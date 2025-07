Der XTB Morgenticker (02.07.2025)

Die asiatischen Märkte erleben einen insgesamt ruhigen Handelstag. Die wichtigsten Indizes verzeichnen moderate Gewinne zwischen 0,00 % und 0,60 %, wobei Japan und Australien die größten Zuwächse verbuchen. Der US-Dollar erholt sich leicht.

Die Einzelhandelsumsätze in Australien stiegen im Mai im Monatsvergleich nur um 0,2 % und lagen damit unter der Prognose von 0,4 %, was auf einen anhaltenden Druck auf die Konsumausgaben hindeutet. Dies ist der vierte Monat in Folge mit schwachen Ergebnissen, wobei insbesondere die Lebensmittelumsätze rückläufig waren. Das jährliche Wachstum verlangsamte sich auf 3,3 % und damit auf den schwächsten Wert seit November 2024. Diese Zahlen verstärken die Erwartungen einer möglichen Zinssenkung durch die RBA auf ihrer Sitzung am 7. und 8. Juli.

Die Baugenehmigungen stiegen im Mai im Monatsvergleich um 3,2 % und lagen damit unter der Prognose von 4,8 %, aber immer noch über dem Wert von -5,7 % im April. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr lag bei +6,5 %. Die Daten bleiben volatil, deuten jedoch auf eine vorsichtige Erholung im Baugewerbe hin. Der AUDUSD-Kurs gab nach den schwächeren Einzelhandelsdaten leicht nach, was jedoch Teil einer allgemeinen Aufwertung des US-Dollars war.

Trump gab in den sozialen Medien bekannt, dass Israel einen Vorschlag für einen 60-tägigen Waffenstillstand im Gazastreifen angenommen hat. Der nächste Schritt liegt nun bei der Hamas, wobei Katar und Ägypten die Vermittlungsbemühungen unterstützen.

Der kanadische Botschafter in Washington erklärte, sein Land sei weiterhin bereit, die seit Trumps Amtsantritt verhängten Zölle im Rahmen der laufenden Verhandlungen mit den USA vollständig aufzuheben. Premierminister Carney hat den 21. Juli als Frist für den Abschluss eines neuen Wirtschafts- und Sicherheitsabkommens gesetzt.

Laut Reuters haben die USA die Lieferungen einiger Raketen und Präzisionswaffen an die Ukraine aufgrund von Bedenken hinsichtlich schwindender Lagerbestände vorübergehend eingestellt. Dies könnte die Einsatzfähigkeit an der Front beeinträchtigen.

Goldman Sachs prognostiziert, dass der US-Arbeitsmarktbericht für Juni einen Wendepunkt für den Dollar darstellen könnte, insbesondere wenn er eine Schwäche des Arbeitsmarktes offenbart. Der ADP-Bericht wird heute veröffentlicht, gefolgt vom NFP-Bericht morgen.

In einem Interview mit Fox zeigte sich Bessent zuversichtlich, dass die Fed die Zinsen bis September oder möglicherweise sogar früher senken wird. Er zeigte sich überrascht, dass die Zölle noch nicht zu einer Lockerung geführt haben. Seine Kommentare stehen im Einklang mit Trumps politischer Rhetorik und den Erwartungen des Marktes hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.