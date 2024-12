Per Xetra Schluss notierten am Freitag (06.12.2024) 25 Aktien im Plus, 15 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. 

Die Gewinnerliste f√ľhrte Bayer an, die sich um 2,83 Prozent verteuerten, BMW gewann 2,84 Prozent, Zalando legte um 2,46 Prozent zu.

Der DAX 40 Gewinner am Montag ūüĒī Bayer

‚Ėļ Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE

Die Bayer Aktie (Ticker: BAYN) hat am Freitag per Xetra Schluss 2,83 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie hat sich in den letzten Monaten nicht wesentlich erholen k√∂nnen, hat auf der anderen Seite aber, zumindest bis gestern, auch nicht mehr wesentlich weiter nachgegeben. Es ging √ľbergeordnet in einer Box, zwischen 29 EUR und 24 EUR seitw√§rts weiter. √úbergeordnet konnte die 24 EUR-Marke auf der Unterseite zun√§chst gehalten werden. Es haben sich in den letzten Handelsmonaten zwar Erholungen eingestellt, dies waren zum einen moderat, zum anderen wurden diese immer wieder zeitnah abverkauft. In den letzten Handelswochen hat sich das Papier zwar etwas erholen k√∂nnen, das Chart zeigt aber, dass diese Bewegung keine wirkliche Substanz hatte. Die Aktie konnte sich zwar im Zuge der Erholung √ľber die 30 EUR-Marke schieben, die Gewinne wurden nachfolgend aber wieder abgegeben. Es ging nachfolgend zun√§chst wieder in den Dunstkreis der 24 EUR-Marke und Anfang November mit einem GAP down unter die 20 EUR-Marke. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung, die im Tageschart gut herausgelesen werden kann, ging es in den letzten Handelstagen moderat aufw√§rts. Die Aktie konnte sich am Freitag wieder √ľber die 20 EUR-Marke schieben. Der √ľbergeordnete Anlaufbereich bei 20 EUR aus der letzten Einsch√§tzung wurde damit exakt abgearbeitet.¬†

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 23,99 EUR) / SMA20 (aktuell bei 19,80 EUR) seitw√§rts bewegt hat. Ging es unter die SMA20, so hat diese Durchschnittslinie immer eine Anziehungskraft gehabt, das Wertpapier konnte immer den Kontakt halten. Nachdem es die Aktie geschafft hatte, sich wieder √ľber die SMA20 /¬†SMA50 zu schieben, ging die Erholungsbewegung ziemlich exakt an die SMA200 (aktuell bei 26,51 EUR), von der die Aktie zur√ľckgewiesen wurde. Das Papier hat sich im Rahmen des R√ľcksetzers an der SMA20 stabilisieren und erholen k√∂nnen. Die n√§chste Erholung ging an und √ľber die SMA200, wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Bayer-Aktie hat es zwar bei der letzten Aufw√§rtsbewegung geschafft, √ľber die SMA200 zu laufen, es aber nicht vermocht, sich auch dar√ľber festzusetzen. Die nachfolgende Schw√§che ging wieder unter alle drei Durchschnittslinien zur√ľck. Das Wertpapier hat sich unter diesen Linien etabliert. Erst im Handel am Freitag konnte sich das Papier wieder √ľber die SMA20 schieben.

Wesentlich wird sein, dass der Tagesschluss von Freitag heute best√§tigt wird. Stellt sich dies ein, so k√∂nnte es mit einer weiteren gr√ľnen Tageskerze weiter aufw√§rts in Richtung der SMA50 gehen. Je schneller sich das Wertpapier aufw√§rtsschieben kann, desto belastbarer kann die Bewegung eingesch√§tzt werden.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute aber nicht best√§tigt, so k√∂nnte es wieder zu einem Tagesschluss unter der SMA20 kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die √ľbergeordnete Schw√§che weiter fortsetzen k√∂nnte, w√§re gegeben. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten die 17,80/17,50 EUR bzw. die 15 EUR sein

* Basis Xetra-Schluss

Bayer Aktie Tageschart

√ľbergeordnete Einsch√§tzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart: bullisch

Im 4h Chart ist zum einen die moderate Aufw√§rtsbewegung Ende September an und √ľber die SMA200 (aktuell bei 25,08 EUR) sehr gut erkennbar. Diese Bewegung wurde nachfolgend direkt wieder abverkauft. Es ging sukzessive abw√§rts unter alle drei Durchschnittslinien. Anfang November kam der n√§chste Punch - es ging mit einem GAP down unter die wichtige 24 EUR-Marke. Ende November wurde das Jahrestief bei 18,40 EUR festgestellt. Nach der Konsolidierung ging es zum Wochenschluss der letzten Handelswoche moderat aufw√§rts.¬†

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 19,42 EUR) konsolidiert hat und sich nachfolgend auch √ľber die SMA50 schieben konnte. Wichtig wird jetzt sein, dass sich der Anteilsschein auch √ľber der SMA50 (aktuell bei 19,63 EUR) etablieren kann. Gelingt dies und kann sich das Papier vor allem rasch aufw√§rtsschieben, so w√ľrde sich das Chartbild etwas entspannen. Weitere Erholungsbewegungen in Richtung der SMA200 w√§ren denkbar und m√∂glich.

Stellen sich diese Kursmuster aber nicht ein, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer zun√§chst im Bereich der SMA50 / SMA20 stabilisieren und erholen. Wird diese Linie im Zuge von Schw√§che erneut aufgegeben, so m√ľsste dies so interpretiert werden, dass die Aktie die Abw√§rtsbewegung √ľbergeordnet weiter fortsetzen k√∂nnte. √úbergeordnete Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

* Basis Xetra-Schluss

Bayer Aktie 4h Chart

√ľbergeordnete Einsch√§tzung 4h Chart - Prognose:¬† bullisch

