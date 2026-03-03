- Produktumsatz Q4 +30 %
Snowflake Aktie mit KI-Boost: 30 % Umsatzwachstum und starker KI-Nachfrage. Prognose 2027 über Erwartungen - jetzt Aktien kaufen trotz Kursrücksetzer?
Die Snowflake Aktie steht nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Zwar übertraf das Unternehmen sowohl beim Produktumsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Wall Street – dennoch reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel mit einem leichten Minus von rund 2 %.
Grund ist eine allgemeine Skepsis gegenüber Softwarewerten, da Investoren befürchten, dass KI-Tools traditionelle Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnten. Doch profitiert Snowflake womöglich selbst stark vom KI-Boom?
👉 Für Anleger stellt sich die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Snowflake Aktien zu kaufen?
► Snowflake WKN: A2QB38 | ISIN: US8334451098 | Ticker: SNOW.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur Snowflake Aktie
-
📈 Produktumsatz Q4 +30 %: 1,23 Mrd. USD statt erwarteter 1,18 Mrd. USD
-
🤖 Starke KI-Nachfrage: Mehr als 2.500 Kunden nutzen Snowflake Intelligence
-
🔮 Optimistische Prognose 2027: 5,66 Mrd. USD Produktumsatz erwartet
📊 Quartalszahlen: Wachstum über Erwartungen
Snowflake steigerte im vierten Quartal seinen Produktumsatz um rund 30 % auf 1,23 Milliarden USD und übertraf damit die Analystenschätzungen.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 32 Cent, ebenfalls über den Erwartungen von 27 Cent.
Mit über 13.000 Unternehmenskunden, darunter Figma und BlackRock, baut Snowflake seine Plattform stetig aus.
🤖 KI als Wachstumstreiber
Snowflake profitiert direkt vom Trend zur Cloud-Migration und zur Entwicklung von KI-Anwendungen.
Das Unternehmen hat:
-
🧠 Zwei Mehrjahresverträge über jeweils 200 Mio. USD mit OpenAI und Anthropic abgeschlossen
-
🚀 Snowflake Intelligence gestartet (über 2.500 Kunden)
-
💰 Den größten Vertrag der Unternehmensgeschichte über 400 Mio. USD unterzeichnet
👉 Die Snowflake Aktie positioniert sich damit als Infrastruktur-Anbieter für Enterprise-KI.
🔮 Prognose 2027: Über Markterwartung
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Snowflake einen Produktumsatz von 5,66 Milliarden USD – über den Analystenschätzungen von 5,50 Milliarden USD.
Auch die Prognose für das erste Quartal liegt über dem Konsens.
Die erwartete Bruttomarge liegt bei rund 75 %, was das hohe Skalierungspotenzial unterstreicht.
⚖️ Snowflake Aktie: Jetzt Aktien kaufen?
✅ Chancen
-
Stark wachsender KI-Markt
-
Hohe Bruttomargen
-
Großverträge & strategische Partnerschaften
-
Cloud-Transformation als langfristiger Trend
⚠️ Risiken
-
Wettbewerb durch Databricks & andere Cloud-Anbieter
-
Hohe Bewertung
-
Volatilität im Software-Sektor
👉 Wer langfristig Aktien kaufen möchte und an die zunehmende Bedeutung von Daten- und KI-Plattformen glaubt, findet in der Snowflake Aktie einen strukturellen Wachstumswert.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
YouTube Börsen Wissen für Alle
🧠 Fazit: KI-Infrastruktur mit Wachstumsperspektive
Die Snowflake Aktie überzeugt operativ mit starkem Wachstum und einer optimistischen Prognose.
Kurzfristige Skepsis im Software-Sektor könnte für Volatilität sorgen – langfristig bleibt Snowflake jedoch ein klarer Profiteur der Cloud- und KI-Transformation.
👉 Für Anleger, die selektiv Aktien kaufen, bietet die Aktie Chancen im Zukunftsmarkt Datenanalyse & KI.
Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Salesforce Aktie
❓ Warum steht die Snowflake Aktie aktuell im Fokus?
Die Snowflake Aktie überzeugte mit einem Produktumsatz von 1,23 Mrd. USD (+30 %) und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Zudem liegt die Umsatzprognose für 2027 über dem Konsens.
❓ Wie stark wächst Snowflake im KI-Bereich?
Mehr als 2.500 Kunden nutzen bereits Snowflake Intelligence. Zusätzlich schloss das Unternehmen mehrere Großverträge, darunter einen 400-Millionen-USD-Deal.
❓ Wie sieht die Prognose für 2027 aus?
Snowflake erwartet einen Produktumsatz von 5,66 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2027 – über den Analystenschätzungen.
❓ Ist die Snowflake Aktie eine KI-Aktie?
Ja, Snowflake positioniert sich als Infrastruktur-Anbieter für KI- und Datenanwendungen. Durch Partnerschaften mit OpenAI und Anthropic stärkt das Unternehmen seine KI-Strategie.
❓ Sollte man jetzt Snowflake Aktien kaufen?
Wer langfristig Aktien kaufen möchte und auf Cloud- und KI-Wachstum setzt, findet in der Snowflake Aktie einen strukturellen Wachstumswert – allerdings mit erhöhter Volatilität im Software-Sektor.
