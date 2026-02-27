Circle Aktie: Starke Zahlen sorgen für Kurssprung – 77 % Umsatzwachstum, steigender USDC-Umlauf und optimistischer Ausblick - jetzt Aktien kaufen?

Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) sorgt nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen für Aufsehen an der Wall Street. Der Stablecoin-Emittent überraschte mit deutlich besseren Ergebnissen als erwartet – die Aktie legte im morgendlichen Handel zeitweise um mehr als 20 % zu. Doch stellt sich für Anleger jetzt die Frage: Ist die Circle Aktie ein Kandidat zum Aktien kaufen?

► Circle WKN: A417ZL | ISIN: US1725731079 | Ticker: CRCL.US

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur Circle Aktie

✅ Deutlich über den Erwartungen: Umsatz und Gewinn lagen klar über den Analystenschätzungen.

✅ Starkes USDC-Wachstum: Der Umlauf des Stablecoins USDC stieg um 72 % auf 75,3 Milliarden US-Dollar.

✅ Optimistischer Ausblick: Für 2026 prognostiziert Circle steigende Margen und wachsende, zinsunabhängige Erlöse.

📊 Quartalszahlen der Circle Aktie im Überblick

Die Circle Internet Group meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 770 Millionen US-Dollar – ein Plus von 77 % gegenüber dem Vorjahr und deutlich über den erwarteten 747 Millionen US-Dollar.

Auch beim Gewinn überzeugte das Unternehmen:

Nettogewinn: 133 Millionen US-Dollar (43 Cent je Aktie)

Bereinigter Gewinn: 167 Millionen US-Dollar (Erwartung: 129,7 Millionen US-Dollar)

Besonders bemerkenswert ist das Wachstum des Stablecoins USDC, dessen Umlauf um 72 % auf 75,3 Milliarden US-Dollar stieg. Die Reserve-Rendite lag bei 3,8 %.

➡️ Für Anleger, die überlegen, die Circle Aktie zu kaufen, sind diese Kennzahlen ein klares Signal operativer Stärke.

📈 Kursentwicklung: Große Schwankungen seit dem Börsengang

Circle ging im Juni an die Börse. Nach anfänglicher Euphorie rund um einen neuen regulatorischen Rahmen für Stablecoins erreichte die Aktie am 23. Juni 2025 ein Allzeithoch von über 263 US-Dollar.

Trotz der aktuellen Rally notiert die Circle Aktie mit rund 74 US-Dollar weiterhin etwa 70 % unter ihrem Hoch.

Für Investoren kann genau diese Konstellation interessant sein:

📌 Starke Fundamentaldaten bei deutlich reduzierter Bewertung.

🏦 Regulierung & strategische Expansion als Wachstumstreiber

Circle erhielt im Dezember die bedingte Genehmigung der US-Bankenaufsicht OCC zur Gründung einer nationalen Treuhandbank. Das könnte die regulatorische Basis des Unternehmens erheblich stärken.

Zusätzlich setzt das Management auf Diversifizierung:

Prognose 2026: 150–170 Millionen US-Dollar zinsunabhängiger Umsatz

Erwartete Umsatzmarge (abzgl. Vertriebskosten): 38–40 %

37 Millionen US-Dollar neue Erlösquellen im Quartal

55 Finanzinstitute im Circle Payments Network mit 5,7 Mrd. US-Dollar annualisiertem Volumen

Für Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten, spielt besonders die Margenentwicklung eine zentrale Rolle – hier liefert Circle starke Perspektiven.

🌍 USDC-Wachstum als langfristiger Treiber der Circle Aktie

Circle erwartet über einen mehrjährigen Zyklus ein Wachstum des USDC-Umlaufs von rund 40 %.

Da das Geschäftsmodell stark von den Zinserträgen auf die hinterlegten Staatsanleihen abhängt, bleibt das Zinsumfeld ein entscheidender Faktor. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, sich unabhängiger vom Zinsniveau zu machen – ein strategisch wichtiger Schritt für langfristige Investoren.

🏁 Fazit: Ist die Circle Aktie jetzt ein Kauf?

Die aktuellen Zahlen zeigen klar: Operativ liefert Circle ab. Umsatz, Gewinn und Margen entwickeln sich besser als erwartet, während strategische Initiativen neue Wachstumsfelder eröffnen.

Gleichzeitig bleibt die Aktie volatil und stark vom Kryptomarkt sowie vom Zinsumfeld abhängig.

👉 Für risikobewusste Anleger, die im FinTech- und Stablecoin-Sektor investieren und gezielt Aktien kaufen möchten, könnte die Circle Aktie auf dem aktuellen Niveau einen genaueren Blick wert sein.

Circle Aktie Chartanalyse – Daily:

Circle Aktie Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ zur Circle Aktie

🔎 Was macht die Circle Aktie?

Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) repräsentiert die Circle Internet Group, einen Emittenten des Stablecoins USDC. Das Unternehmen verdient vor allem an Zinserträgen auf die Reserven, mit denen USDC gedeckt ist, sowie zunehmend an zinsunabhängigen Dienstleistungen im Zahlungs- und Blockchain-Bereich.

📈 Warum ist die Circle Aktie zuletzt gestiegen?

Die Circle Aktie stieg deutlich, nachdem das Unternehmen starke Quartalszahlen gemeldet hatte. Umsatz und Gewinn lagen über den Analystenerwartungen, zudem wuchs der USDC-Umlauf um 72 %. Diese Kombination sorgte für einen Kurssprung von über 20 %.

💰 Lohnt es sich, die Circle Aktie zu kaufen?

Ob Anleger die Circle Aktie kaufen sollten, hängt vom individuellen Risikoprofil ab. Das Unternehmen zeigt starkes Wachstum und steigende Margen, ist jedoch vom Kryptomarkt und vom Zinsumfeld abhängig. Für risikobereite Investoren kann die Aktie eine spekulative Beimischung sein.

🏦 Wie verdient Circle Geld?

Circle erzielt Einnahmen primär durch Zinserträge auf US-Staatsanleihen, die als Reserve für den Stablecoin USDC hinterlegt sind. Zusätzlich baut das Unternehmen zinsunabhängige Erlösquellen wie das Circle Payments Network und Blockchain-Infrastruktur aus.

📊 Ist die Circle Aktie unterbewertet?

Die Aktie notiert rund 70 % unter ihrem Allzeithoch. Trotz starker operativer Zahlen spiegelt der Kurs die hohe Volatilität des Kryptosektors wider. Eine Bewertung hängt daher stark von der zukünftigen Entwicklung des Stablecoin-Marktes ab.