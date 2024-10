Der Ölpreis sinkt um fast 2 %, durch die Pattsituation zwischen Israel und dem Iran und die Sorgen um chinesische Konjunkturmaßnahmen 📉

Öl verliert heute fast 2 %, nachdem es sechs Tage lang praktisch ununterbrochen zugelegt hatte, was hauptsächlich auf die eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist. Die heutigen starken Rückgänge in China, wo der CHN.cash-Kontrakt fast 10 % verliert, aufgrund des enttäuschenden Mangels an weiterer Kommunikation über Konjunkturmaßnahmen und der mangelnden Eskalation der Spannungen im Nahen Osten, haben dazu geführt, dass Investoren Gewinne mitnehmen. China gab heute bekannt, dass es zuversichtlich sei, die „Ziele für das Wirtschaftswachstum zu erreichen“, was die Märkte etwas enttäuschte, die große Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen von Konjunkturpaketen auf möglicherweise über den Prognosen liegende Ergebnisse aufgebaut hatten. Infolgedessen beginnen die Anleger erneut zu prüfen, ob „Konjunkturmaßnahmen“ die Ölnachfrage in China ernsthaft ankurbeln werden.

Darüber hinaus sieht der Markt trotz der anhaltenden Militäroperationen zwischen Israel und der Hisbollah nur begrenzte Chancen für eine größere Erschütterung im Nahen Osten (zumindest nicht vor den US-Wahlen). Infolgedessen könnte ein Teil der geopolitischen Prämie nach der größten Ölrallye seit 2023 verfliegen, während die militärische Reaktion Israels auf einen iranischen Angriff auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Andererseits könnte der Hurrikan Milton, der auf Hurrikanstärke 5 hochgestuft wurde und zu kurzfristigen Produktionsausfällen im Golf von Mexiko führen könnte, den Ölpreis möglicherweise kurzfristig stützen. Investoren warten auf den heutigen API-Bericht, der eine Prognose von 1,9 Millionen Barrel mehr Ölvorräten enthält. Der Ölpreis fällt heute unter 80 $ pro Barrel, aber der Trend ist immer noch klar steigend; ein Anstieg über 80 $ könnte den Weg für eine weitere Aufwärtsdynamik ebnen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.