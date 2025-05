Der XTB Morgenticker (05.05.2025)

Ein starker Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) und Erklärungen zur Bereitschaft für Handelsverhandlungen zwischen China und den USA führten am Freitag zu euphorischen Gewinnen an der Wall Street. Der größte Gewinner war der Russell 2000 (+2,3 %), gefolgt vom Nasdaq (+1,5 %), dem S&P 500 (+1,5 %) und dem DJIA (+1,4 %).

Donald Trump kündigte Pläne an, einen Zoll von 100 % auf außerhalb der USA produzierte Filme zu erheben, und behauptete, dass „Hollywood am Sterben ist“.

Darüber hinaus wies der US-Präsident Spekulationen zurück, dass er versuchen werde, Jerome Powell aus seinem Amt als Vorsitzender der US-Notenbank zu entfernen oder eine dritte Amtszeit als Präsident anzustreben.

Der Handel im asiatisch-pazifischen Raum ist heute aufgrund des Kindertags in Japan und Südkorea sowie des Tags der Arbeit in China eingeschränkt. An den offenen Märkten herrscht angesichts der Hoffnungen auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und China ( MSCI Asia Pacific ex Japan : +1 %) moderater Optimismus, wobei indische Aktien die Gewinne anführen ( Nifty 50 : +0,5 %).

Die australische Labour-Partei unter der Führung des derzeitigen Premierministers Anthony Albanese hat die Parlamentswahlen am Samstag gewonnen und wird eine Mehrheitsregierung bilden. Albanese besiegte die Konservativen, deren Unterstützung aufgrund des sogenannten „Trump-Effekts“ eingebrochen war. Der Sieg schien vom Markt bereits eingepreist zu sein, da der S&P/ASX 200 heute um 0,9 % nachgab.

Der endgültige PMI für den australischen Dienstleistungssektor fiel etwas schlechter aus als erwartet (51, Prognose: 51,4, zuvor: 51,6).

Die Rohölpreise für Brent und WTI fallen um etwa 3 %, nachdem die OPEC+ angekündigt hat, die Ölproduktion im Juni zum zweiten Mal in Folge auf 411.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Die Produktionssteigerung und die erwarteten Auswirkungen der Zollpolitik von Trump drücken die Ölpreise unter 60 USD pro Barrel.

Am Devisenmarkt ist der US-Dollar-Index ( USDIDX ) um weitere 0,4 % gefallen, da die Märkte auf die ersten Handelsabkommen zwischen den USA und ihren Partnern warten, die möglicherweise noch in dieser Woche geschlossen werden. Die Währungen der Antipoden legen am stärksten zu ( AUDUSD : +0,75 %, NZDUSD : +0,7 %), zusammen mit dem japanischen Yen ( USDJPY : -0,67 %). Der EURUSD steigt weiter um 0,4 % auf 1,1346.

Edelmetalle legen zu Beginn der Woche trotz nachlassender Volatilität und Fortschritten bei den Handelsgesprächen zu. Gold steigt um 0,6 % auf 3.261 USD/oz, während Silber um 0,9 % auf 32,30 USD/oz zulegt.

Der Kryptowährungsmarkt verzeichnet Verluste. Bitcoin fällt um 1,25 % auf 94.535 USD und Ethereum um 1,62 % auf 1.806 USD.

