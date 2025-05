DAX Verlierer: Volkswagen VZ Aktie - Wieder deutlich unter die 100 EUR-Marke zurück

Per Xetra Schluss notierten gestern (19.05.2025) 32 Aktien im Plus, 8 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Volkswagen VZ, die mit einem Abschlag von 5,45 Prozent gehandelt wurden, Porsche Automobilholding gab um 1,45 Prozent nach, Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Porsche VZ) verbilligten sich um weitere 0,84 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Montag - Volkswagen VZ ► Volkswagen VZ WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3

Die Volkswagen VZ Aktie (VOW3) hat gestern per Xetra Schluss um 5,45 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier hat Anfang April das Jahreshoch 2024 (128,35 EUR), das aber gleich wieder abverkauft wurde. Es stellte sich im Handelsverlauf zwar im Mai noch eine kleinere Entlastungsbewegung ein, die zurück über die 120 EUR-Marke ging, aber auch dieser Move wurde vergleichsweise zügig abverkauft. Die Abgaben setzten sich bis Mitte Juni fort. Die Aktie konnte sich im Bereich der 105 EUR-Marke stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Ende Juli wurde die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen. Erst Mitte September gelang die Stabilisierung und eine kleine Gegenbewegung, die aber auch wieder abverkauft wurde. Der Aktie gelang es erst Ende November sich bei 78 EUR zu stabilisieren. Ab Ende November, nachdem das Jahrestief 2024 (78,78 EUR) formatiert war, ging es sukzessive weiter aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben wurden zeitnah zurückgekauft. Nachdem das Jahreshoch 2025 formatiert war, gaben die Notierungen zunächst moderat, nachfolgend dynamisch nach. Erst nachdem sich die Aktie im Bereich der 83 EUR hat fangen können, stellte sich eine deutliche Erholung ein, die das Wertpapier wieder über die 100 EUR-Marke geführt hat. Der Rücksetzer zu Wochenbeginn im Zuge des GAP downs ging wieder deutlich unter die 100 EUR-Marke zurück.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie vom Jahreshoch aus wieder unter alle drei Durchschnittslinien gelaufen ist, sich dann aber genauso schnell wieder erholen konnte. An der SMA50 (aktuell bei 98,02 EUR) hat es im Rahmen der Entlastungsbewegung zunächst gestockt, der Anteilsschein konnte nachfolgend aber über alle drei Linien laufen und sich festsetzen. Im Zuge des GAP down ist die Aktie gestern im Handel wieder unter die SMA50 / SMA20 (aktuell bei 97,92 EUR) gefallen. Die Kerzenkörper der Tageskerze ist zum einen sehr klein, zu anderen rot eingefärbt.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart wieder eingetrübt. Es kommt jetzt darauf an, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird oder nicht. Wird dieser bestätigt, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter abwärts gehen. Vorstellbar ist, dass sich die Aktie im Rahmen von weiterer Schwäche bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 93,54 EUR) bewegen könnte. Die Relevanz der SMA200) kann aus dem Tageschart gut herausgelesen werden.

Wird der Tagesschluss von gestern heute im Handel nicht bestätigt werden, so könnte es im Rahmen mit einer grünen Tageskerze wieder an und über die SMA20 / SMA50 gehen. Da beide Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen, können diese Linien am besten mit einem GAP up überwunden werden. Geht es wieder über diese beiden Linien, so sollte sich die Aktie rasch aufwärtsschieben und nach Möglichkeit das offene GAP (102,10 EUR) in den kommenden Handelstagen schließen.

Volkswagen VZ Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

++++++++++++++ Anzeige+++++++++++++++

Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie hat vom Hoch Mitte März zunächst deutlich Luft abgelassen. Es ging sukzessive abwärts. Erst Anfang April gelang die Stabilisierung und eine Bodenbildung. Das Wertpapier konnte sich vom Jahrestief in den letzten Handelswochen deutlicher erholen, gab gestern im Handel aber wieder Teile der Gewinne ab.

Es ist im Chart erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 98,81 EUR) den Aufwärtsdrang der Aktie zunächst eingeschränkt hat. Es ging einige Handelstage im Dunstkreis dieser Linie seitwärts, ohne dass das Papier die Kraft gehabt hat über diese Linie zu laufen. Der Move gelang nachfolgend zwar, der Rücksetzer im Handel gestern ging sowohl zurück unter die SMA200 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 99,01 EUR).

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Aktie hat jetzt das Problem wieder über beide Durchschnittslinien, die aktuell eng zusammenliegen, zu laufen und sich darüber festzusetzen. Am einfachsten wäre dies mit einem GAP up abzubilden. Sollte sich dieses GAP up einstellen, so könnte es zunächst weiter aufwärts an die SMA20 (aktuell bei 101,91 EUR) bzw. an das GAP close bei 102,10 EUR gehen. Erst wenn sich das Wertpapier wieder über dem Hoch der letzten Handelswoche (105,25 EUR) etabliert hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen.

Gelingt die Bewegung aber nicht und etabliert sich die Aktie unter der SMA200, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass es abwärts in Richtung des Jahrestiefs gehen könnte.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: