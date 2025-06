Der Konflikt zwischen Israel und Iran: Ein detaillierter Überblick über die Lage

Verlauf des Konflikts und militärische Aktionen Am Freitag führte Israel eine Reihe massiver Luftangriffe auf iranische Militär- und Nuklearziele durch, darunter Anlagen in Natanz, Isfahan und Raketenbasen in Kermanshah und Tabriz.

Israelischen Quellen zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden über 400 Ziele angegriffen, wobei mehr als 20 hochrangige iranische Kommandeure und 9 Wissenschaftler, die mit dem Atomprogramm in Verbindung stehen, getötet wurden. Die Zahl der Todesopfer liegt bereits bei über 400, etwa die Hälfte davon sind Militärangehörige und Wissenschaftler, über 1.200 Menschen wurden verletzt.

Der Iran reagierte mit mehreren Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, bei denen über 20 Menschen getötet wurden. Die Zahl der Verletzten liegt bereits bei über 500. Einige der Geschosse wurden von israelischen und amerikanischen Luftabwehrsystemen abgefangen.

Infolge der israelischen Luftangriffe wurden die oberirdischen Teile des Atomkomplexes in Natanz sowie die Energie- und Militärinfrastruktur des Iran schwer beschädigt. Über Schäden an den unterirdischen Urananreicherungsanlagen wurde jedoch nicht berichtet. Dennoch können diese Anlagen ohne Stromversorgung nicht voll funktionsfähig sein.

Der israelische Angriff richtete sich auch gegen das Gasfeld South Pars, das sowohl für den Iran als auch für Katar von strategischer Bedeutung ist. Es gibt auch Hinweise auf weitere Angriffe auf Treibstoffdepots.

Israel soll den Luftraum im Westen des Iran kontrollieren, wo der größte Teil der Luftabwehrinfrastruktur zerstört wurde. Die Associated Press berichtet, dass Israel nun ohne größere Schwierigkeiten Luftangriffe auf Teheran durchführen kann. Bei den Angriffen am Freitag wurden wichtige Persönlichkeiten des iranischen Kommandos getötet. Quelle: Bloomberg Finance LP Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Internationale Reaktionen und Maßnahmen der USA Die USA haben sich offiziell nicht an den israelischen Luftangriffen beteiligt, Israel jedoch aktiv bei der Luftabwehr unterstützt und einige iranische Raketen abgefangen.

Die US-Regierung forderte beide Seiten zur Deeskalation auf und warnte den Iran vor Angriffen auf amerikanische Stützpunkte oder Personal in der Region.

Trump drängt den Iran, zu den Atomgesprächen zurückzukehren und Bedingungen für eine Reduzierung seines Engagements in der Atomprogramm zu akzeptieren. Trump soll Israel auch geraten haben, keinen direkten Angriff auf den obersten Führer des Iran zu versuchen.

Die für das Wochenende in Oman geplanten Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran wurden nach den israelischen Angriffen von Teheran als „sinnlos” bezeichnet. Die Gespräche fanden nicht statt.

Russland bot Vermittlung und Hilfe bei der Deeskalation an, während andere Länder (Großbritannien, Saudi-Arabien, Ägypten) zur Zurückhaltung aufriefen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Lage auf dem Ölmarkt und mögliche Szenarien Nach den Angriffen vom Freitag stiegen die Ölpreise (WTI, Brent) um 6-7 % auf ein Niveau von 72-74 USD pro Barrel. Der WTI-Rohölpreis eröffnete den Handelstag am Montag über 75 USD, doch derzeit gleicht sich die gesamte Preisdifferenz wieder aus, und der Preis ist unter 71 USD gefallen.

ING prognostiziert, dass eine weitere Eskalation des Konflikts die Preise über 80 USD und im Falle von Störungen in der Straße von Hormus sogar auf 120-130 USD pro Barrel treiben könnte, was einen Schock für die Weltwirtschaft bedeuten würde.

Der Iran produziert täglich etwa 3,3 Millionen Barrel und exportiert rund 1,7 Millionen Barrel pro Tag. Eine vollständige Einstellung der iranischen Exporte könnte zu einem starken Preisanstieg führen. In der Vergangenheit waren die Auswirkungen von Konflikten in der Region auf die Ölpreise jedoch nur von kurzer Dauer (5-10 Tage), sofern es nicht zu dauerhaften Versorgungsunterbrechungen kam.

Der Markt reagiert weiterhin sehr empfindlich auf eine weitere Eskalation oder die Einbeziehung Dritter. Entscheidend wird sein, ob der Iran beschließt, die Straße von Hormus zu blockieren, durch die 20 % der weltweiten Ölversorgung fließen. Eine solche Maßnahme wäre logistisch schwierig und für andere OPEC-Staaten ungünstig, aber selbst eine kurzfristige Blockade könnte zu starken Preisspitzen und langfristigen Marktstörungen führen. Weitere Aussichten Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat sich zu einer seit Jahrzehnten beispiellosen Eskalation entwickelt, mit direkten Angriffen auf die Nuklear- und Energieinfrastruktur und schweren Verlusten unter dem iranischen Militärkommando. Auch Israel erleidet die größten Verluste seit 2023, als die Hamas ihren Angriff auf Israel startete.

Beide Seiten signalisieren Bereitschaft zu weiteren Maßnahmen, versuchen aber gleichzeitig, die USA nicht in einen offenen Krieg zu verwickeln. Der Iran versucht, die Notwendigkeit von Vergeltungsmaßnahmen mit der Vermeidung einer katastrophalen Eskalation in Einklang zu bringen.

Obwohl Israel zunächst angekündigt hatte, dass die Militäraktionen gegen den Iran innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein sollten, deutet die New York Times darauf hin, dass sich diese Situation über Wochen hinziehen könnte.

Der Ölmarkt reagiert nervös, aber ohne einen dauerhaften Versorgungsschock dürften die Preisanstiege nur vorübergehend sein. Die größten Risiken bleiben eine Blockade der Straße von Hormus oder die Zerstörung der iranischen Exportinfrastruktur.

Es gibt Hinweise darauf, dass der Iran enorme Fortschritte bei der Urananreicherung gemacht hat und innerhalb weniger Monate mehrere oder sogar ein Dutzend Atomsprengköpfe produzieren könnte. Das Verhalten der Ölpreise entspricht den zuvor aufgetretenen geopolitischen Ereignissen mit Bezug zum Ölmarkt. In der Vergangenheit klang die erste Welle der Preisanstiege in der Regel nach 5 bis 10 Tagen ab. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 1: Investieren für Anfänger: Börse, Sparen, Investieren und mehr

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.