DAX verliert nach EZB-Zinssenkung an Wachstumsdynamik

EZB senkt Zinssätze um 25 Basispunkte

DAX verliert seinen Schwung vom Vortag

Bayer verteidigt Roundup-Produkt erfolgreich vor US-Gericht in Philadelphia Die europäischen Märkte sind nach der Ankündigung der EZB, den Zinssatz um 25 Basispunkte zu senken, sehr volatil. Trotz einer positiven Eröffnung verlieren viele Indizes an Schwung: Der deutsche DAX ist derzeit unverändert, während der spanische IBEX35 (+0,45%) und der polnische WIG20 (+1,5%) zulegen. Der französische CAC40 (-0,3%), der britische FTSE 100 (-0,15%) und der italienische FTSE MIB (-0,4%) liegen dagegen im Minus. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen An den europäischen Märkten beobachtete Volatilität (intraday). Quelle: xStation5 DAX / DE40 Der DAX / DE40 gibt nach der EZB-Entscheidung den Großteil seiner heutigen Gewinne wieder ab. Während der Index über dem 50-Perioden-EMA (dunkelviolett) bleibt, wird ein Test des 20-Perioden-EMA entscheidend für seine zukünftige Dynamik sein. Ein Ausbruch über diese Marke könnte in Verbindung mit einer günstigen Marktstimmung eine Rückkehr zu den jüngsten Höchstständen signalisieren. Quelle: xStation5 Unternehmensnachrichten: Bayer (BAYN.DE): Bayer hat in Philadelphia eine Klage wegen angeblicher negativer gesundheitlicher Auswirkungen seines Produkts Roundup gewonnen. Die Aktien des Unternehmens steigen heute um 0,04%.

DHL Express (DHL.DE): DHL Express wird im 4. Quartal 2024 über 100 Millionen Euro in Transport- und Umschlagskapazitäten investieren. Das Unternehmen plant, seine Flotte mit 8 neuen Boeing 777 zu erweitern. Das erwartete Wachstum des Unternehmens für dieses Jahr wird auf 8,8 % geschätzt, was vor allem auf die dynamische Entwicklung des E-Commerce-Sektors zurückzuführen ist. Die Aktien der Fluggesellschaft steigen um 2,6%.

Commerzbank (CBK.DE): Nach dem Erwerb eines Anteils von 9 % an der Commerzbank hat der Vorstandsvorsitzende der UniCredit die Möglichkeit einer vollständigen Übernahme der deutschen Bank in Aussicht gestellt. Das daraus entstehende Institut wäre die fünftgrößte Bank in der Europäischen Union. Die Aktien der Bank steigen weiter und legen intraday um 1,97% zu.

Siemens (SIE.DE): Siemens verzögert die Lieferungen für den Bau eines türkischen Atomkraftwerks. Nach Angaben des türkischen Energieministers sind die Verzögerungen politischer Natur und „schaden der Türkei, anstatt Russland zu sanktionieren." Trotzdem steigen die Aktien des Unternehmens um 1,5%.

