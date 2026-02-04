Zalando Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

- Zalando größter DAX Verlierer
- Zalando Prognose bleibt bärisch
- Erholung nur begrenzt
- Zalando größter DAX Verlierer
- Zalando Prognose bleibt bärisch
- Erholung nur begrenzt
Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (03.02.2026) im DAX 40 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Zu den größten DAX Verlierern zählten Zalando, SAP und Scout24.
Das Tabellenende belegte Zalando mit einem Tagesverlust von 11,43 Prozent. SAP gab um 5,26 Prozent nach, Scout24 verlor 5,04 Prozent.
► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL
🔑 Drei Key Takeaways zur Zalando Aktie als DAX Verlierer
-
Zalando größter DAX Verlierer:
Die Zalando Aktie verlor per Xetra-Schluss 11,43 Prozent und war damit der schwächste Wert im DAX, was die aktuell hohe Abwärtsdynamik unterstreicht.
-
Zalando Prognose bleibt bärisch:
Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart notiert die Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50), womit sich die technische Schwäche weiter fortsetzen könnte.
-
Erholung nur begrenzt:
Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, dürften jedoch spätestens im Bereich der SMA20 bzw. SMA50 auf Widerstand treffen; auf der Unterseite rücken die Bereiche um 20,00 EUR und 19,50 EUR in den Fokus.
DAX Verlierer des Tages: Zalando Aktie
Die Zalando Aktie (ZAL) verlor per Xetra-Schluss 11,43 Prozent und war damit der Titel mit dem höchsten Tagesverlust im DAX. Der starke Abverkauf bestätigt die aktuell fragile technische Lage und rückt die weitere Zalando Prognose in den Fokus.
Zalando Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart gelang es der Aktie Ende November 2025, sich nach einem Rücksetzer wieder über die SMA20 (aktuell 24,66 EUR) zu schieben. Nach dem Überqueren dieser Linie blieben Anschlusskäufe zunächst aus. Erst zeitverzögert setzte Kaufinteresse ein, wodurch Zalando dynamisch über die SMA50 (aktuell 24,16 EUR) laufen konnte.
In der Folge bewegte sich die Aktie seitwärts. Sowohl SMA20 als auch SMA50 fungierten dabei als Support. In der vergangenen Handelswoche gelang es dem Papier jedoch nicht mehr, sich nachhaltig von der SMA50 zu lösen. Zusätzlich wirkte die SMA20 als Widerstand von oben.
Die Kursmuster signalisierten bereits eine mögliche Fortsetzung der Schwäche, die sich im gestrigen Handel bestätigte. Die Aktie fiel dynamisch und mit Momentum, schloss jedoch oberhalb des Tagestiefs.
Bewertung Tageschart:
Das Chartbild bleibt klar bärisch. Solange Zalando per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.
Mögliche Kursziele (Unterseite):
-
20,00 / 19,50 EUR
-
Übergeordnet: Bereich um 15,00 EUR
Erholungspotenzial:
Kurzfristige Entlastungsbewegungen könnten bis in den Bereich der SMA50 führen. Dort ist jedoch mit erneutem Verkaufsdruck zu rechnen, da die SMA20 nur knapp darüber verläuft und als zusätzliche Barriere wirkt.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch
YouTube Trading Videos
Zalando Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Mitte September zunächst an die SMA200 (aktuell 24,01 EUR) heranschieben und diese kurzfristig überwinden. Eine nachhaltige Bewegung nach Norden blieb jedoch aus. Der Kurs pendelte seitwärts bis moderat aufwärts im Bereich der SMA20 (23,73 EUR) und SMA50 (24,57 EUR).
Diese gleitenden Durchschnitte hielten zunächst als Support, wurden im Zuge der Gewinnmitnahmen jedoch ebenso aufgegeben wie die SMA200. In einer anschließenden Erholungsbewegung gelang zwar erneut der Sprung über SMA20 und SMA50, doch nach mehreren erfolglosen Versuchen folgte gestern der dynamische Abverkauf.
Bewertung 4h-Chart:
Auch auf dieser Zeitebene ist die Zalando Prognose bärisch zu interpretieren. Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Tiefs.
Erholungsszenario:
Mögliche Erholungsbewegungen haben zunächst Potenzial bis an die SMA20. Im Bereich dieser Linie sollte das Kursverhalten genau beobachtet werden.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch
Tagesprognose Zalando Aktie
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts (technische Gegenbewegung)
Widerstände
-
23,30
-
23,73
-
23,82
-
24,14
-
24,60
-
24,66
-
24,76
-
26,10
-
26,79
Unterstützungen
-
21,32
-
20,26
-
18,43
-
15,96
-
12,50
* Alle Angaben per Xetra-Schluss
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE AKTUELL: Europäische Indizes versuchen sich nach Rekordverkäufen an der Wall Street zu erholen 🔨
Alphabet Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder kurzfristige Schwäche nutzen? 🔍
DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Börse Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.