Aktuelle DAX Analyse am 22.10.2023: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Renditen der US-Staatsanleihen sind nach der jüngsten Rede des Fed Chefs Powell auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2010 gestiegen. Die 10-jährigen Anleihen notieren aktuell knapp unter 5%. Der US-Notenbankchef hat in seiner Rede die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen offengelassen. Hintergrund ist, dass die US-Konjunktur nach wie vor robust ist, die Arbeitslosigkeit bei 4% verharrt. Der Anstieg der Renditen bei langfristigen Anleihen deutet darauf hin, dass Anleger davon ausgehen, dass die Zinsen noch eine längere Zeit auf einem höheren Niveau verharren könnten. Ein weiterer Grund für den Renditeanstieg ist, dass die USA weitere Finanzmittel für die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten benötigen.

Bereits heute sind die USA massiv verschuldet. Die US-Staatsschulden belaufen sich aktuell auf 33.9 Billionen US-Dollar. Diese Summe ist unvorstellbar groß und in den letzten Jahren massiv angestiegen. Alleine während der Amtszeit der letzten republikanischen Präsidenten ist die Verschuldung um 8 Billionen US-Dollar angewachsen. Ein Anstieg des Zinsniveaus führt auch dazu, dass die USA wesentlich mehr Zinsen zahlen müssen. Die Zinszahlungen werden wieder durch neue Schulden finanziert. Mittlerweile stößt dies auch bei Investoren auf Vorbehalte.

DAX Rückblick: (16.10.2023 - 20.10.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.285 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 31 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 28 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich nach einem kleinen Rücksetzer am Montagmorgen zunächst etwas aufwärtsschieben, diese Gewinne wurden am Dienstag aber bereits wieder abgegeben. Der Rücksetzer am Dienstagnachmittag wurde zunächst zurückgekauft, ab Mittwochmittag stellte sich breitere Schwäche ein, die sich übergeordnet bis Freitagabend weiter fortsetzte. Der DAX ging bei 14.870 Punkten, im Bereich seines Wochentiefs, aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch lag unter dem Niveau der Vorwoche. Das gleiche gilt auch für das Wochentief, das auch unter der 15.000 Punkte-Marke formatiert wurde. Auch in der abgelaufenen Handelswoche ist wieder ein Verlust ausgewiesen worden. Der fünfte hintereinander und der 19. in diesem Jahr. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.394/96 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.406/08 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde minimal verfehlt, das Setup hat damit fast perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 14.968/66 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 14.952/50 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

14.910/60/74/92

15.029/80

15.107/36/39/93

15.220//78

15.317/25/29

15.414

15.527

Dax Unterstützungen

14.838/35

14.788/57/38/35/21

14.692/15

14.514

14.438

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.174 und 14.666

Tagesschlussmarken 15.440 und 14.404

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich in der Vorwoche noch etwas erholen können, hat aber bereits zum Ende der letzten Handelswoche wieder an Substanz verloren. Die Schwäche setzte sich in dieser Handelswoche weiter fort. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX zu Wochenbeginn zwar noch einmal moderat aufwärtslaufen konnte, dann aber Substanz verloren hat. Die letzten vier Tageskerzen sind alle rot.

Die Bullen müssen zunächst einmal versuchen, eine Richtungsänderung abzubilden. Sollte dies gelingen, so könnten sich Erholungen einstellen, die zurück an die SMA20 (aktuell bei 15.329 Punkten) gehen könnten. Wird diese Linie angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob es der Index per Tagesschluss schafft, sich über diese Linie zu schieben und im Nachgang auch festzusetzen. Gelingt diese Bewegung, so könnte nachfolgend die SMA50 (aktuell bei 15.607 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 15.733 Punkten) angelaufen werden.

***

Dennoch gilt: solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die das Potential haben, weiter abwärts bis in den Bereich der 14.735/10 Punkte bzw. übergeordnet an die 14.490/75 Punkte zu laufen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Dax ist im Handelsverlauf unter die SMA50 (aktuell bei 15.317 Punkten) gefallen. Im Chart ist sehr gut zu erkennen, dass es eine Vielzahl von Versuchen gegeben hat, wieder über diese Linie zu kommen, die aber alle gescheitert sind. Es ging im Handelsverlauf dann in den letzten Handelstagen stramm abwärts.

Das 4h Chart hat sich weiter bärisch eingetrübt. Solange der Dax unter der SMA20 (aktuell bei 15.136 Punkten) notiert, solange sind weiter Rücksetzer denkbar, die an die Anlaufziele laufen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 laufen. Schaffen die Bullen es, den Dax wieder diese Linie zu schieben und im Nachgang auch festzusetzen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es zügig weiter aufwärts geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es aufwärts in Richtung der SMA50 gehen. Entspannen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich der Dax über der SMA50 etabliert hat. Ob sich die Bewegung an die SMA50 in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt aber abzuwarten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich. Entspannen würde sich das Tageschart erst dann wieder, wenn die Bullen den Index über dieser Durchschnittslinie festgesetzt haben.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 14.870 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.884/86, bei 14.896/98, bei 14.909/11, bei 14.923/25, bei 14.935/37, bei 14.946/48, bei 14.959/61, bei 14.972/74, bei 14.983/85, bei 14.992/94 und dann bei 15.009/11 Punkten zu erreichen. Über der 15.009/11 Punkte-Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.025/27, bei 15.040/42, bei 15.058/60, bei 15.075/77, bei 15.091/93, bei 15.108/10, bei 15.119/21, bei 15.136/38, bei 15.148/50, bei 15.165/67, bei 15.180/82, bei 15.195/97 bzw. bei 15.208/10 Punkten gehen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 14.870 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Dax an unsere nächsten Anlaufziele bei 14.859/57, bei 14.843/41, bei 14.830/28, bei 14.816/14, bei 14.799/97, bei 14.788/86, bei 14.770/68, bei 14.757/55, bei 14.740/38, bei 14.725/23 und dann bei 14.710/08 Punkten zu drücken. Unter der 14.710/08 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 14.690/88, bei 14.678/76, bei 14.668/66, bei 14.652/52, bei 14.638/36, bei 14.624/22, bei 14.612/10, bei 14.593/91, bei 14.580/78, bei 14.568/66, bei 14.554/52, bei 14.545/43, bei 14.530/28, bei 14.516/14 bzw. bei 14.503/01 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 43 / 2023:

seitwärts / abwärts

DER DEUTSCHE LEITINDEX