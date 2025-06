Der XTB Morgenticker (04.06.2025)

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum notieren im Plus zwischen 0,00 % und 1,20 %. Die größten Gewinne verzeichnen die chinesischen Indizes mit einem Plus zwischen 0,30 % und 1,20 %.

Der australische AU200.cash-Index ist um 0,50 % gestiegen, der japanische JP225 um 0,15 % und der singapurische SG20cash notiert unverändert bei rund 0,00 %. Kanadische und US-amerikanische Quellen deuten darauf hin, dass vor dem für den 15. Juni geplanten G7-Gipfel ein Handelsabkommen erzielt werden könnte.

Trumps Gesandter Pete Hoekstra äußerte sich optimistisch, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Ottawa scheint handlungsbereit, und die nächsten zwei bis drei Tage werden entscheidend sein.

Trotz zuvor angekündigter Zollerhöhungen deuten Quellen darauf hin, dass Trump zu einer Deeskalation an mehreren Handelsfronten neigt, nicht nur gegenüber Kanada. Dies hat die Hoffnungen auf eine Entspannung vor dem G7-Gipfel geweckt.

Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die BoC ihren Leitzins bei ihrer heutigen Sitzung unverändert bei 2,75 % belassen wird.

Das australische Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal nur um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal und lag damit unter der Prognose von 0,4 %. Das jährliche Wachstum erreichte 1,3 %, wobei schwache Daten aus dem öffentlichen Sektor und dem Exportbereich die Dynamik bremsten. Die Daten sprechen für eine mögliche Zinssenkung durch die RBA.

Trotz der enttäuschenden BIP-Daten gab der AUDUSD-Wechselkurs nur leicht nach, erholte sich dann wieder und bleibt im Tagesverlauf relativ unverändert. Die Märkte hatten die schwächeren Daten angesichts der vorherigen Prognose revidierungen teilweise bereits eingepreist.

Der Iran hat sich bereit erklärt, Beschränkungen der Urananreicherung auf seinem eigenen Territorium zu akzeptieren, was an sich schon einen Fortschritt in den Verhandlungen darstellt. Die Brent-Rohölpreise fielen aufgrund dieser Nachricht leicht. Die Marktreaktion fiel jedoch verhalten aus, da konkrete Maßnahmen abgewartet werden.

Koreanische Aktien legen nach dem Sieg des Oppositionsführers Lee Jae-myung bei den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen zu. Die Märkte begrüßten das Ergebnis als Chance für mehr politische Stabilität.

