3️⃣ 💡 Fundamentale Lage & Anlegerfokus Trotz der charttechnischen Schwäche bleibt Symrise fundamental solide aufgestellt. Das Unternehmen zählt zu den Weltmarktführern im Bereich Aromen, Duftstoffe und Ernährungslösungen – ein defensiver Sektor mit stabilen Margen. Langfristig könnte sich der aktuelle Rücksetzer als Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger erweisen. Symrise Aktie Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Symrise Aktie – Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten? Die Symrise Aktie befindet sich aktuell in einer technischen Schwächephase, bleibt aber fundamental interessant. Für langfristige Investoren könnten Kurse im Bereich um 70 EUR ein attraktives Einstiegsniveau darstellen, sofern sich eine Bodenbildung abzeichnet. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch abwarten, bis sich die Aktie stabil über den kurzfristigen Durchschnittslinien etabliert. 4-Stunden-Chart – kurzfristige Symrise Aktie Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.