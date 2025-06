Die Volatilität an der Wall Street blieb gestern begrenzt, da sich die Anleger vor der Veröffentlichung der heutigen Beschäftigungsdaten (NFP) mit riskanten Schritten zurückhielten. Neben uneinheitlichen Indexentwicklungen ( DJIA : -0,2 %, Russell 2000 : -0,2 %, Nasdaq : +0,3 %, S&P500 unverändert) verzeichneten wir einen Rückgang der Renditen (die 10-jährige Rendite fiel um fast 10 Basispunkte).

Schwache ISM-Dienstleistungsdaten und ADP-Zahlen unter den Prognosen schürten die Erwartungen einer geldpolitischen Lockerung in den USA. Laut Neel Kashkari, Präsident der Fed von Minneapolis, zeigt der Arbeitsmarkt zwar einige Anzeichen einer Verlangsamung, aber es seien noch klarere Daten erforderlich. Kashkari betonte auch, dass die Inflation in den USA weiterhin über dem Zielwert liege, und glich damit die Auswirkungen der neuen Daten mit der bisherigen Darstellung der Fed aus.

Die gestrige Handelssession war von Vorsicht geprägt, was auch die Stimmung im asiatisch-pazifischen Raum bestimmte. Unter den Indizes verzeichneten der südkoreanische Kospi (+1 %) und der chinesische HSCEI (+0,5 %) die größten Gewinne, während der japanische Nikkei 225 aufgrund der außergewöhnlich schwachen Nachfrage bei der jüngsten Auktion 30-jähriger Anleihen um 0,45 % nachgab.

Chinas Caixin-Dienstleistungs-PMI stieg über die Erwartungen auf 51,1 (zuvor 50,7; Prognose 51) und spiegelte damit die Expansion des Sektors nach dem Handelsfrieden mit den USA wider. Die Beschäftigung stieg zusammen mit dem Deflationsdruck, aber die Geschäftsstimmung bleibt durch unsichere Aussichten und eine bereits sichtbare Abschwächung der Auslandsnachfrage beeinträchtigt.

Auch am Devisenmarkt beobachten wir eine relativ geringe Volatilität. Der Dollar erholt sich leicht von den Verlusten des zuvor gehandelten Handelstages ( USDIDX : +0,1 %), während sich sichere Währungen wie der Yen ( USDJPY : +0,25 %) und der Schweizer Franken ( USDCHF : +0,1 %) am stärksten zurückziehen. Die einzige Währung, die gegenüber dem USD zulegt, ist der Neuseeland-Dollar ( NZDUSD : +0,07 %). Der EURUSD verzeichnet nach dem gestrigen Anstieg über 1,40 eine leichte Korrektur (-0,07 %).

Die Rohstoffe sind überwiegend rückläufig: Brent - und WTI - Rohöl fallen um 0,2 % bzw. 0,38 %, und auch Gold liegt mit einem Minus von 0,2 % auf 3.365 USD pro Unze im Minus.

Die wichtigsten Kryptowährungen verzeichnen moderate Gewinne: Bitcoin steigt um 0,11 % auf 104.790 USD und Ethereum legt um 0,25 % auf 2.613 USD zu.

