Der XTB Morgenticker (01.05.2025)

Die Marktvolatilität im asiatisch-pazifischen Raum ist heute begrenzt. In China hat die lange Feiertagswoche zum Tag der Arbeit begonnen, die Börsen sind vom 1. bis 5. Mai geschlossen.

Unterdessen verzeichnen andere Märkte heute Gewinne aufgrund der verbesserten Stimmung an der Wall Street zum Ende des gestrigen Handelstages. Der japanische Nikkei 225 -Index ist um 0,75 % gestiegen, und der ASX 200 in Australien notiert 0,56 % höher. Die US-Index-Futures liegen im Bereich von 0,45 bis 0,55 % im Plus. Der US-Dollar legt ebenfalls zu und bleibt eine der stärkeren G-10-Währungen.

Eine ähnliche Situation ergibt sich in Europa, wo die meisten Märkte außer London wegen des Labor Day geschlossen sind.

Die US-Aktien fanden nach starken Ergebnissen aus dem Technologiesektor Unterstützung. Meta und Microsoft trugen dazu bei, die früheren Verluste nach dem schwachen BIP-Bericht auszugleichen und die Sitzung in den positiven Bereich zu bringen.

Die BoJ hielt die Zinsen wie erwartet unverändert und verwies auf Risiken durch steigende US-Zölle. In ihren vierteljährlichen Prognosen senkte sie die Wachstumsprognosen für 2025 und 2026 und revidierte auch die Inflationsprognosen für die Geschäftsjahre 2025–2027 nach unten. Die Erklärung hatte einen zurückhaltenden Ton und trieb den USDJPY um 0,80 % auf 144,00 nach oben.

Die BoJ warnte, dass eine umfassende Einführung von Zöllen den globalen Handel, die Geschäftsstimmung und die Lieferketten schwächen könnte. Die Unsicherheit über die Richtung der globalen Politik bleibt hoch. Steigende Importpreise könnten die Binnennachfrage dämpfen und die Wirtschaft zusätzlich belasten. Die Haushalte könnten ihre Ausgaben reduzieren, was die wirtschaftliche Erholung weiter schwächen würde.

Der endgültige Jibun Bank Manufacturing PMI für Japan lag im April bei 48,7, nach 48,4 im März. Die Auftragseingänge und Exportumsätze gingen stark zurück. Das Geschäftsklima sank auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020. Die Unternehmen verweisen auf die Unsicherheit im globalen Handel und die schwächere Nachfrage.

Der US-Handelsbeauftragte Greer bestätigte, dass derzeit keine offiziellen Handelsgespräche mit China stattfinden. Vorläufige Vereinbarungen mit anderen Ländern könnten noch einige Wochen bis zur endgültigen Fertigstellung benötigen. Der Optimismus des Marktes hinsichtlich schneller Einigungen könnte verfrüht sein.

Australien verzeichnete im März 2025 einen starken Handelsüberschuss von 6,9 Mrd. AUD gegenüber 3,0 Mrd. AUD im Vormonat. Die Exporte stiegen um 7,6 % gegenüber dem Vormonat, angetrieben durch einen 26-prozentigen Anstieg der Exporte von nicht monetärem Gold und eine Erholung der Eisenerzlieferungen.

Laut dem Wall Street Journal überprüft der Vorstand von Tesla die Nachfolgepläne für den CEO aufgrund von Reputationsschäden im Zusammenhang mit Musks politischen Aktionen.

Daten aus Frankreich für April zeigen einen Rückgang der Tesla-Verkäufe um 59,45 % gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang des gesamten Automobilmarktes um 5,64 % gegenüber dem Vorjahr. Seit Jahresbeginn sind die Verkäufe von Tesla in Frankreich um 43,98 % zurückgegangen.

Jensen Huang, CEO von Nvidia , erklärte, dass die USA und China im Wettlauf um die Vorherrschaft bei KI-Chips „Nacken an Nacken“ liegen. Er warnte vor starker Konkurrenz durch Huawei und hob die rasanten Fortschritte Chinas hervor.

Laut Bloomberg haben die USA und die Ukraine ein lang erwartetes Abkommen über kritische Rohstoffe unterzeichnet. Das Abkommen könnte die Zusammenarbeit in den Bereichen Ressourcen und Verteidigung stärken. Die Quelle war anonym, aber eng mit der Angelegenheit vertraut.

