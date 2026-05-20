Figma Aktie: Umsatzprognose für 2026 auf 1,428 Mrd. USD angehoben dank KI-Boom – Jetzt investieren?

Das Design-Softwareunternehmen Figma hat mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Getrieben durch die erfolgreiche Monetarisierung neuer KI-Funktionen und ein starkes Nutzerwachstum blickt das Unternehmen optimistisch auf das Gesamtjahr. Für Anleger, die im Bereich Software-as-a-Service (SaaS) zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, unterstreicht Figma mit einer angehobenen Umsatzprognose seine starke Marktposition im KI-Zeitalter.

► Figma WKN: A41DRC | ISIN: US3168411052 | Ticker: FIG.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Umsatz-Beschleunigung : Figma steigerte den Quartalsumsatz um 46 % auf 333,4 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Experten.

KI als Monetarisierungstreiber : Die Einführung kostenpflichtiger KI-Credits wurde von über 75 % der Großkunden angenommen, was die Zahl der zahlenden Nutzer auf rund 690.000 ansteigen ließ.

Anhebung der Jahresprognose: Das Unternehmen rechnet für 2026 nun mit einem Umsatz von bis zu 1,428 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 55 Millionen US-Dollar gegenüber der vorherigen Schätzung.

📈 Figma Aktie: Beeindruckendes Wachstum durch KI-Tools 🤖

Die Performance im ersten Quartal zeigt, dass Kunden bereit sind, für innovative KI-Features zu bezahlen. Seit der Umstellung der Monetarisierung am 18. März müssen Nutzer zusätzliche Credits erwerben, wenn ihr Kontingent erschöpft ist. Besonders Produkte wie Figma Make, MCP und Figma Weave sorgten für eine unerwartet starke Ausweitung der Nutzerlizenzen in Unternehmen. Wer jetzt überlegt, Aktien kaufen zu wollen, sollte beachten, dass sich die Anmeldungen für die Einstiegsstufe „Pro“ aufgrund des KI-Toolsets mehr als verdoppelt haben.

📊 Starke Kundenbindungsraten und operative Effizienz 🏛️

Nicht nur der Umsatz wächst, auch die Kundenkennzahlen der Figma Aktie erreichen neue Höchststände:

Netto-Kundenbindungsrate : Diese stieg auf 139 % – der höchste Stand seit über zwei Jahren.

Großkunden : Die Zahl der Konten mit einem wiederkehrenden Umsatz von über 100.000 US-Dollar wuchs um 48 % auf 1.525.

Cashflow: Trotz eines GAAP-Nettoverlusts durch aktienbasierte Vergütungen erzielte Figma einen freien Cashflow von 88,6 Millionen US-Dollar und eine Non-GAAP-Marge von 16 %.

⚖️ Wettbewerb im Auge: Figma vs. Claude Design 🛡️

Trotz der Erfolge sieht sich Figma einem wachsenden Wettbewerbsdruck durch KI-gestützte Design-Tools wie „Claude Design“ von Anthropic ausgesetzt. CFO Praveer Melwani betonte, dass man die Fähigkeit von Wettbewerbern, eigene Modelle zu trainieren und mit Produkten zu koppeln, sehr genau beobachte. Für Investoren bleibt das Thema Design jedoch ein zentraler Wettbewerbsvorteil, da menschliches Urteilsvermögen laut CEO Dylan Field auch in einer KI-Umgebung den entscheidenden Unterschied macht.

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🏁 Fazit: Ein SaaS-Gigant auf Wachstumskurs

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Figma die Transformation zum KI-Unternehmen bisher glänzend meistert. Mit beschleunigtem Umsatzwachstum, einer massiv gestiegenen Netto-Kundenbindungsrate und einer erfolgreichen Monetarisierungsstrategie präsentiert sich das Unternehmen in Bestform. Auch wenn der Wettbewerb durch KI-Tools zunimmt, bleibt die Figma Aktie für Anleger, die auf erstklassige Design-Software und künstliche Intelligenz setzen und Aktien kaufen möchten, ein hochspannender Titel mit solidem Cashflow.

Figma Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Figma Aktie

Wie fielen die Quartalszahlen der Alibaba Aktie aus?

Alibaba vermeldete einen Gesamtumsatz von 243,38 Milliarden Yuan. Besonders stark war das Cloud-Geschäft mit einem Plus von 38 %, während das internationale E-Commerce-Geschäft leicht hinter den Erwartungen blieb.

Warum ist das Cloud-Geschäft von Alibaba so wichtig?

Die Cloud Intelligence Group wächst mit 38 % deutlich schneller als das Kerngeschäft und profitiert massiv von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur und neuen Unternehmens-KI-Plattformen.

Welchen Einfluss haben Chinas Subventionen auf Alibaba?

Staatliche Subventionen für Elektronik haben das Verbrauchervertrauen gestärkt und Alibabas chinesischem E-Commerce-Umsatz geholfen, die Erwartungen mit 122,22 Milliarden Yuan zu übertreffen.