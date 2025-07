Der XTB Morgenticker (01.07.2025)

Die Stimmung an den asiatischen Märkten bleibt nach den gestrigen Gewinnen an der Wall Street positiv. Die Märkte in China, Australien und Neuseeland legen zu, während der japanische Nikkei 225 -Index um 1 % nachgibt.

-Index um 1 % nachgibt. Vor Eröffnung des Handels n in Europa ist der EU50 -Kontrakt um 0,12 % gestiegen.

-Kontrakt um 0,12 % gestiegen. Heute wurden gute Caixin-PMI-Daten für die Industrie in China veröffentlicht, die unerwartet die 50-Punkte-Marke überschritten haben und auf ein Wachstum in diesem Sektor hindeuten. Der Caixin-PMI für Juni 2025 für die Industrie liegt bei 50,4 (Prognose 49,0, zuvor 48,3).

Der Streit zwischen Donald Trump und Elon Musk geht weiter.

Trump sagt, dass DOGE sich vielleicht „genauer ansehen“ sollte, was Elon und seine Unternehmen an Subventionen erhalten. Die Tesla-Aktie verliert vor der Eröffnung der Wall Street 6 %.

Laut der Financial Times streben US-Beamte, die an den Zolländerungen arbeiten, Berichten zufolge vor Ablauf der Frist am 9. Juli bescheidenere Handelsabkommen an. Bescheidenere und engere Handelsabkommen stehen in krassem Gegensatz zu den 90 Abkommen in 90 Tagen, die sie ursprünglich angestrebt hatten.

Das jährliche Forum der Europäischen Zentralbank in Sintra ist noch im Gange. Heute werden wir Erklärungen von Andrew Bailey (BoE), Christine Lagarde (EZB), Jerome Powell (FED) und Kazuo Ueda (BoJ) hören. 15:30 Uhr dt. Zeit.

Der USD/JPY fiel unter 143,60, nachdem die Bank of Japan ihren Tankan-Bericht veröffentlicht hatte, der eine höher als erwartete Aktivität im Industriesektor zeigte (13 Punkte gegenüber den erwarteten 10 Punkten).

fiel unter 143,60, nachdem die Bank of Japan ihren Tankan-Bericht veröffentlicht hatte, der eine höher als erwartete Aktivität im Industriesektor zeigte (13 Punkte gegenüber den erwarteten 10 Punkten). Der US-Dollar verlor zu Beginn des Handelstages an Wert, konnte sich aber seitdem leicht erholen. Der EUR/USD -Wechselkurs stieg und erreichte kurzzeitig einen Wert von über 1,1800.

-Wechselkurs stieg und erreichte kurzzeitig einen Wert von über 1,1800. Der heutige Vormittag ist besonders günstig für den Goldpreis, der um 0,82 % auf 3.329 USD pro Unze gestiegen ist. GOLD liegt wieder über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

