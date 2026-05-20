Nasdaq 100 Prognose heute: Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Fokus

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.877 Punkten. Der Nasdaq konnte sich zwar am Vormittag etwas erholen, gab die Gewinne aber direkt nachfolgend wieder ab. Bis zum Nachmittag ging es in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich zunächst weitere Schwäche ein. Nachdem das Tagestief formatiert war, zogen die Notierungen an. Es ging direkt aufwärts an das Tageshoch, das am Abend wieder abverkauft worden ist. Der Tagesschluss wurde unter der 28.900 Punkte-Marke formatiert.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt angeschlagen, solange der Index unter der SMA50 bei 28.951 Punkten und der SMA200 bei 29.124 Punkten notiert.

Die Zone um 28.864 Punkte (SMA20) ist heute richtungsentscheidend: Ein Halten könnte eine Erholung einleiten, ein Bruch dürfte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Laut aktueller Nasdaq 100 Analyse überwiegt leicht das bärische Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %, weshalb die Risiken auf der Unterseite kurzfristig erhöht bleiben.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 28.877 Punkten in den Handel. Zwar konnte sich der Index im frühen Handel zunächst etwas stabilisieren, die Gewinne wurden jedoch im weiteren Verlauf wieder vollständig abgegeben. Bis zum Nachmittag bewegte sich der Technologieindex überwiegend seitwärts innerhalb einer engen Handelsspanne.

Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte zunächst erneut Verkaufsdruck ein. Nachdem das Tagestief bei 28.603 Punkten markiert wurde, startete eine dynamische Gegenbewegung bis an das Tageshoch bei 29.064 Punkten. Die Gewinne wurden am Abend allerdings erneut abverkauft. Der Handelsschluss erfolgte schließlich unterhalb der wichtigen Marke von 28.900 Punkten.

Nasdaq 100 Analyse: Tagesdaten im Überblick

Datum Tageshoch Tagestief Schlusskurs Handelsspanne 19.05.2026 29.064 28.603 28.861 461 Punkte 18.05.2026 29.356 28.752 29.035 604 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein angeschlagenes Chartbild. Der Index bewegte sich gestern erneut im Bereich der SMA20 bei aktuell 28.864 Punkten. Zwar wurde diese Durchschnittslinie zwischenzeitlich unterschritten, die Käufer konnten den Nasdaq jedoch zunächst stabilisieren.

Im späteren Verlauf scheiterte die Erholung erneut an der SMA50, die aktuell bei 28.951 Punkten verläuft. Diese Linie stellt weiterhin einen zentralen Widerstand dar. Erst wenn sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss nachhaltig oberhalb der SMA50 etablieren kann, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Darüber wartet bereits die nächste zentrale Hürde an der SMA200 bei aktuell 29.124 Punkten. Der letzte Ausbruchsversuch über diese Marke scheiterte bereits deutlich.

Bullisches Szenario

Kann der Nasdaq 100 die SMA20 verteidigen und anschließend die SMA50 zurückerobern, wären weitere Kursanstiege in Richtung SMA200 möglich.

Bärisches Szenario

Scheitert der Index dagegen erneut an der SMA20, könnte sich die Schwächebewegung ausweiten. Wichtige Unterstützungen liegen dann bei:

28.760 bis 28.755 Punkten

28.460 bis 28.445 Punkten

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Chartbild bleibt die Lage gemischt. Der Nasdaq 100 hatte sich zuvor oberhalb der SMA200 im 4h-Chart etablieren können, rutschte zuletzt jedoch erneut unter die SMA20 und SMA50 zurück.

Die SMA20 verläuft aktuell bei 29.016 Punkten, die SMA50 bei 29.154 Punkten. Beide Durchschnittslinien fungieren derzeit als Widerstände.

Damit hat sich das mittelfristige Chartbild leicht eingetrübt. Solange der Nasdaq 100 unterhalb dieser Marken notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Nasdaq 100 Prognose: Ausblick für heute

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 28.897 Punkten und damit leicht über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.897 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

28.921 bis 28.923 Punkten

28.945 bis 28.947 Punkten

28.977 bis 28.979 Punkten

29.018 bis 29.020 Punkten

29.059 bis 29.061 Punkten

29.095 bis 29.097 Punkten

29.114 bis 29.116 Punkten

Oberhalb dieser Marke könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial ergeben bis:

29.148 bis 29.150 Punkten

29.205 bis 29.207 Punkten

29.274 bis 29.276 Punkten

29.347 bis 29.349 Punkten

29.380 bis 29.382 Punkten

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 dagegen nicht über 28.897 Punkten etablieren, wären folgende Unterstützungen relevant:

28.883 bis 28.881 Punkten

28.865 bis 28.863 Punkten

28.828 bis 28.826 Punkten

28.791 bis 28.789 Punkten

28.758 bis 28.756 Punkten

28.724 bis 28.722 Punkten

28.708 bis 28.706 Punkten

Unterhalb dieser Zone könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten bis:

28.673 bis 28.671 Punkten

28.633 bis 28.631 Punkten

28.604 bis 28.602 Punkten

28.570 bis 28.568 Punkten

28.520 bis 28.518 Punkten

28.470 bis 28.468 Punkten

28.410 bis 28.408 Punkten

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

28.951 Punkte

29.016 bis 29.088 Punkte

29.124 bis 29.154 Punkte

29.203 bis 29.211 Punkte

29.315 Punkte

29.411 Punkte

Unterstützungen

28.864 Punkte

28.603 Punkte

28.516 Punkte

28.446 Punkte

28.246 Punkte

28.059 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Marktstimmung und Tageserwartung

Auf Basis unseres aktuellen Setups erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten laut aktueller Nasdaq 100 Analyse

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:

Oberseite: 29.020 bis 29.237 Punkte

Unterseite: 28.586 bis 28.453 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt angeschlagen, solange der Index unterhalb der SMA50 und SMA200 notiert. Besonders die Zone um 29.000 Punkte bleibt kurzfristig richtungsentscheidend. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die relevanten Durchschnittslinien könnte das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Bis dahin dominieren weiterhin die Risiken auf der Unterseite.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bärisch. Solange der Index unter der SMA50 und SMA200 notiert, dominieren weiterhin die Abwärtsrisiken.

Welche Marken sind im Nasdaq 100 heute wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 28.951 Punkten, 29.016 Punkten und 29.124 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 28.864 Punkten sowie bei 28.603 Punkten.

Warum ist die SMA50 im Nasdaq 100 aktuell so wichtig?

Die SMA50 fungiert derzeit als zentraler Widerstand. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie könnte das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Ist die aktuelle Nasdaq 100 Analyse eher bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist die Nasdaq 100 Analyse leicht bärisch. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt aktuell bei 55 %.

Welche Kursziele sind auf der Oberseite möglich?

Kann sich der Nasdaq 100 über 28.897 Punkten stabilisieren, wären Kursziele bis 29.114 Punkte und darüber bis 29.380 Punkte denkbar.

Welche Risiken bestehen aktuell im Nasdaq 100?

Sollte der Nasdaq erneut unter die SMA20 zurückfallen, könnten weitere Rücksetzer bis 28.586 Punkte oder darunter folgen.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq 100?

Die erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen 28.453 Punkten auf der Unterseite und 29.237 Punkten auf der Oberseite.

Welche Rolle spielt die US-Börseneröffnung für den Nasdaq 100?

Mit Beginn des offiziellen US-Handels steigt häufig die Volatilität deutlich an. Besonders an wichtigen Unterstützungen und Widerständen entstehen oft starke Bewegungen.