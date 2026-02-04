Zalando Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (03.02.2026) im DAX 40 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Zu den größten DAX Verlierern zählten Zalando, SAP und Scout24.

Das Tabellenende belegte Zalando mit einem Tagesverlust von 11,43 Prozent. SAP gab um 5,26 Prozent nach, Scout24 verlor 5,04 Prozent.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

🔑 Drei Key Takeaways zur Zalando Aktie als DAX Verlierer

Zalando größter DAX Verlierer:

Die Zalando Aktie verlor per Xetra-Schluss 11,43 Prozent und war damit der schwächste Wert im DAX, was die aktuell hohe Abwärtsdynamik unterstreicht.

Zalando Prognose bleibt bärisch:

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart notiert die Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50), womit sich die technische Schwäche weiter fortsetzen könnte.

Erholung nur begrenzt:

Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, dürften jedoch spätestens im Bereich der SMA20 bzw. SMA50 auf Widerstand treffen; auf der Unterseite rücken die Bereiche um 20,00 EUR und 19,50 EUR in den Fokus.

DAX Verlierer des Tages: Zalando Aktie

Die Zalando Aktie (ZAL) verlor per Xetra-Schluss 11,43 Prozent und war damit der Titel mit dem höchsten Tagesverlust im DAX. Der starke Abverkauf bestätigt die aktuell fragile technische Lage und rückt die weitere Zalando Prognose in den Fokus.

Zalando Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart gelang es der Aktie Ende November 2025, sich nach einem Rücksetzer wieder über die SMA20 (aktuell 24,66 EUR) zu schieben. Nach dem Überqueren dieser Linie blieben Anschlusskäufe zunächst aus. Erst zeitverzögert setzte Kaufinteresse ein, wodurch Zalando dynamisch über die SMA50 (aktuell 24,16 EUR) laufen konnte.

In der Folge bewegte sich die Aktie seitwärts. Sowohl SMA20 als auch SMA50 fungierten dabei als Support. In der vergangenen Handelswoche gelang es dem Papier jedoch nicht mehr, sich nachhaltig von der SMA50 zu lösen. Zusätzlich wirkte die SMA20 als Widerstand von oben.

Die Kursmuster signalisierten bereits eine mögliche Fortsetzung der Schwäche, die sich im gestrigen Handel bestätigte. Die Aktie fiel dynamisch und mit Momentum, schloss jedoch oberhalb des Tagestiefs.

Bewertung Tageschart:

Das Chartbild bleibt klar bärisch. Solange Zalando per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Mögliche Kursziele (Unterseite):

20,00 / 19,50 EUR

Übergeordnet: Bereich um 15,00 EUR

Erholungspotenzial:

Kurzfristige Entlastungsbewegungen könnten bis in den Bereich der SMA50 führen. Dort ist jedoch mit erneutem Verkaufsdruck zu rechnen, da die SMA20 nur knapp darüber verläuft und als zusätzliche Barriere wirkt.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch

Zalando Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Mitte September zunächst an die SMA200 (aktuell 24,01 EUR) heranschieben und diese kurzfristig überwinden. Eine nachhaltige Bewegung nach Norden blieb jedoch aus. Der Kurs pendelte seitwärts bis moderat aufwärts im Bereich der SMA20 (23,73 EUR) und SMA50 (24,57 EUR).

Diese gleitenden Durchschnitte hielten zunächst als Support, wurden im Zuge der Gewinnmitnahmen jedoch ebenso aufgegeben wie die SMA200. In einer anschließenden Erholungsbewegung gelang zwar erneut der Sprung über SMA20 und SMA50, doch nach mehreren erfolglosen Versuchen folgte gestern der dynamische Abverkauf.

Bewertung 4h-Chart:

Auch auf dieser Zeitebene ist die Zalando Prognose bärisch zu interpretieren. Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Tiefs.

Erholungsszenario:

Mögliche Erholungsbewegungen haben zunächst Potenzial bis an die SMA20. Im Bereich dieser Linie sollte das Kursverhalten genau beobachtet werden.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch

Tagesprognose Zalando Aktie

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts (technische Gegenbewegung)

Widerstände

23,30

23,73

23,82

24,14

24,60

24,66

24,76

26,10

26,79

Unterstützungen

21,32

20,26

18,43

15,96

12,50

* Alle Angaben per Xetra-Schluss

