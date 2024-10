Der XTB Morgenticker (02.10.2024)

Asiatische Aktien legten zu, wobei der Hang Seng in Hongkong um über 9 % stieg, da die Märkte positiv auf die Ankündigungen Chinas zu Konjunkturmaßnahmen reagierten. Die Märkte auf dem chinesischen Festland bleiben wegen der Feierlichkeiten zur Goldenen Woche bis zum 7. Oktober geschlossen. Die Indizes in Vietnam und Japan schlossen aufgrund der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten schwächer.

Nach den Konjunkturmaßnahmen Pekings stürzten sich globale Hedgefonds auf chinesische Aktien, wobei laut Goldman Sachs die stärksten wöchentlichen Käufe verzeichnet wurden.

Der Iran startete einen Raketenangriff auf Israel, seinen größten militärischen Angriff auf den jüdischen Staat, und schürte damit die Angst vor einem größeren regionalen Konflikt. Israel schwor Vergeltung und versprach eine „schmerzhafte Reaktion“.

Die Ölpreise sind aufgrund der Spannungen im Nahen Osten gestiegen. Brent -Rohöl stieg um 0,77 % auf 74,94 $/Barrel, während WTI um 0,75 % auf 71,27 $/Barrel zulegte. Ein Gremium der OPEC+ trifft sich heute, um den Markt zu überprüfen. Erdgas ist heute unverändert und kons

Die Verbraucherpreisinflation in Südkorea kühlte sich im September stärker als prognostiziert ab und stieg im Jahresvergleich um 1,6 %, was erstmals seit Anfang 2021 unter dem Zielwert der Zentralbank von 2 % liegt.

Der neu ernannte japanische Wirtschaftsminister Ryosei Akazawa erklärte, die Regierung erwarte von der Bank of Japan eine sorgfältige wirtschaftliche Bewertung, wenn sie weitere Zinserhöhungen in Betracht ziehe.

Der japanische Verbrauchervertrauensindex blieb hinter den Erwartungen zurück und stieg im September laut einem Bericht des Cabinet Office nur um 0,2 Punkte auf 36,9. Dieser Rückgang spiegelt eine Verschlechterung der Verbraucherstimmung wider, da der Gesamtindex für die Lebenshaltung um 0,3 Punkte auf 34,4 fiel.

Die Hafenarbeiter an der Ost- und Golfküste der USA setzten ihren ersten großen Streik seit fast 50 Jahren fort und legten etwa die Hälfte der Seeschifffahrt des Landes lahm.

Die Vizepräsidentschaftsdebatte zwischen dem Demokraten Tim Walz und dem Republikaner JD Vance verlief überraschend höflich, wobei die Kandidaten ihre Kritik eher auf ihre jeweiligen Mitstreiter als auf den anderen richteten.

Erwartet wird, dass sich ein neues tropisches Tiefdruckgebiet vor der südlichen Pazifikküste Mexikos verstärkt und in Gebieten, die kürzlich von verheerenden Regenfällen betroffen waren, neue Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht.

EURUSD ist um 0,1 % niedriger, Silber hat 0,7 % verloren und Gold ist um 0,36 % gesunken und bleibt derzeit auf einem Allzeithoch. Der Markt für Kryptowährungen versucht, sich nach dem gestrigen Rückgang zu erholen; derzeit ist Bitcoin heute um 0,44 % gestiegen und Ethereum wird um 0,4 % höher gehandelt.

