Deutsche Börse Prognose: DAX Gewinner mit Kurspotenzial – Chartanalyse & Ausblick

Per Xetra-Schluss vom 26.02.2026 notierten 26 Aktien im Plus, 14 Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Aktie der Deutschen Börse mit einem Tagesgewinn von 2,85 Prozent. Ebenfalls stark präsentierten sich adidas (+2,54 Prozent) und SAP (+2,48 Prozent).
Die Deutsche Börse Prognose rückt damit verstärkt in den Fokus, da sich das technische Bild zuletzt deutlich aufgehellt hat.
► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
-
Stärkster DAX Gewinner mit Momentum
Die Aktie der Deutschen Börse war zuletzt der stärkste DAX Gewinner und zeigt neue relative Stärke innerhalb des Index.
-
Technisches Bild deutlich verbessert
Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart hat sich die Struktur aufgehellt. Oberhalb von SMA20 und SMA50 bleibt das kurzfristige Szenario konstruktiv.
-
Entscheidende Bestätigung erforderlich
Wird der jüngste Schlusskurs bestätigt, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 234/235 EUR und darüber hinaus. Ein Rückfall unter die relevanten Durchschnittslinien würde das bullische Szenario gefährden.
Deutsche Börse als stärkster DAX Gewinner
Die Aktie der Deutschen Börse (DB1) verzeichnete per Xetra-Schluss einen Anstieg von 2,85 Prozent und war damit der stärkste Wert im DAX. Nach einer längeren Konsolidierungsphase zeigt sich nun wieder zunehmende Dynamik auf der Oberseite.
Deutsche Börse Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Jahresbeginn 2025 konnte sich die Aktie deutlich erholen. Die Anstiege erfolgten moderat, aber kontinuierlich. Nach einem Rücksetzer Anfang April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR angelaufen, jedoch nicht nachhaltig verteidigt.
Bis Ende Mai konnte sich das Papier nochmals über die Marke von 290 EUR schieben, dort jedoch nicht stabilisieren. Es folgten Gewinnmitnahmen, die sich bis in den Herbst hinein fortsetzten. Zwar kam es immer wieder zu Erholungsbewegungen, diese blieben jedoch ohne nachhaltige Dynamik.
Erst gegen Jahresende setzte stärkeres Kaufinteresse ein. Die Aktie stieg wieder über 230 EUR, konnte das Niveau jedoch zunächst nicht behaupten. In der Folge rutschten die Notierungen bis an die 200 EUR-Marke zurück. Dort bildete sich ein Boden, von dem aus eine Erholung in Richtung 220 EUR startete.
Die gestrige grüne Tageskerze stärkt nun erneut das kurzfristige Chartbild.
Technische Lage im Daily-Chart
Im Rahmen der letzten Erholungsbewegung wurde zunächst die SMA20 (238,88 EUR) überwunden, anschließend per Gap auch die SMA50 (214,89 EUR). Zwischenzeitlich fiel die Aktie wieder unter die SMA20 zurück, konnte sich jedoch erneut stabilisieren.
Positiv zu werten ist:
-
Dynamischer Anstieg über die SMA50
-
Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinie
-
Stabilisierung im Bereich der SMA20
Bestätigt die Aktie den gestrigen Schlusskurs, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 234/235 EUR ausdehnen. Darüber rückt die SMA200 bei aktuell 238,88 EUR in den Fokus.
Sollte der Schlusskurs hingegen nicht bestätigt werden, wäre ein Rücklauf an die SMA50 möglich. Diese sollte im Sinne der aktuellen Deutsche Börse Prognose spätestens als Unterstützung halten, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.
Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral
YouTube Trading Videos
Deutsche Börse Prognose im 4h-Chart: Bullische Struktur
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich eine zunehmend konstruktive Struktur. Im Zuge der November-Erholung wurde die SMA200 (216,31 EUR) erreicht, zunächst jedoch nicht nachhaltig überwunden.
Nach mehreren Anläufen gelang schließlich der Ausbruch über diese Linie. Anschließend konnte sich die Aktie mehrfach an der SMA20 (219,47 EUR) stabilisieren. Der gestrige Handelstag brachte einen dynamischen Aufwärtsimpuls.
Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behauptet, bleibt das kurzfristige Szenario bullisch. Rücksetzer könnten sich sowohl an der SMA20 als auch an der SMA200 stabilisieren.
Ein deutlicher Fall unter die SMA20 würde das positive Bild eintrüben.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Tagesprognose Deutsche Börse
Tendenz heute: aufwärts
Widerstände
-
226,00 EUR
-
227,20 EUR
-
230,80 EUR (Gap)
-
238,88 EUR
Unterstützungen
-
221,04 EUR
-
219,84 EUR
-
219,47 EUR
-
216,31 EUR
-
214,92 EUR
-
214,89 EUR
-
214,14 EUR
-
213,81 EUR
-
203,30 EUR
Fazit zur Deutschen Börse Prognose
Als aktueller DAX Gewinner zeigt die Aktie der Deutschen Börse neue relative Stärke. Das kurzfristige Chartbild hat sich aufgehellt, insbesondere im 4h-Chart dominiert ein bullisches Szenario. Entscheidend bleibt, ob der gestrige Schlusskurs bestätigt werden kann.
Gelingt dies, dürfte die Aufwärtsbewegung in Richtung der nächsten Widerstandsbereiche fortgesetzt werden.
